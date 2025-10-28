Kísértetjárás a Várnegyedben – Budapesti legenda, amire senki sem talál magyarázatot

Az Üchtritz-Amadé család indította budapesti legenda máig hátborzongató részleteket rejt, amik az idő múlásával csak egyre megmagyarázhatatlanabbá váltak. Valódi kísértetjárás történt? Vagy valami másról lehet szó?

A budapesti legenda szerint kísértetek jártak a Várnegyedben

Fotó: FOTOKITA / Shutterstock

Budapesti legenda a Várnegyed szellemeiről

A Budai Vár leghátborzongatóbb szerelmi történetéről szól ez a kísértethistória, ami egészen a 20. század elejére visz vissza bennünket. Az Ülrich-Amadé család lakott ekkor a Budai Várnegyed szívének egyik épületében, az Úri utca 14. szám alatt. Az elegáns házon kívülről semmilyen furcsaságot nem lehet felfedezni. Ám a falai között különös dolgok történtek, amik miatt évtizedek óta terjed egy felfoghatatlan városi legenda.

A gróf és családja, de még a náluk vendégeskedők is azt állították, hogy több alkalommal láttak kísérteteket a házban, amik minden évben, augusztus 20-án, délután 1 órakor jelentek meg. A szellemeket mind egy fiatal szerelmespárként írták le, akik kéz a kézben, összebilincselve sétáltak a lépcsőn, majd a mennyezeten keresztül eltűntek.

A legtöbben nem hittek a beszámolóknak. Egészen 1943-ig, amikor is egy meghökkentő felfedezés történt az Úri utca 14. alatt...

Úri utcai szerelmes csontvázak

A Várnegyed horrortörténete új életre kelt 1943-ban

Fotó: Connect Images via AFP / AFP

A ház pincéjében feltártak egy régi, kiszáradt török kutat, amelyben 2 emberi csontvázat találtak. Ha ez még nem lenne elég; a testek egymásba fonódva feküdtek a kút alján, kezeik pedig össze voltak kötözve. Épp ahogy a budapesti legenda szerelmespárjának kezei.

A török kút titka

A ház pincéjében, egy régi, kiszáradt török kút feltárása során két emberi csontváz került elő. A testek egymásba fonódva feküdtek, kezeik pedig össze voltak kötözve – pont úgy, ahogy a szellemekről szóló történetek mesélték. A két alak koponyája is egymás felé fordult, mintha csak a halálba is egymást ölelve léptek volna át.

A lelet mellett találtak egy női ékszert, egy díszes férfiövet és egy 15. századi pénzérmét is. Bár pontos magyarázatot sosem találtak a különös összefüggésekre, a legenda úgy tartja, egy nemesi lány és egy szegény szabólegény tiltott szerelme állt a haláleset mögött.

A szellemek megnyugvásra leltek

A ház grófnője álmában is látta az tiltott szerelmeseket, így végül – egy barátja tanácsára – a Mátyás-templomba ment misét mondatni a fiatalok lelkéért, ami után a jelenségek megszűntek. A helyiek szerint békére lelt a 2 szellem, aki az Úri utcai házban kísértett.

A Mátyás-templom éjszaka:

