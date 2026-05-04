Robbanás rázta meg Moszkvát, támadás történt

Drón csapódott egy épületbe Moszkva nyugati közigazgatási körzetének területén - közölte hétfőre virradóra Szergej Szobjanyin, az orosz főváros polgármestere.

"Előzetes adatok szerint a drón egy, a Moszfilmovszkaja utca környékén található épületbe csapódott" - írta Szobjanyin.

A polgármester szerint személyi sérülés nem történt, a helyszínen mentőszolgálatok dolgoznak. Nincsenek sérültek.

A világhálón közölt felvételek szerint a találat a 2011-ben felépített, több felhőkarcolóból álló Dom na Moszfilmovszkij lakópark egyik toronyházát érte, amely légvonalban kevesebb mint tíz kilométerre található a Vörös tértől. A Moszfilmovszkaja utcán található egyébként a magyar nagykövetség is.

Vasárnap Szobjanyin nyolc, hétfőn pedig két Moszkva felé tartó drón megsemmisítéséről számolt be. Az éjszaka folyamán a fővárosi repülőterek forgalmát korlátozták.

Brjanszk megye Mirszkije községében egy üzem területén dróntámadás sebesített meg egy civilt. A voronyezsi régióban egy bevásárlóközpont födémszerkezetében és 13 lakóépületben keletkeztek károk.

A Zaporizzsja megyei Enerhodarban áramkorlátozásokat vezettek be vezetékeket ért támadások miatt. A kritikus fontosságú infrastruktúra áramellátását dízelgenerátorok biztosítják.

Az orosz védelmi minisztérium szerint a légvédelem az éjszaka folyamán 14 régió felett 117 drónt lőtt le.