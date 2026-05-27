Ez hihetetlen – Harminc éve sértetlen a modern múmia, amelyen az ókori egyiptomi technikát tesztelték

A fáraók korából származó leletek lenyűgöző épségben maradtak ránk, ám maguk az egyiptomiak szinte semmilyen írásos útmutatót nem hagytak hátra a tartósítás, a mumifikálás mikéntjéről. A régészek jobb híján kénytelenek voltak maguk is szerszámot ragadni.

I. Ramszesz mumifikálás során tartósított feje az ókori mumifikálók magas szintű tudását tükrözi.

Fotó: wikipédia_Alyssa Bivins

Rejtélyek a balzsamozó műhelyből: a mumifikálás gyakorlati próbatétele

1994-ben Bob Brier egyiptológus és Ronn Wade anatómus elhatározták, hogy nem állatokon, hanem egy igazi emberi testen próbálják ki az ókori technikát. Kiválasztottak egy tudománynak felajánlott, szívrohamban elhunyt, 76 éves férfi testét, akit az eljárás során csak „E. M. Balm” néven említettek, és hozzáláttak a munkához.

Az első komoly kihívást az agy eltávolítása jelentette. A történelmi források szerint az egyiptomiak egy kampós fémpálcát dugtak fel az elhunyt orrába, a részletekről viszont hallgattak. A kutatók orvostudományi egyetemi anatómiai torzókon gyakorolva jöttek rá a nyitjára: a lágy agyszövetet nem lehetett egyszerűen kikaparni, ezért vizet fecskendeztek az orrüregbe, majd a pálcával addig kavarták a belső részeket, amíg az pépes állagúvá nem vált, és egyszerűen kifolyt.

Egy, az ókori Egyiptomban tartósított múmia, amelyet a Vatikáni Múzeumban állítottak ki.

Fotó: wikipédia_Joshua Sherurcij

Szikék, fűszerek és a bürokratikus hercehurca

A mumifikálás valódi folyamata 1994 májusában vette kezdetét. A kutatók fáraókori eszközök másolatait, obszidián- és rézpengéket használtak – bár az utóbbiakat hamar félretették, mert alkalmatlannak bizonyultak a hús átvágására. A testen egy alig kilenc centiméteres vágást ejtettek a hason, ezen keresztül szedték ki a belső szerveket, például a lépet, a májat és a tüdőt. Ez utóbbiakat vakon, a szűk nyíláson át kellett lefejteniük a szívről, ami komoly technikai bravúrt igényelt. A szívet a helyén hagyták, hűen az ókori hitvilághoz, miszerint az az értelem és az érzelmek központja.