Kísértetjárás a Várnegyedben – Budapesti legenda, amire senki sem talál magyarázatot

PUBLIKÁLÁS: 2025. október 28. 19:30
Van egy ház az Úri utcában, amelyhez egy hátborzongató történet fűződik. Ez a budapesti legenda nem egy egyszerű horrorsztori. A bizonyítékok mindenkit megdermesztettek. Nézd meg őket a saját szemeddel!
Az Üchtritz-Amadé család indította budapesti legenda máig hátborzongató részleteket rejt, amik az idő múlásával csak egyre megmagyarázhatatlanabbá váltak. Valódi kísértetjárás történt? Vagy valami másról lehet szó?

Budapesti legenda az Úri utcai szellemekről
A budapesti legenda szerint kísértetek jártak a Várnegyedben
Fotó: FOTOKITA /  Shutterstock 

Budapesti legenda a Várnegyed szellemeiről

A Budai Vár leghátborzongatóbb szerelmi történetéről szól ez a kísértethistória, ami egészen a 20. század elejére visz vissza bennünket. Az Ülrich-Amadé család lakott ekkor a Budai Várnegyed szívének egyik épületében, az Úri utca 14. szám alatt. Az elegáns házon kívülről semmilyen furcsaságot nem lehet felfedezni. Ám a falai között különös dolgok történtek, amik miatt évtizedek óta terjed egy felfoghatatlan városi legenda

A gróf és családja, de még a náluk vendégeskedők is azt állították, hogy több alkalommal láttak kísérteteket a házban, amik minden évben, augusztus 20-án, délután 1 órakor jelentek meg. A szellemeket mind egy fiatal szerelmespárként írták le, akik kéz a kézben, összebilincselve sétáltak a lépcsőn, majd a mennyezeten keresztül eltűntek.

A legtöbben nem hittek a beszámolóknak. Egészen 1943-ig, amikor is egy meghökkentő felfedezés történt az Úri utca 14. alatt...

Úri utcai szerelmes csontvázak

A budapesti legenda szerint kísértetjárás történt a Várnegyedben
A Várnegyed horrortörténete új életre kelt 1943-ban
Fotó: Connect Images via AFP /  AFP

A ház pincéjében feltártak egy régi, kiszáradt török kutat, amelyben 2 emberi csontvázat találtak. Ha ez még nem lenne elég; a testek egymásba fonódva feküdtek a kút alján, kezeik pedig össze voltak kötözve. Épp ahogy a budapesti legenda szerelmespárjának kezei.

A török kút titka

A ház pincéjében, egy régi, kiszáradt török kút feltárása során két emberi csontváz került elő. A testek egymásba fonódva feküdtek, kezeik pedig össze voltak kötözve – pont úgy, ahogy a szellemekről szóló történetek mesélték. A két alak koponyája is egymás felé fordult, mintha csak a halálba is egymást ölelve léptek volna át.  

A lelet mellett találtak egy női ékszert, egy díszes férfiövet és egy 15. századi pénzérmét is. Bár pontos magyarázatot sosem találtak a különös összefüggésekre, a legenda úgy tartja, egy nemesi lány és egy szegény szabólegény tiltott szerelme állt a haláleset mögött.

  

A szellemek megnyugvásra leltek

A ház grófnője álmában is látta az tiltott szerelmeseket, így végül – egy barátja tanácsára – a Mátyás-templomba ment misét mondatni a fiatalok lelkéért, ami után a jelenségek megszűntek. A helyiek szerint békére lelt a 2 szellem, aki az Úri utcai házban kísértett.

A Mátyás-templom éjszaka:

