Megfejthették az elátkozott szellemhajó 150 éves rejtélyét: ez történt a Mary Celeste fedélzetén

A mély és kiszámíthatatlan óceán rengeteg titkot rejt magában. Rejtélyes hajótörések, megmagyarázhatatlan tragédiák és sötét titkok. Azonban van egy eset, amelyre a mai napig nem találtak magyarázatot. Ami 1872-ben a Mary Celeste legénységével történt, igazán hátborzongató. A szellemhajóként elhíresült vitorlást megtalálták, ráadásul szinte sértetlen állapotban, csak éppen mindenki eltűnt a fedélzetről.

A Mary Celeste rejtélye: mi történt a szellemhajó kapitányával és legénységével?

Fotó: Wikipédia/english WP

A Mary Celeste 1872 novemberében indult New Yorkból Olaszország felé.

A fedélzeten a kapitány, családja és héttagú legénysége tartózkodott.

Egy hónappal később a hajót személyzet nélkül találták meg az Atlanti-óceánon.

A rakomány érintetlen maradt, erőszaknak nem találták nyomát.

Az eset máig az egyik legismertebb tengeri rejtély.

A Mary Celeste rejtélye: mi történt valójábana a fedélzeten?

A Mary Celeste 1872. november 7-én futott ki New York kikötőjéből Genova felé. A hajót Benjamin Briggs kapitány irányította, aki feleségével és kétéves kislányával, illetve hét tapasztalt tengerésszel utazott együtt. A brigantin rakománya mintegy 1700 hordó ipari alkohol volt. Az út, amelyre vállalkoztak, semmiben sem különbözött egy átlagos atlanti átkeléstől. Amíg a szellemhajónak nyoma nem veszett.

December 4-én a Dei Gratia nevű hajó legénysége egy kiszámíthatatlanul sodródó vitorlást vett észre az Azori-szigetek közelében. A Dei Gratia kapitánya embereket küldött át a hajóra, hogy felderítsék, mi történik a fedélzeten, szükség van-e segítségre. Amit a legénység talált, teljesen ledöbbentette őket.

A Mary Celeste fedélzetén egyetlen embert sem találtak

A hajón felfedeztek néhány kisebb sérülést: a vitorla megrongálódott pár helyen, és egy kis víz került a fedélzetre, de semmilyen jel nem utalt arra, hogy olyan fenyegetésbe kerültek volna a hajón utazók, ami azonnali evakuációt indokolt volna. Ráadásul a legénység személyes holmijait is megtalálták. Az élelmiszer- és ivóvízkészlet hónapokra elegendő volt még. De még dulakodásra utaló jeleket sem találtak.

Egy valami azonban hiányzott a szellemhajóról

Amikor elkezdtek nyomozni a Mary Celeste fedélzetén történt események után, egyetlen részlet mentén tudtak elindulni: a hajó mentőcsónakja eltűnt. Emellett hiányoztak a navigációs műszerek és a hajó hivatalos dokumentumai is.