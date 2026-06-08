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A Mary Celeste vitorláshajó rejtlye.

Megfejthették az elátkozott szellemhajó 150 éves rejtélyét: ez történt a Mary Celeste fedélzetén

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors rejtély
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 08. 20:45
szellemhajóMary Celeste
Egy hajó a nyílt óceán közepén hánykolódik. A rakomány a helyén, az élelmiszerkészlet elegendő, a fedélzeten harcnak semmi nyoma. A legénységnek és az utasoknak azonban nyoma veszett. Mi történt a Mary Celeste fedélzetén utazó emberekkel? Ez lehet a szellemhajó 150 éves rejtélyének megoldása!
Ripszám Boglárka
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A mély és kiszámíthatatlan óceán rengeteg titkot rejt magában. Rejtélyes hajótörések, megmagyarázhatatlan tragédiák és sötét titkok. Azonban van egy eset, amelyre a mai napig nem találtak magyarázatot. Ami 1872-ben a Mary Celeste legénységével történt, igazán hátborzongató. A szellemhajóként elhíresült vitorlást megtalálták, ráadásul szinte sértetlen állapotban, csak éppen mindenki eltűnt a fedélzetről.

Benjamin Briggs a Mary Celeste kapitánya.
A Mary Celeste rejtélye: mi történt a szellemhajó kapitányával és legénységével?
Fotó: Wikipédia/english WP
  • A Mary Celeste 1872 novemberében indult New Yorkból Olaszország felé.
  • A fedélzeten a kapitány, családja és héttagú legénysége tartózkodott.
  • Egy hónappal később a hajót személyzet nélkül találták meg az Atlanti-óceánon.
  • A rakomány érintetlen maradt, erőszaknak nem találták nyomát.
  • Az eset máig az egyik legismertebb tengeri rejtély.

A Mary Celeste rejtélye: mi történt valójábana a fedélzeten?

A Mary Celeste 1872. november 7-én futott ki New York kikötőjéből Genova felé. A hajót Benjamin Briggs kapitány irányította, aki feleségével és kétéves kislányával, illetve hét tapasztalt tengerésszel utazott együtt. A brigantin rakománya mintegy 1700 hordó ipari alkohol volt. Az út, amelyre vállalkoztak, semmiben sem különbözött egy átlagos atlanti átkeléstől. Amíg a szellemhajónak nyoma nem veszett.

December 4-én a Dei Gratia nevű hajó legénysége egy kiszámíthatatlanul sodródó vitorlást vett észre az Azori-szigetek közelében. A Dei Gratia kapitánya embereket küldött át a hajóra, hogy felderítsék, mi történik a fedélzeten, szükség van-e segítségre. Amit a legénység talált, teljesen ledöbbentette őket.

A Mary Celeste fedélzetén egyetlen embert sem találtak

A hajón felfedeztek néhány kisebb sérülést: a vitorla megrongálódott pár helyen, és egy kis víz került a fedélzetre, de semmilyen jel nem utalt arra, hogy olyan fenyegetésbe kerültek volna a hajón utazók, ami azonnali evakuációt indokolt volna. Ráadásul a legénység személyes holmijait is megtalálták. Az élelmiszer- és ivóvízkészlet hónapokra elegendő volt még. De még dulakodásra utaló jeleket sem találtak.

Egy valami azonban hiányzott a szellemhajóról

Amikor elkezdtek nyomozni a Mary Celeste fedélzetén történt események után, egyetlen részlet mentén tudtak elindulni: a hajó mentőcsónakja eltűnt. Emellett hiányoztak a navigációs műszerek és a hajó hivatalos dokumentumai is.

Mindez arra utalt, hogy Briggs kapitány valamilyen okból kifolyólag tudatosan hagyhatta el a hajót. Családjával és embereivel csónakba szállhatott. De miért?

A Mary Celeste hajónaplója.
A hajónapló utolsó bejegyzése november 25-én készült, ami azt jelenti, hogy a Mary Celeste még napokig sodródhatott személyzet nélkül, mire a Dei Gratia legénysége megpillantotta.
Fotó: 123RF

Mi történhetett a Mary Celeste fedélzetén?

A korabeli hatóságok kezdetben gyilkosságra és lázadásra gyanakodtak, de egyszerűen nem találtak erre a magyarázatra elegendő bizonyítékot. Később felmerült a kalóztámadás és a biztosítási csalás gyanúja is. Sőt, az a magyarázat is, hogy a Mary Celeste és a Dei Gratia hajójának kapitánya összejátszhatott.

A szellemhajó rejtélyének legvalószínűbb magyarázata

Egy újabb elmélet szerint az alkoholrakományból kiszivárgó gőzök miatt Briggs kapitány attól tarthatott, hogy robbanás következik be, így elképzelhető, hogy ideiglenesen a mentőcsónakba szállt a legénységgel és a családjával együtt, majd a kötelük elszakadt, így már nem tudtak visszatérni a Mary Celeste fedélzetére.

Biztos választ azonban senki sem tud adni a történtekre. Több mint másfél évszázaddal később a Mary Celeste rejtélye továbbra is a sötét vizek egyik legnagyobb talánya.

A következő videóra kattintva hallhatsz még pár megmagyarázhatatlan legendát a leghíresebb elátkozott hajókról:

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