Robbanás rázta meg Moszkvát, támadás történt

Drón csapódott egy épületbe Moszkva nyugati közigazgatási körzetének területén - közölte hétfőre virradóra Szergej Szobjanyin, az orosz főváros polgármestere.
"Előzetes adatok szerint a drón egy, a Moszfilmovszkaja utca környékén található épületbe csapódott" - írta Szobjanyin.
A polgármester szerint személyi sérülés nem történt, a helyszínen mentőszolgálatok dolgoznak. Nincsenek sérültek.
A világhálón közölt felvételek szerint a találat a 2011-ben felépített, több felhőkarcolóból álló Dom na Moszfilmovszkij lakópark egyik toronyházát érte, amely légvonalban kevesebb mint tíz kilométerre található a Vörös tértől. A Moszfilmovszkaja utcán található egyébként a magyar nagykövetség is.
Vasárnap Szobjanyin nyolc, hétfőn pedig két Moszkva felé tartó drón megsemmisítéséről számolt be. Az éjszaka folyamán a fővárosi repülőterek forgalmát korlátozták.
Brjanszk megye Mirszkije községében egy üzem területén dróntámadás sebesített meg egy civilt. A voronyezsi régióban egy bevásárlóközpont födémszerkezetében és 13 lakóépületben keletkeztek károk.
A Zaporizzsja megyei Enerhodarban áramkorlátozásokat vezettek be vezetékeket ért támadások miatt. A kritikus fontosságú infrastruktúra áramellátását dízelgenerátorok biztosítják.
Az orosz védelmi minisztérium szerint a légvédelem az éjszaka folyamán 14 régió felett 117 drónt lőtt le.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.