Újabb fordulat Ötzi, a jégember ügyében – valójában ezért halt meg a gleccserből előkerült múmia

1991. szeptember 19-én egy nürnbergi német turista, Helmut Simon és társa, Erika egy 5300 éves emberi múmiára bukkantak Olaszország és Ausztria határán, az Ötz-völgyi-Alpokban, a Hauslabjoch csúcs közelében, 3210 méter magasan. Először azt hitték, hogy Ötzi, a jégember maradványai egy szerencsétlenül járt alpinistáé, de hamarosan kiderült róla a valóság.
Az egyik vízlevezető árokban heverő testre a jég olvadása miatt bukkanhattak rá, amelyet a gleccser több ezer évig takart. A test annyira jól megőrződött, hogy azonnal nyilvánvalóvá vált: nem egy modern kori hegymászó maradványairól van szó, hanem egy évezredekkel ezelőtt élt emberről.
Ötzi, a jégember nemcsak a legrégebbi természetes múmia, hanem egy páratlan ablak a korai rézkori ember életébe, halálába és kultúrájába. A felfedezése és a rajta végzett kutatások máig lenyűgözik a tudósokat és a laikusokat egyaránt.
Az Ötzi múmiáján végzett vizsgálatok az emberi maradványok egyik legátfogóbb kutatását jelentik. A testet modern orvosi és régészeti módszerekkel tanulmányozták, beleértve a CT- és röntgenvizsgálatokat, DNS-elemzést és izotópos vizsgálatokat. Ezek segítségével sikerült pontosan meghatározni Ötzi halálának időpontját, életkorát, egészségi állapotát, sőt még az utolsó étkezését is.
Az egyik legérdekesebb felfedezés Ötzi gyomortartalmának elemzése volt. A vizsgálatok kimutatták, hogy az utolsó étkezése valószínűleg gabonafélékből, például árpából és búzából készült, valamint vadhúsból és növényi részekből állt. Ez arra utal, hogy Ötzi vadász volt, amely mellet gyűjtögető életmódot is folytatott, és a környezetéből szerezte be táplálékát. Az étkezésből kiderül az is, hogy a kora rézkori ember már akkoriban is változatos étrendet követett, amely a túléléshez szükséges energiát biztosította.
Ötzi testén több mint 60 tetoválás található, amelyek főként vonalakból és keresztekből állnak, és a hátán, a térdén, valamint a bokáján helyezkednek el. Ezek a tetoválások nem díszítő jellegűek voltak, hanem valószínűleg gyógyító vagy rituális célt szolgáltak. A kutatók úgy vélik, hogy ezek a jelek fájdalomcsillapítóként vagy akupunktúrás pontokként működhettek, ami azt mutatja, hogy már a legkorábbi korszakokban is létezett valamilyen formája a terápiás testkezelésnek.
Özi öltözéke is rendkívül informatív. Öltözéke gondosan megtervezett és többféle állati bőrből készült, amelyek hatékony védelmet nyújtottak a hideg alpesi környezetben. Kabátja, nadrágja, sapkája és bőrcipője egyaránt meleg és strapabíró anyagokból állt, belső szigetelésként növényi rostokat is használtak. A ruhadarabokat állati ínnal varrták össze, ami rendkívül tartóssá és rugalmasabbá tette az öltözéket. Ez az aprólékos kézműves munka jól mutatja, hogy az őskorból éppen csak átlépett ember fejlett technikával alkalmazkodott a zord körülményekhez. Ötzi ruházata egyszerre volt praktikus túlélőfelszerelés és a korabeli tudás, valamint társadalmi státusz kifejezője.
Mellette számos eszköz is előkerült: egy íj, nyilak, egy kőből készült fejsze, kovakőből készült kés, valamint tűzkészítő eszközök. Ezek az eszközök nemcsak a vadászathoz, hanem a mindennapi élethez is elengedhetetlenek voltak.
Ötzi halálának körülményei máig rejtélyesek, de a legelfogadottabb elmélet szerint egy nyíl fúródott a bal vállába hátulról, amely egy fő artériát ért el, és gyors belső vérzést okozott, így perceken belül elvérzett.
A testén talált vágások és sérülések arra utalnak, hogy halála előtt valamilyen konfliktusba keveredett, és menekülni próbált, mielőtt a hegyen talált menedékhelyén végül elhunyt. Egyes kutatók szerint a fején talált ütés is hozzájárulhatott a halálához, bár mások ezt balesetnek tartják, amely esés közben keletkezett.
A testtartása – hason fekve, bal kezét a mellkasára téve – arra utal, hogy Ötzi tudatosan próbálta eltávolítani a nyílvesszőt, mielőtt végleg elvesztette az eszméletét. Feltételezhető, hogy a halálát követően a gleccserfolyam temette be, amely több ezer évre megőrizte maradványait az utókornak.
Ötzi maradványait és a hozzá kapcsolódó tárgyakat a dél-tiroli Bolzano városában található Régészeti Múzeumban őrzik és mutatják be. A múzeum különleges klimatizált környezetben tartja a testet, hogy megőrizze azt a további romlástól. A látogatók részletesen megismerhetik Ötzi életét, halálát, valamint az őskori ember mindennapjait, amelyet ez a különleges lelet tár fel.
Nézd meg a videót is Ötziről:
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