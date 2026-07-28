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Brutális változásokat kényszerít ki a júliusi telihold: 3 csillagjegy életét mindenestül felforgatja

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors csillagjegy
PUBLIKÁLÁS: 2026. július 28. 18:00
horoszkóptelihold
Három csillagjegynek főhet a feje! De miért hívják bak holdnak a júliusi teliholdnak és milyen hatással lesz ránk? Eláruljuk!
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Szerdán, július 29-én érkezik az újabb telihold, amely ismét igen nagy hatással lesz sokakra. Három csillagjegy életét kifejezetten felforgatja majd a Vízöntőben tanyázó Hold. A júliusi teliholdat egyébként bak holdnak hívják, mely elnevezés az indián kultúrából ered. Ez idő tájt indult ugyanis látványos növekedésnek a bak szarvasok agancsa. 

Brutális változásokat kényszerít ki a júliusi telihold
Brutális változásokat kényszerít ki a júliusi bak telihold
Fotó: Freepik

Horoszkópunkra mindig hatással van a holdciklus: míg az újhold a megújulás jelképe, addig a telihold a változások, átalakulások beteljesüléséről, kiteljesedéséről szól. Nem lesz ez így másképp most sem. Ráadásul a mostani telihold kifejezetten kegyetlen lesz: könyörtelenül rávilágít minden apróságra, amit igyekszel ignorálni. Jellemzően a szarvasok agancsának növekedésével összekötve a júliusi teliholdnak is teremtő, új energiákat adó, nagy változásokat hozó energiákat tulajdonítanak. Ezúttal azonban ezen változások kevésbé hatnak természetesnek és organikusnak, sokkal inkább erőszakosnak, hirtelennek, mintha ejtőernyő nélkül löknének ki valakit egy repülőből, mondván: itt az ideje megtanulni repülni.

Három csillagjegy életét zúzza szét a júliusi telihold

Rák csillagjegy

A július 29-ei telihold épp a Rákkal szemközt helyezkedik el, ami azzal jár, hogy a jegy legközelebbi kapcsolatai kerülnek fókuszba. Immár nem lehet nem tudomást venni arról, egyesek mennyire átlépik azokat a határokat, amiket a Rák igyekszik megszabni, és amely "határátlépéseket" a jegy szülöttei eddig igyekeztek minden erejükkel ignorálni. A végtelenségig azonban senki sem dughatja a homokba a fejét!

Bak csillagjegy

E jegy számára minden az irányításról és a hosszútávú tervek lépésről lépésre követéséről szól. A telihold azonban kegyetlenül belerondít mindenbe, a jegy szülöttei pedig rájönnek: a tervek, amik szerint eddig éltek, épp most landoltak a kukában. Egy jegynek sem lehetne fájdalmasabb az újratervezés, mint a Baknak.

Kos csillagjegy

E jegy a teliholdnak köszönhetően hirtelen késztetést érez arra, hogy mindent felborítson, otthagyja a munkáját, netán az egész életében 180 fokos fordulatot vegyen. Ez a hevesség és impulzív érzés még a legharcedzettebb Kosokat is megrémíti, ilyen gyors és radikális döntéseket bizony még ők sem szeretnek meghozni.

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Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu