Két gasztronómiai szakértő izgalmas országjáró kalandja: a tökéletes kovászos kenyér nyomába eredtek – 1. rész

Te is rajongsz a friss péktermékekért, azonban előfordult már veled, hogy a bolti kovászos kenyér alig tartalmazott kovászt? A végeláthatatlan kínálatban sokszor nagyon nehéz eligazodni és megtalálni azt a terméket, ami valódi minőséget képvisel. Pontosan ebben segít Gianni és Miki új műsora, akik először a kovászos kenyér titkának nyomába eredtek.

Gianni és Miki a tökéletes kovászos kenyér titkát kutatták.

Ismerd meg a legkiválóbb magyar termékeket.

A szakértő szerint így ismerheted fel a tökéletes kovászos kenyeret.

Az étel kóstolása sok szempontból tevődik össze.

Egy fergeteges gasztronómiai kaland: ismerd meg a legjobb hazai termékeket

Mivel a műsor eltér a megszokottól, és nem a szokásos sütés-főzést helyezi fókuszba, a nézők egy teljesen új gasztroprodukcióval ismerkedhetnek meg, melynek célja a minőségi alapanyagok és a magyar termékek értékelése. A két barát az első epizódban az igazi kovászos kenyér titkát kutatta, melynek során három félbarna kovászos terméket kóstolhattak meg, de nem tudták, melyik pékség készítette. A szakértők a zsűrizés során kulcsfontosságúnak tartották az íz karakterességét, az állagot és a megjelenést is, illetve azt, hogy mekkora nyomot hagyott bennük az ízélmény.

Ezek a tökéletes kovászos kenyér jellemzői:

A 10 legjobbra értékelt kovászos kenyérből 3 került Gianni és Miki elé, akik ezt követően Vajda Józseftől, a kovászos kenyér iparágának megteremtőjétől kaptak pár tanácsot azzal kapcsolatban, milyen szempontok mentén értékeljék a terméket.

Nos, ez egy fehér kenyér a külső színe ellenére. Attól ilyen a színe, mert sokáig érett a tészta. Hogyha megnyomjátok a kenyeret, visszaugrik az eredeti formájára. Ha megszagoljátok, akkor savanykás illatot érezhettek. A lényeg, hogy a lyukacsok egyenletesek legyenek benne

– magyarázta Vajda József, valamint hozzátette, hogy a kenyérnek nem szabad morzsolódnia és egyfajta savas ízhatást kell adnia.

A szakértők útnak indultak, hogy felkutassák a legkiválóbb hazai ízeket és manufaktúrákat.

Kezdődjön a gasztronómiai élmény!

Ezt követően Gianni és Miki szemét is bekötötték, akiknek első körben a szimatuk alapján kellett egy ötös skálán pontozniuk a kenyereket és felfedniük az ezzel kapcsolatos érzéseiket. Ezt követően levehették a szemkötőt, hogy jobban szemügyre vegyék a kovászos kenyerek állagát és kinézetét. Az utolsó körben pedig végre megízlelhették a péktermékeket, amelyeket a szakértők harmadszorra is értékeltek. Az összesítés alapján a második kenyér nyert, a révkomáromi Bott Pékség terméke.

Vitathatatlan, hogy egy étel kóstolása számos szempontból áll össze. Hiszen nem elég látni, illatolni vagy megfogni, hanem meg is kell kóstolni, és utána egyben kell értékelni az élelmiszert

– zárta Gianni néhány fontos gondolattal az epizódot.