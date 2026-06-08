Újabb fordulat Ötzi, a jégember ügyében – valójában ezért halt meg a gleccserből előkerült múmia

1991. szeptember 19-én egy nürnbergi német turista, Helmut Simon és társa, Erika egy 5300 éves emberi múmiára bukkantak Olaszország és Ausztria határán, az Ötz-völgyi-Alpokban, a Hauslabjoch csúcs közelében, 3210 méter magasan. Először azt hitték, hogy Ötzi, a jégember maradványai egy szerencsétlenül járt alpinistáé, de hamarosan kiderült róla a valóság.

Ötzi, a jégember a világ egyik legkorábbi természetes múmiája máig különös tikokat őriz.

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Az 5300 éves jégembert 1991-ben fedezték fel a nürnbergi turisták az Alpokban, 3210 méteres magasságban.

A gleccser által megőrzött múmia testén 60-nál is több, feltehetően gyógyító célú tetoválás található.

A hátulról leadott nyíllövés és a sérülések alapján a rézkori vadász erőszakos konfliktus áldozata lett.

Ki volt Ötzi, a jégember, akinek titkai sötétebbek, mint gondolnád?

Az egyik vízlevezető árokban heverő testre a jég olvadása miatt bukkanhattak rá, amelyet a gleccser több ezer évig takart. A test annyira jól megőrződött, hogy azonnal nyilvánvalóvá vált: nem egy modern kori hegymászó maradványairól van szó, hanem egy évezredekkel ezelőtt élt emberről.

Ötzi, a jégember nemcsak a legrégebbi természetes múmia, hanem egy páratlan ablak a korai rézkori ember életébe, halálába és kultúrájába. A felfedezése és a rajta végzett kutatások máig lenyűgözik a tudósokat és a laikusokat egyaránt.

Ötzi rekonstruált megjelenése - a jégember maradványai ma a bolzanói Régészeti Múzeumban láthatók.

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Vizsgálatok és elemzések

Az Ötzi múmiáján végzett vizsgálatok az emberi maradványok egyik legátfogóbb kutatását jelentik. A testet modern orvosi és régészeti módszerekkel tanulmányozták, beleértve a CT- és röntgenvizsgálatokat, DNS-elemzést és izotópos vizsgálatokat. Ezek segítségével sikerült pontosan meghatározni Ötzi halálának időpontját, életkorát, egészségi állapotát, sőt még az utolsó étkezését is.

Az egyik legérdekesebb felfedezés Ötzi gyomortartalmának elemzése volt. A vizsgálatok kimutatták, hogy az utolsó étkezése valószínűleg gabonafélékből, például árpából és búzából készült, valamint vadhúsból és növényi részekből állt. Ez arra utal, hogy Ötzi vadász volt, amely mellet gyűjtögető életmódot is folytatott, és a környezetéből szerezte be táplálékát. Az étkezésből kiderül az is, hogy a kora rézkori ember már akkoriban is változatos étrendet követett, amely a túléléshez szükséges energiát biztosította.