Ravaszságuk mindenkit túlszárnyalt – Ezek voltak a világtörténelem legmegdöbbentőbb börtönszökései

Ezek a börtönszökések meg sem közelítik az egyszerű, hétköznapi menekülési kísérleteket. Kockázatelemzés, stratégia, pszichológia. A szabadulni vágyó rabok mindent bevetettek és egy lapra tették fel egész életüket. Mutatjuk, milyen elképesztő trükkökkel hajtották végre a lehetetlent!

A világtörténelem 5 legmegdöbbentőbb börtönszökése.

Fotó: Zhitnikov Vadim / Shutterstock

Tömeges szökés a Stalag Luft III hadifogolytáborból 1944-ben.

480 tálib fogoly menekülése Kandahárból 2011-ben.

Choi Gap-bok dél-koreai rab extrém szökése 2012-ben.

Felkelés és szökés a Sobibór haláltáborban 1943-ban.

Frank Abagnale legendás szökése az amerikai börtönből.

5. A nagy szökés – Stalag Luft III

A második világháború egyik legismertebb szökési kísérlete a német Stalag Luft III hadifogolytáborban történt, a mai Lengyelország területén. 1943 tavaszától brit és szövetséges pilóták három alagutat ástak. 1944. március 24-én éjjel 200 fogoly próbált megszökni. A terv azonban megbukott: a kijárat túl közel került az őrtoronyhoz. Végül 76 ember jutott ki az alagútból, és közülük is csak hárman tudtak valóban elszökni. A náci hatóságok 50 foglyot kivégeztek, a többieket elfogták.

4. A kandahári alagút – Afganisztán

2011. április 25-én Afganisztánban, Kandahár városában az egyik legnagyobb modern kori börtönszökés történt. A tálib fegyveresek egy közel 300 méteres alagutat ástak, amely közvetlenül a Sarposa börtön alá vezetett. Az akció során 480 fogoly szökött meg kevesebb mint fél óra alatt. A szökéshez kulcsokat is használtak, és a kijáratnál előre odakészített járművek várták a rabokat. A hatóságok szerint a művelethez belső segítségre és korrupcióra is szükség lehetett.

3. Choi Gap-bok – A koreai Houdini

Choi Gap-bok dél-koreai bűnöző 2012. szeptember 17-én hajtotta végre az egyik legfurcsább börtönszökést. A férfi évtizedekig gyakorolta a jógát és rendkívüli hajlékonyságra tett szert. Amikor az őrök elaludtak, párnákkal imitálta, hogy az ágyában alszik, majd egész testét bekrémezte, hogy kiférjen a cellája ételadagoló nyílásán. Hat nappal később elfogták és egy sokkal magasabb biztonsággal ellátott cellába helyezték át.