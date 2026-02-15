Évértékelő 2026Orosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
Bilincsben álló férfi, aki börtönszökést hajtott végre.

Ravaszságuk mindenkit túlszárnyalt – Ezek voltak a világtörténelem legmegdöbbentőbb börtönszökései

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 15. 19:15
Magas falak, őrtornyok és szögesdrótok mögött raboskodtak, olyan helyeken, ahonnan elméletileg nincs kiút, sem menekvés. A történelem során azonban akadtak olyan emberek, akik véghez vitték a lehetetlent, és hihetetlen trükköket bevetve szabadultak meg az életfogytig tartó fogságból. Ezek voltak a világ legmeghökkentőbb börtönszökései, amiről még tuti te sem hallottál!
Ripszám Boglárka
Ezek a börtönszökések meg sem közelítik az egyszerű, hétköznapi menekülési kísérleteket. Kockázatelemzés, stratégia, pszichológia. A szabadulni vágyó rabok mindent bevetettek és egy lapra tették fel egész életüket. Mutatjuk, milyen elképesztő trükkökkel hajtották végre a lehetetlent!

Börtönszökési történetek a cellákból.
A világtörténelem 5 legmegdöbbentőbb börtönszökése.
Fotó: Zhitnikov Vadim /  Shutterstock 
  • Tömeges szökés a Stalag Luft III hadifogolytáborból 1944-ben.
  • 480 tálib fogoly menekülése Kandahárból 2011-ben.
  • Choi Gap-bok dél-koreai rab extrém szökése 2012-ben.
  • Felkelés és szökés a Sobibór haláltáborban 1943-ban.
  • Frank Abagnale legendás szökése az amerikai börtönből.

A világtörténelem 5 legnagyobb börtönszökése

5. A nagy szökés – Stalag Luft III

A második világháború egyik legismertebb szökési kísérlete a német Stalag Luft III hadifogolytáborban történt, a mai Lengyelország területén. 1943 tavaszától brit és szövetséges pilóták három alagutat ástak. 1944. március 24-én éjjel 200 fogoly próbált megszökni. A terv azonban megbukott: a kijárat túl közel került az őrtoronyhoz. Végül 76 ember jutott ki az alagútból, és közülük is csak hárman tudtak valóban elszökni. A náci hatóságok 50 foglyot kivégeztek, a többieket elfogták.

4. A kandahári alagút – Afganisztán

2011. április 25-én Afganisztánban, Kandahár városában az egyik legnagyobb modern kori börtönszökés történt. A tálib fegyveresek egy közel 300 méteres alagutat ástak, amely közvetlenül a Sarposa börtön alá vezetett. Az akció során 480 fogoly szökött meg kevesebb mint fél óra alatt. A szökéshez kulcsokat is használtak, és a kijáratnál előre odakészített járművek várták a rabokat. A hatóságok szerint a művelethez belső segítségre és korrupcióra is szükség lehetett.

3. Choi Gap-bok – A koreai Houdini

Choi Gap-bok dél-koreai bűnöző 2012. szeptember 17-én hajtotta végre az egyik legfurcsább börtönszökést. A férfi évtizedekig gyakorolta a jógát és rendkívüli hajlékonyságra tett szert. Amikor az őrök elaludtak, párnákkal imitálta, hogy az ágyában alszik, majd egész testét bekrémezte, hogy kiférjen a cellája ételadagoló nyílásán. Hat nappal később elfogták és egy sokkal magasabb biztonsággal ellátott cellába helyezték át.

2. Sobibór – A híres haláltábor

1943. október 14-én a lengyelországi Sobibór náci haláltáborában a rabok lázadást szerveztek. A vezetők között volt Leon Feldhendler és Alekszandr Pecserszkij szovjet hadifogoly. A terv szerint egyszerre támadták az SS-tiszteket és az őröket. A kísérlet során mintegy 400 fogoly próbált menekülni a börtön falai közül. Körülbelül a felük meghalt a lövöldözésben vagy az aknamezőn. Végül mindössze 58 ember élte túl a szökést.

1. Frank Abagnale – A világhírű szélhámos

A Kapj el, ha tudsz című film egy jelenete, amit a világ egyik leghíresebb börtönszökése ihletett.
Abagnale története alapján készült a híres Kapj el, ha tudsz! című film is.
Fotó: Entertainment Pictures / northfoto

Frank William Abagnale Jr., a később világhírűvé vált szélhámos 1971-ben szökött meg egy amerikai szövetségi börtönből Atlantában. Egy barátja hamis börtönfelügyelői igazolványt és FBI-kártyát készített neki, Abagnale pedig meggyőzte az őröket, hogy titkos ellenőrzést végez, majd egy telefonhívás ürügyén egyszerűen kisétált a börtönből. Szökése csak rövid ideig tartott: később elfogták, de Frank Abagnale története legendává vált.

Az alábbi videóra kattintva megnézheted az Abagnale történetének feldolgozásával készült kasszasiker film előzetesét Tom Hanks és Leonardo DiCaprio főszereplésével:

