Leesett a trambulinról, sztrókot kapott a 13 éves fiú

A ma már 14 éves Ruben Shears egy évvel ezelőtt életveszélyes állapotba került, miután egy trambulinbalesetet követően sztrókot kapott. Szülei, Andy és Chantal Shears egy héttel a baleset után találtak rá a fürdőszoba padlóján.

Trambulinról esett le a 13 fiú, aki sztrókot kapott

Fotó: KAROLINA GRABOWSKA KABOOMPICS / Pexels



Elmosódott beszéddel jelentkezett a sztrók

Ruben remegett, az arca és teste bal oldala lebénult és nehezen, elmosódottan beszélt. A szülők azonnal mentőt hívtak, a fiút pedig a trurói Royal Cornwall Kórházba szállították, ahol a CT-vizsgálat kimutatta, hogy sztrókja volt. A szakemberek szerint az érfal sérülését nagy erejű ütés okozhatta. Ruben ekkor emlékezett vissza arra, hogy körülbelül egy héttel korábban, 2025. június 4-én rosszul esett le egy trambulinról, és beütötte a nyakát.

Egyetlen nap alatt sorozatos agyi keringészavarok

Az első sztrók után Ruben két órán belül kilenc átmeneti agyi keringészavart, úgynevezett mini sztrókot szenvedett el, ezért átszállították a bristoli Southmead Kórházba, ahol speciális idegsebészeti ellátást kapott. Vérhígítót és vérnyomáscsökkentő gyógyszereket adtak neki, ám két nappal később újabb tíz mini sztrók következett be. Ekkor az orvosok úgy döntöttek, hogy sürgősségi műtéttel eltávolítják a vérrögöt.

A négy és fél órás beavatkozás után Rubent további öt hétig kezelték a Bristoli Gyermekkórházban, ahol újra kellett tanulnia mozogni. Bár mára sokat javult az állapota, még mindig könnyen elfárad, és a beszéde valamivel lassabb a korábbinál.

A tünetek fokozatosan jelentkeztek

A trambulinbaleset után Ruben még folytatta a megszokott életét. A következő héten azonban egy terepfutás során rövid időre összeesett. Az öt nappal később elvégzett vizsgálatok már arra utaltak, hogy egy mini sztrókon esett át. Fejfájás és szédülés miatt nem ment iskolába, majd amikor a szülei egy kutyasétáltatás után hazaértek, félájultan találtak rá - írja a Mirror.

Évente körülbelül 400 gyermek kap sztrókot az Egyesült Királyságban. A sztrók figyelmeztető jelei közé tartozhatnak:

• fejfájás,

• nyakfájdalom,

• szédülés vagy ájulás.

