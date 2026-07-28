Brutális változásokat kényszerít ki a júliusi telihold: 3 csillagjegy életét mindenestül felforgatja

Szerdán, július 29-én érkezik az újabb telihold, amely ismét igen nagy hatással lesz sokakra. Három csillagjegy életét kifejezetten felforgatja majd a Vízöntőben tanyázó Hold. A júliusi teliholdat egyébként bak holdnak hívják, mely elnevezés az indián kultúrából ered. Ez idő tájt indult ugyanis látványos növekedésnek a bak szarvasok agancsa.

Brutális változásokat kényszerít ki a júliusi bak telihold

Fotó: Freepik

Horoszkópunkra mindig hatással van a holdciklus: míg az újhold a megújulás jelképe, addig a telihold a változások, átalakulások beteljesüléséről, kiteljesedéséről szól. Nem lesz ez így másképp most sem. Ráadásul a mostani telihold kifejezetten kegyetlen lesz: könyörtelenül rávilágít minden apróságra, amit igyekszel ignorálni. Jellemzően a szarvasok agancsának növekedésével összekötve a júliusi teliholdnak is teremtő, új energiákat adó, nagy változásokat hozó energiákat tulajdonítanak. Ezúttal azonban ezen változások kevésbé hatnak természetesnek és organikusnak, sokkal inkább erőszakosnak, hirtelennek, mintha ejtőernyő nélkül löknének ki valakit egy repülőből, mondván: itt az ideje megtanulni repülni.

Három csillagjegy életét zúzza szét a júliusi telihold

Rák csillagjegy

A július 29-ei telihold épp a Rákkal szemközt helyezkedik el, ami azzal jár, hogy a jegy legközelebbi kapcsolatai kerülnek fókuszba. Immár nem lehet nem tudomást venni arról, egyesek mennyire átlépik azokat a határokat, amiket a Rák igyekszik megszabni, és amely "határátlépéseket" a jegy szülöttei eddig igyekeztek minden erejükkel ignorálni. A végtelenségig azonban senki sem dughatja a homokba a fejét!