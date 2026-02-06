Drónok és UFO-k: Hihetetlen dolgokat látott már az internet híres pilótája

Az internet kedvenc pilótája az elmúlt napokban több kérdésre is válaszolt egy kérdezz-felelek során, amelyben drónokról és UFO-król is őszintén beszélt.

UFO-t észlelet a híres pilóta?

Fotó: Pixabay (illusztráció)

Steve kapitány, aki több mint 400 000 TikTok-követővel rendelkezik, legutóbbi videójában érdekes információkat fedett fel a repülés közben tapasztalt különös jelenségekről.

Láttál-e valaha valami furcsa vagy megmagyarázhatatlan dolgot repülés közben?

- tette fel a kérdést az egyik követője. Steve egyáltalán nem habozott, és részletesen válaszolt.

UFO-kat látott a pilóta?

A pilóta elmondta, hogy bár nem látott olyasmit, amit hagyományos értelemben UFO-nak neveznének, azért akadt már néhány szokatlan élménye.

Amikor repülsz, és valami nagyon gyorsan elsuhan melletted – általában úgy néz ki, mint egy lufi, mintha egy gyerekfelvonuláson elszabadult volna egy héliumos lufi

- magyarázta.

Ezután komolyabb hangnemre váltott, és elmondta: több drónt is látott már repülés közben, ami kifejezetten aggasztja. Az elmúlt években ugyanis több balesetet is okoztak drónok az Egyesült Államokban, és havonta akár száz bejelentés is érkezhet veszélyes drónhasználatról.

Steve olyan vizuális jelenségekről is beszélt, amelyek gyakran összezavarják a pilótákat. Elmondása szerint furcsa, változó fényeket látott, amelyeket könnyű lenne földönkívüli űrhajónak hinni, különösen az Észak-Atlanti-óceán felett repülve.

Amikor az ember a kanadai tengeri területek felett repül, rengeteg műhold van ott. Néha a nap pont rájuk süt, és egyszerre mind felvillan. Ez nagyon furcsán tud kinézni

A pilóta a Starlink műholdakra utalt, amelyek az utóbbi években sok félreértést okoztak a pilóták és a nyilvánosság körében is. A Pentagon All-Domain Anomaly Resolution Office (AARO) jelentései megerősítették, hogy számos közelmúltbeli UFO észlelés valójában ezekhez a műholdakhoz köthető.

Steve kapitány vallomása rávilágít arra, hogy nem minden fény az égen idegen eredetű. Ugyanakkor komoly figyelmeztetés is: a légtér egyre zsúfoltabb, és a pilóták számára kulcsfontosságúvá válik, hogy meg tudják különböztetni az ártalmatlan műholdakat, a valóban veszélyes drónoktól - írja az IBT.