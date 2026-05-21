Megbabrálhatták az ufók a gízai piramisokat? Ezt mondják a kutatók

Egy iráni fizikus szerint ufók építhették a gízai piramisokat, okkal.

A három gigantikus sírhellyel akartak üzenni az idegeneknek.

Egy olyan jelet küldtek a mélyűrbe, amelyet csak egy hasonlóan intelligens civilizáció képes értelmezni.

Egy tanulmány azt állítja, hogy a fáraók sírhelyei csak álcák, a gízai piramisok valójában teljesen más miatt épülhettek. Az egyiptomi rejtélyt, hogy hogyan épültek fel a piramisok, egy iráni kutató döbbenetes kijelentéssel magyarázta: az ufók húzták fel a gigantikus nyughelyeket.

Egy kutató szerint az ufók keze is benne van a gízai piramisok építésében Illusztráció: Unsplash

Mi köze az ufóknak a gízai piramisokhoz?

Évszázadok óta érdekel mindenkit, hogy léteznek-e földönkívüli civilizációk, és jártak-e már nálunk. Jalal Jafari, a teheráni Shahid Beheshti Egyetem munkatársa nemrég egy olyan tanulmányt publikált, amelyet ha sikerül bizonyítani, alapjaiban írja át az emberiség történelmét. A fizikus elmélete a három gízai piramis mítoszát boncolgatja. A tudósok elsőre nem hitték el, hogy a férfi ki merte mondani: úgy véli, a piramisok valójában óriási gravitációs adók, olyasfajta bolygószintű jelzőfények, amelyek a Föld koordinátáit sugározzák az idegeneknek.

Véleménye szerint az építmények arányai és elhelyezkedése nem véletlen. A piramisok állítólag az északi szélesség 29,9792458 fokán fekszenek, miközben a fénysebesség vákuumban mért értéke 299 792 458 méter másodpercenként. A fizikus szerint ez a kilenc számjegyű egyezés azért lehetséges, mert egy szuper fejlett civilizáció tervezhette a piramisokat, amelyek komoly technológiai infrastruktúrák. Kihasználhatják a Föld forgását a Nap körül, hogy kódolt üzeneteket küldjenek a mélyűrbe.

Az elméletére a legtöbb tudós csak legyint, álláspontjuk szerint ugyanis nincs olyan bolygó, amely csillagközi gravitációs hullámokat lenne képes generálni, ahhoz ugyanis fekete lyukak ütközésére vagy összeomló csillagokra volna szükség.

Adótornyok

A szakmabéli társainak cáfolata ellenére Jalal Jafari továbbra is meg van róla győződve, hogy a piramisok hatalmas adótornyokként működnek annak érdekében, hogy más intelligens létformák be tudják mérni a Föld koordinátáit, és ideérve lássák, hogy mostanra milyen fejletté vált az emberiség. Ha mindez igaz, az egy kérdést még biztosan felvet: ha tényleg az űrlények építették a gízai piramisokat, lehet, hogy még itt vannak köztünk?