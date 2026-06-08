Megfejthették az elátkozott szellemhajó 150 éves rejtélyét: ez történt a Mary Celeste fedélzetén

A mély és kiszámíthatatlan óceán rengeteg titkot rejt magában. Rejtélyes hajótörések, megmagyarázhatatlan tragédiák és sötét titkok. Azonban van egy eset, amelyre a mai napig nem találtak magyarázatot. Ami 1872-ben a Mary Celeste legénységével történt, igazán hátborzongató. A szellemhajóként elhíresült vitorlást megtalálták, ráadásul szinte sértetlen állapotban, csak éppen mindenki eltűnt a fedélzetről.
A Mary Celeste 1872. november 7-én futott ki New York kikötőjéből Genova felé. A hajót Benjamin Briggs kapitány irányította, aki feleségével és kétéves kislányával, illetve hét tapasztalt tengerésszel utazott együtt. A brigantin rakománya mintegy 1700 hordó ipari alkohol volt. Az út, amelyre vállalkoztak, semmiben sem különbözött egy átlagos atlanti átkeléstől. Amíg a szellemhajónak nyoma nem veszett.
December 4-én a Dei Gratia nevű hajó legénysége egy kiszámíthatatlanul sodródó vitorlást vett észre az Azori-szigetek közelében. A Dei Gratia kapitánya embereket küldött át a hajóra, hogy felderítsék, mi történik a fedélzeten, szükség van-e segítségre. Amit a legénység talált, teljesen ledöbbentette őket.
A Mary Celeste fedélzetén egyetlen embert sem találtak
A hajón felfedeztek néhány kisebb sérülést: a vitorla megrongálódott pár helyen, és egy kis víz került a fedélzetre, de semmilyen jel nem utalt arra, hogy olyan fenyegetésbe kerültek volna a hajón utazók, ami azonnali evakuációt indokolt volna. Ráadásul a legénység személyes holmijait is megtalálták. Az élelmiszer- és ivóvízkészlet hónapokra elegendő volt még. De még dulakodásra utaló jeleket sem találtak.
Amikor elkezdtek nyomozni a Mary Celeste fedélzetén történt események után, egyetlen részlet mentén tudtak elindulni: a hajó mentőcsónakja eltűnt. Emellett hiányoztak a navigációs műszerek és a hajó hivatalos dokumentumai is.
Mindez arra utalt, hogy Briggs kapitány valamilyen okból kifolyólag tudatosan hagyhatta el a hajót. Családjával és embereivel csónakba szállhatott. De miért?
A korabeli hatóságok kezdetben gyilkosságra és lázadásra gyanakodtak, de egyszerűen nem találtak erre a magyarázatra elegendő bizonyítékot. Később felmerült a kalóztámadás és a biztosítási csalás gyanúja is. Sőt, az a magyarázat is, hogy a Mary Celeste és a Dei Gratia hajójának kapitánya összejátszhatott.
Egy újabb elmélet szerint az alkoholrakományból kiszivárgó gőzök miatt Briggs kapitány attól tarthatott, hogy robbanás következik be, így elképzelhető, hogy ideiglenesen a mentőcsónakba szállt a legénységgel és a családjával együtt, majd a kötelük elszakadt, így már nem tudtak visszatérni a Mary Celeste fedélzetére.
Biztos választ azonban senki sem tud adni a történtekre. Több mint másfél évszázaddal később a Mary Celeste rejtélye továbbra is a sötét vizek egyik legnagyobb talánya.
A következő videóra kattintva hallhatsz még pár megmagyarázhatatlan legendát a leghíresebb elátkozott hajókról:
Ezek a cikkek is érdekelhetnek:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.