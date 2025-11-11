Trump-Orbán-csúcsSzentmártonkátai vonatbalesetTisza-AdóMegasztár
Összeomlott épület alatt ragadt több munkás is - a mentőcsapatok robbanóanyaggal próbálják elérni őket

mentőakció
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 11. 12:25
robbantásösszeomlás
Napok óta folyamatban van Dél-Koreában egy drámai mentőakció, miután egy acélszerkezet 9 munkást temetett maga alá. A mentőcsapatok már robbanóanyagokat használnak, hogy elérjék a bajbajutottakat, akik közül feltételezetten ketten már elhunytak.

Egy dél-koreai mentőcsapat kedden robbanóanyagokkal rombolt le két hatalmas épületet, hogy megnyissa az utat a romok alatt rekedt két feltételezetten halott és két eltűnt munkás felkutatásához egy összeomlott ipari létesítményben.

Már napok óta folyamatban van a romok alatt rekedt munkások mentése.
Már napok óta folyamatban van a romok alatt rekedt munkások mentése (Képünk illusztráció) Fotó: unsplash

Veszélyes körülmények nehezítik meg a munkások kimentését

Az épület öt nappal ezelőtt omlott össze, és azóta is folyamatban van a mentőakció a romok alatt rekedt munkásokért. Összesen 9 munkás volt a helyszínen, ahol egy óriási acélszerkezeten dolgoztak, egy leszerelt fűtőberendezésen, az Ulsan városában található erőműben. Az építményt bontásra készítették elő azzal, hogy meggyengítették annak alapját, amikor váratlanul összeomlott.

Két munkást gyorsan sikerült kimenteni, de heten az acélhalmaz alatt rekedtek, amelyet instabilnak és omlásveszélyesnek ítéltek, ami jelentősen hátráltatta a mentési munkálatokat. Azóta három munkás holttestét már sikerült megtalálni.

A két szomszédos szerkezet, amelyek mintegy 60 méter magasak voltak, szintén túl instabilnak bizonyultak ahhoz, hogy a mentőcsapatok nehézgépeket használjanak, ami tovább lassította a mentést, így arra a döntésre jutottak, hogy felrobbantják őket.

A munkaügyi miniszter, Kim Young-hoon a helyi médiának elmondta, hogy a mentési művelet befejezése után büntetőeljárás indul az összeomlás ügyében - írta a Reuters.

 

