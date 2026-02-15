Ravaszságuk mindenkit túlszárnyalt – Ezek voltak a világtörténelem legmegdöbbentőbb börtönszökései

Ezek a börtönszökések meg sem közelítik az egyszerű, hétköznapi menekülési kísérleteket. Kockázatelemzés, stratégia, pszichológia. A szabadulni vágyó rabok mindent bevetettek és egy lapra tették fel egész életüket. Mutatjuk, milyen elképesztő trükkökkel hajtották végre a lehetetlent!
A második világháború egyik legismertebb szökési kísérlete a német Stalag Luft III hadifogolytáborban történt, a mai Lengyelország területén. 1943 tavaszától brit és szövetséges pilóták három alagutat ástak. 1944. március 24-én éjjel 200 fogoly próbált megszökni. A terv azonban megbukott: a kijárat túl közel került az őrtoronyhoz. Végül 76 ember jutott ki az alagútból, és közülük is csak hárman tudtak valóban elszökni. A náci hatóságok 50 foglyot kivégeztek, a többieket elfogták.
2011. április 25-én Afganisztánban, Kandahár városában az egyik legnagyobb modern kori börtönszökés történt. A tálib fegyveresek egy közel 300 méteres alagutat ástak, amely közvetlenül a Sarposa börtön alá vezetett. Az akció során 480 fogoly szökött meg kevesebb mint fél óra alatt. A szökéshez kulcsokat is használtak, és a kijáratnál előre odakészített járművek várták a rabokat. A hatóságok szerint a művelethez belső segítségre és korrupcióra is szükség lehetett.
Choi Gap-bok dél-koreai bűnöző 2012. szeptember 17-én hajtotta végre az egyik legfurcsább börtönszökést. A férfi évtizedekig gyakorolta a jógát és rendkívüli hajlékonyságra tett szert. Amikor az őrök elaludtak, párnákkal imitálta, hogy az ágyában alszik, majd egész testét bekrémezte, hogy kiférjen a cellája ételadagoló nyílásán. Hat nappal később elfogták és egy sokkal magasabb biztonsággal ellátott cellába helyezték át.
1943. október 14-én a lengyelországi Sobibór náci haláltáborában a rabok lázadást szerveztek. A vezetők között volt Leon Feldhendler és Alekszandr Pecserszkij szovjet hadifogoly. A terv szerint egyszerre támadták az SS-tiszteket és az őröket. A kísérlet során mintegy 400 fogoly próbált menekülni a börtön falai közül. Körülbelül a felük meghalt a lövöldözésben vagy az aknamezőn. Végül mindössze 58 ember élte túl a szökést.
Frank William Abagnale Jr., a később világhírűvé vált szélhámos 1971-ben szökött meg egy amerikai szövetségi börtönből Atlantában. Egy barátja hamis börtönfelügyelői igazolványt és FBI-kártyát készített neki, Abagnale pedig meggyőzte az őröket, hogy titkos ellenőrzést végez, majd egy telefonhívás ürügyén egyszerűen kisétált a börtönből. Szökése csak rövid ideig tartott: később elfogták, de Frank Abagnale története legendává vált.
