Így készül a tökéletes kovászos kenyér – A szakértők által legjobbnak értékelt hazai pékség árulta el a titkát

Ezen a helyen már fél hatkor izzik a kemence, hogy időben elkészülhessen az igazi kovászos kenyér, ami a zsűrit is gyorsan lekenyerezte. Ebben a Mindmegette-epizódban ifj. Bott Frigyes és családja mutatta be lépésről lépésre, hogyan születik meg a tökéletes péktermék. A kulisszatitkokért olvass tovább!

Egy hazai műhely felfedte az igazi kovászos kenyér titkát!

Fotó: Shutterstock

A kovászos kenyérsütés rengeteg kihívást rejt magában.

A liszt minősége hatalmas szerepet játszik abban, hogy milyen lesz a végeredmény.

Minél tovább érlelik a kovászt, annál intenzívebb ízélményt nyújt.

A finomság a gőztől lesz igazán roppanós.

Miért olyan nehéz a kovászos kenyér elkészítése?

Bár a kovászos kenyérsütés kifizetődő, rengeteg kihívással jár, ezért nem sokan vágnak bele a nehéz feladatba. Ugyanis az egyik legnagyobb próbatétel, hogy a kovász elkészítése és fenntartása túlságosan bonyolult, hiszen lehet, hogy túl vizessé vagy sűrűvé válik. Emellett a péktermék kelesztése sem egyszerű, hiszen előfordulhat, hogy a kenyér egyenletlenül kel meg vagy túlkel. Továbbá a tészta általánosságban ragacsosabb és kevésbé rugalmas, ezért nehézkes lehet a formázása. Végül, de nem utolsósorban pedig a tökéletes tészta- és morzsa állaga sem bizonyul túl egyszerű folyamatnak.

A kovászos kenyerek természetes módon, adalékok és tartósítószerek nélkül is hosszabb ideig elállnak, mint a többi fajta.

Minél tovább érlelik a kovászt, annál intenzívebb ízélményt nyújt.

Fotó: Getty Images

Így készül a tökéletes kovászos kenyér lépésről lépésre

A pékség tulajdonosa elmagyarázta, hogy sok ember felel azért, hogy a legtökéletesebb kézműves kovászos kenyér kerüljön a bolt polcaira. Sőt, a munka két műszakban zajlik: míg éjszaka az előkészületeké, addig nappal a dagasztásé, az érlelésé, a formázásé és a hűtős kelesztésé a főszerep.

A liszt kulcsfontosságú

A szakértő szerint rendkívül fontos, hogy a liszt minősége ne ingadozzon, emellett azt is elárulta, hogy főként olasz és osztrák lisztet használnak.

Dagasztás és kovász

Egy nagyon fontos momentum a kovásznál, hogy milyen állapotban kerül a tésztába. Van, amikor nagyon fiatal állapotban, ami egy erős, alkoholos erjedést eredményez, viszont ízben kicsit tompább; egy fél-háromnegyed órás éréssel később pedig már ízben intenzívebb

– magyarázta ifj. Bott Frigyes, majd hozzátette, hogy ők igyekeznek minél fiatalabb kovásszal dolgozni. A szakértő ezt követően azt is elárulta, hogy az állagra és az eltarthatóságra fektetik a legnagyobb hangsúlyt.

A kovász éréséhez a legideálisabb hőmérséklet a 26-28 Celsius-fok.

A kenyérsütés titka