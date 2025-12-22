KarácsonyTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Hiába a drónok, keresőkutyák: továbbra sem találják az eltűnt férfit

eltűnt
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 22. 21:35
kutatásférfikeresés
Továbbra is nagy erőkkel keresik a férfit.

December elején tűnt el Mosonmagyaróvárról az osztrák állampolgárságú férfit, akit azóta is nagy erőkkel keresnek. 

Flashing,Lights,Of,The,Police,Car,Into,The,Checkpoint,In
Nagy erőkkel keresik az osztrák férfit Fotó: ChiccoDodiFC / Shutterstock

Lehner Stefannak még december 5-én veszett nyoma, hétfőn pedig a keresőcsapat 138 négyzetkilométernyi területet vizsgált át, őt keresve, egyelőre eredménytelenül. A Kulcsár Kutató-Mentőkutyás Szolgálat Alapítvány számolt be a legutóbbi történésekről.

Az alapítvány együttműködve a Mosonmagyaróvár Rendőrkapitánysággal, a k-val, Kárpát 4x4 Kutató-Mentő Egyesülettel, a kimlei önkéntes tűzoltókkal, a hédervári polgárőrökkel, a Dunasziget Járási Mentőcsapattal, a DroneXact drónpilótáival, Völgyesi Zoltán drónpilótával kereste a 66 éves Lehner Stefant. Eddig már 188 négyzetkilométert fésültek át, sikertelenül.

Köszönjük szépen minden szervezetnek, civil önkénteseknek és a Mosonmagyaróvár Rendőrkapitányságnak a sok segítséget és munkájukat. A kutatás végén a Kárpát 4x4 Kutató- Mentő Egyesület és a Kulcsár Kutató - Mentőkutyás Szolgálat Alapítvány együttműködési megállapodást írtak alá

- írták a közösségi oldalukon közzétett bejegyzésükben a keresők, majd a mosonmagyaróvári lakosokhoz, valamint a túrázókhoz fordultak, és azt kérték tőlük, hogy járjanak nyitott szemmel, és ha látják az eltűnt Lehner Stefan osztrák állampolgárt vagy az autót: KHS-726 Citroen Picasso bézs színű, azonnal hívják a mosonmagyaróvári rendőrséget vagy a 112-es segélyhívót.

Lehner Stefan december 5-én, 23 órakor egy barna színű Citroen Picasso típusú személygépkocsival távozott a Mosonmagyaróvár, Cseresznyés utcában lévő tartózkodási helyéről, azóta oda nem érkezett vissza, életjelet nem ad magáról. Vélhetően vele van Szindi névre hallgató kutyája is. Lehner Stefan körülbelül 176-180 centiméter magas, közepes testalkatú, rövidre vágott hajú férfi. Eltűnésekor viselt ruházata: kék farmernadrág, szürke pulóver és vélhetően khaki színű sportcipő - írja a kisalföld.hu.

 

