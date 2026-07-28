A repülőgép-üzemanyaggal kapcsolatos fennakadások, a kézipoggyászban szállítható folyadékokra vonatkozó, sokakat összezavaró szabályok és az új EES beléptetési rendszer körüli káosz miatt mostanában szinte szükséges rossznak tűnik a repülőút, mielőtt végre megérkeznénk a tengerpartra. Az easyJet most komoly döntésre szánta el magát.

Sürgős figyelmeztetést adtak ki az easyJet utasainak – ez mindenkit érint, aki a nyaralását tervezi

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Sürgős figyelmeztetést adtak ki az easyJet utasainak – ez mindenkit érint, aki a nyaralását tervezi

Martin Lewis azonban ezúttal jó hírt közölt a nyaralást tervezőkkel. A Money Saving Expert alapítója sürgős figyelmeztetést adott ki azoknak, akik már a jövő nyári vakációjukat szervezik.

Az Instagram- és TikTok-oldalán közzétett videójában a pénzügyi szakértő így fogalmazott:

2028. július 28-án, az easyJet újabb járatait teszi elérhetővé foglalásra. Az easyJet egy meglehetősen érdekes árképzési rendszert alkalmaz. Ezt dinamikus árazásnak hívják, ami azt jelenti, hogy a repülőjegyek ára a kereslettől függ. Minél nagyobb a kereslet, annál magasabb az ár. Ezért a legkiszámíthatóbb időpont arra, hogy olcsó repülőjegyet szerezz, pontosan az, amikor a légitársaság megnyitja a foglalást az új járatokra. Ekkor ugyanis a legalacsonyabb a kereslet, hiszen addig a járatok még nem voltak elérhetők.

Röviden tehát: minél hamarabb sikerül lefoglalni az újonnan meghirdetett jegyeket, annál olcsóbban juthatsz hozzájuk, mivel még kevesen próbálták megvásárolni őket, így az árakat sem hajtotta fel a kereslet.

Martin Lewis elmondta, hogy közel 14 millió ülőhely válik elérhetővé 78 ezer különböző járaton. Van azonban egy bökkenő: az easyJet nem árulja el, pontosan mikor nyitja meg a foglalást ezekre a helyekre.

Az easyJet honlapján a Metro cikkének megjelenésekor csupán egy rövid üzenet volt olvasható:

2027 nyara. Figyeljék a híreket, hamarosan új járatok érkeznek…