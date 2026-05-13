Egy gyönyörű bogarat vett fel kirándulás közben – majdnem belehalt a 44 éves anya az allergiás reakcióba

Egy családi kirándulás majdnem tragédiába torkollott az Egyesült Államokban, miután egy 44 éves édesanya életveszélyes allergiás reakciót kapott egy különleges bogártól.
Antoinette Webb a Maine állambeli Fort Knox történelmi helyszínén kirándult kilencéves ikergyerekeivel, Ellával és Jonah-val, amikor észrevett egy élénkzöld színű rovart, amilyet korábban még soha nem látott. A nő később elmondta, annyira lenyűgözte a bogár szépsége, hogy egyszerűen felvette.
Egy gyönyörű, élénkzöld bogár volt, amilyet még soha nem láttam. Azt mondtam neki: Hű, de szép vagy. Majd másodperceken belül égő érzést éreztem az egész testemben
– idézte fel.
Az állapota nagyon gyorsan romlani kezdett, ezért felrohant egy közeli ajándékboltba segítséget kérni. Innentől azonban szinte semmire sem emlékszik. A helyszínen tartózkodott Dean Martin, a Friends of Fort Knox ügyvezető igazgatója is, aki korábban 24 évig szolgált katonai mentősként az amerikai hadseregben. Ő kezdte meg az elsősegélynyújtást, miközben a mentőket hívták.
Martin szerint Webb állapota rendkívül súlyos volt: a légútjai beszűkültek, elkékült a szája, elvesztette az eszméletét, sőt átmenetileg a látását is elveszítette. A dolgozók antihisztamint adtak neki, majd várták a mentőket. Martin később azt mondta, már arra készült, hogy szájból szájba lélegeztetést kell alkalmaznia, mert a nő alig kapott levegőt. Az édesanyát végül kórházba szállították, ahol négy adag epinefrint kapott, hogy megállítsák az életveszélyes allergiás reakciót.
A People magazin úgy tudja Webb egy úgynevezett hatsávos tigrisbogárral került kapcsolatba és az orvosok szerint rendkívül ritka, reakciót váltott ki. A drámai eset után körülbelül egy nappal az édesanya visszatért Fort Knoxba, hogy személyesen mondjon köszönetet azoknak, akik megmentették az életét.
Csak zokogtam. Miattatok van ma még anyukájuk a gyerekeimnek
– mondta meghatódva. Hozzátette: biztos benne, hogy nem élne, ha a helyszínen dolgozók nem segítenek azonnal.
