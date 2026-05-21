A Halál szigete, mint a Földön fellelhető veszélyes helyek egyike

Vértenger és gyomorforgató bűz – a Halál szigetéről lehetetlen kijutni

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 21. 19:45
külföldi utazásveszélyes helyradioaktív sugárzás
Létezik egy hely a Földön, amely olyan halálos, hogy a hatóságok szigorúan elzárták mindenki elől. A Holtak szigete a világon fellelhető veszélyes helyek egyik legrosszabbika, ahol gyilkos ragadozók és nukleáris veszélyforrások rejtőznek.
Erdei Róbert Arnold
  • A világ legfélelmetesebb szigetén a halál az úr: óriáscápák, vértócsák, csontok és bűz uralkodik ott. 
  • A hely San Francisco partjaitól nem messze található, teljesen körbezárva.
  • A Halál szigeténél radioaktív sugárzás is van, mindennek ellenére rengetegen rajonganak a helyért.

Habár garantáltan a legizgalmasabb tengerparti nyaralásnak ígérkezne egy kiruccanás a kaliforniai San Francisco partjainál fekvő Farallon-szigetére, inkább messziről kerülje el mindenki, ha jót akar magának. A szigeten vérszomjas tengeri lények tanyáznak, a radioaktív sugárzás végzetes, sőt a terep is életveszélyes – nem véletlenül szerepel a közismerten veszélyes helyek ranglistájának élvonalában.

A veszélyes helyeket kedvelők rendszeresen próbálnak közel merészkedni a Halál szigetéhez Fotó: Kike Calvo /  GettyImages

Vonzza a veszélyes helyek kedvelőit

Az extrém utazást kedvelőket egyenesen vonzaná a hely, azt azonban teljesen elzárták az emberek elől. A nyílt óceán könyörtelen habjai között megbúvó szigetcsoport arról híres, hogy az évtizedek alatt rengeteg hajótörés történt ott: a vízből fűrészfogakként kiálló sziklák hajótemetővé tették a szigetet. Akiket nem a hullámok, azokat a mélység urai végeztek ki – a környező tengeri világ. Ennek ellenére akadnak, akik a lehető legközelebb próbálnak merészkedni a szigethez. Ezek az emberek kifejezetten olyan helyszíneket vesznek célba, amelyek garantáltan megdobják az adrenalinszintjüket, így az életüket kockáztatva könnyelműen elhanyagolják a tényt, hogy ezek a legveszélyesebb helyek a világon.

Bűz, csontok és vér

A környék hemzseg az elefánt- és oroszlánfókáktól, amelyek szeptembertől decemberig odavonzzák az 5 méteres, óriás fehér cápákat. Olyankor a legvadabb cápás horrorfilm jeleneti rajzolódnak ki: minden csupa vér. Olyan sok itt a ragadozó, hogy a ’90-es években naponta jegyeztek fel cápatámadást a kutatók. A kardszárnyú delfinek, más néven gyilkos bálnák vagy orkák is erre tanyáznak, ők a könnyű prédák miatt iderajzó fehér cápákból válogatnak vacsorát.

A sziget és környezete az emberek számára rendkívül veszélyes Fotó: Brian Patrick Feulner / Shutterstock

Ha mindez nem volna elég riasztó, a szigetet gyomorforgató bűz lengi körbe, ugyanis egy hatalmas madárkolóniának ad otthont, a sziklákat pedig gigantikus madárürülékek festik fehérre – a madártetemekről nem is beszélve. 

Mindez azonban eltörpül amellett a tény mellett, hogy nagy mértékű radioaktív sugárzást lehet mérni a helyszínen, az ugyanis az 1940-es és '70-es évek között illegális nukleáris hulladéktároló volt. A számok lesújtók: a szigetről ez idő alatt több mint 7500 acélhordónyi nukleáris szemetet dobtak a vízbe. A láthatatlan, sugárzó halál máig körbelengi a szigetet.

Mindezek ellenére mégis van, aki kísérti a halált. Játszd le a videót a részletekért: 

(The Sun)

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
