Vértenger és gyomorforgató bűz – a Halál szigetéről lehetetlen kijutni

Habár garantáltan a legizgalmasabb tengerparti nyaralásnak ígérkezne egy kiruccanás a kaliforniai San Francisco partjainál fekvő Farallon-szigetére, inkább messziről kerülje el mindenki, ha jót akar magának. A szigeten vérszomjas tengeri lények tanyáznak, a radioaktív sugárzás végzetes, sőt a terep is életveszélyes – nem véletlenül szerepel a közismerten veszélyes helyek ranglistájának élvonalában.

A veszélyes helyeket kedvelők rendszeresen próbálnak közel merészkedni a Halál szigetéhez Fotó: Kike Calvo / GettyImages

Vonzza a veszélyes helyek kedvelőit

Az extrém utazást kedvelőket egyenesen vonzaná a hely, azt azonban teljesen elzárták az emberek elől. A nyílt óceán könyörtelen habjai között megbúvó szigetcsoport arról híres, hogy az évtizedek alatt rengeteg hajótörés történt ott: a vízből fűrészfogakként kiálló sziklák hajótemetővé tették a szigetet. Akiket nem a hullámok, azokat a mélység urai végeztek ki – a környező tengeri világ. Ennek ellenére akadnak, akik a lehető legközelebb próbálnak merészkedni a szigethez. Ezek az emberek kifejezetten olyan helyszíneket vesznek célba, amelyek garantáltan megdobják az adrenalinszintjüket, így az életüket kockáztatva könnyelműen elhanyagolják a tényt, hogy ezek a legveszélyesebb helyek a világon.

Bűz, csontok és vér

A környék hemzseg az elefánt- és oroszlánfókáktól, amelyek szeptembertől decemberig odavonzzák az 5 méteres, óriás fehér cápákat. Olyankor a legvadabb cápás horrorfilm jeleneti rajzolódnak ki: minden csupa vér. Olyan sok itt a ragadozó, hogy a ’90-es években naponta jegyeztek fel cápatámadást a kutatók. A kardszárnyú delfinek, más néven gyilkos bálnák vagy orkák is erre tanyáznak, ők a könnyű prédák miatt iderajzó fehér cápákból válogatnak vacsorát.

A sziget és környezete az emberek számára rendkívül veszélyes Fotó: Brian Patrick Feulner / Shutterstock

Ha mindez nem volna elég riasztó, a szigetet gyomorforgató bűz lengi körbe, ugyanis egy hatalmas madárkolóniának ad otthont, a sziklákat pedig gigantikus madárürülékek festik fehérre – a madártetemekről nem is beszélve.