Így készül a tökéletes kovászos kenyér – A szakértők által legjobbnak értékelt hazai pékség árulta el a titkát

Ezen a helyen már fél hatkor izzik a kemence, hogy időben elkészülhessen az igazi kovászos kenyér, ami a zsűrit is gyorsan lekenyerezte. Ebben a Mindmegette-epizódban ifj. Bott Frigyes és családja mutatta be lépésről lépésre, hogyan születik meg a tökéletes péktermék. A kulisszatitkokért olvass tovább!
Bár a kovászos kenyérsütés kifizetődő, rengeteg kihívással jár, ezért nem sokan vágnak bele a nehéz feladatba. Ugyanis az egyik legnagyobb próbatétel, hogy a kovász elkészítése és fenntartása túlságosan bonyolult, hiszen lehet, hogy túl vizessé vagy sűrűvé válik. Emellett a péktermék kelesztése sem egyszerű, hiszen előfordulhat, hogy a kenyér egyenletlenül kel meg vagy túlkel. Továbbá a tészta általánosságban ragacsosabb és kevésbé rugalmas, ezért nehézkes lehet a formázása. Végül, de nem utolsósorban pedig a tökéletes tészta- és morzsa állaga sem bizonyul túl egyszerű folyamatnak.
A kovászos kenyerek természetes módon, adalékok és tartósítószerek nélkül is hosszabb ideig elállnak, mint a többi fajta.
A pékség tulajdonosa elmagyarázta, hogy sok ember felel azért, hogy a legtökéletesebb kézműves kovászos kenyér kerüljön a bolt polcaira. Sőt, a munka két műszakban zajlik: míg éjszaka az előkészületeké, addig nappal a dagasztásé, az érlelésé, a formázásé és a hűtős kelesztésé a főszerep.
A szakértő szerint rendkívül fontos, hogy a liszt minősége ne ingadozzon, emellett azt is elárulta, hogy főként olasz és osztrák lisztet használnak.
Dagasztás és kovász
Egy nagyon fontos momentum a kovásznál, hogy milyen állapotban kerül a tésztába. Van, amikor nagyon fiatal állapotban, ami egy erős, alkoholos erjedést eredményez, viszont ízben kicsit tompább; egy fél-háromnegyed órás éréssel később pedig már ízben intenzívebb
– magyarázta ifj. Bott Frigyes, majd hozzátette, hogy ők igyekeznek minél fiatalabb kovásszal dolgozni. A szakértő ezt követően azt is elárulta, hogy az állagra és az eltarthatóságra fektetik a legnagyobb hangsúlyt.
A kovász éréséhez a legideálisabb hőmérséklet a 26-28 Celsius-fok.
A kenyérsütés titka
A kovászos kenyereket 260 Celsius-fokon vetik be, majd 240 Celsius-fokon sütik, miközben a gőztől lesznek igazán ropogósak és szépen megemelkedettek.
Ebben a videóban megnézheted, hogyan készül a kovászos kenyér a Bott Pékség műhelyében:
