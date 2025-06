/A tudósok is ledöbbentek: ősi civilizációk nyomaira bukkantak, ez alapjaiban írja át az emberiség történelmét

Olasz kutatók újabb szenzációs felfedezést tettek Egyiptomban: állításuk szerint egy második „rejtett várost” is azonosítottak a gízai piramisok alatt, amely egy hatalmas földalatti hálózat része lehet, több mint 600 méter mélyen. Ha a felfedezés igaznak bizonyul, alapjaiban írhatja át az emberiség történelméről alkotott képünket.

Sok mindent megváltoztat a piramisok alatti rejtett város Fotó: Forrás: Ricardo Liberato/commons.wikimedia.org

A csapat korábban már beszámolt egy hatalmas földalatti komplexumról a Hafré-piramis alatt, de most hasonló struktúrákat találtak a Menkauré-piramis alatt is. Filippo Biondi, a projekt társszerzője és radarszakértője szerint 90%-os a valószínűsége, hogy ezek a szerkezetek hasonlóak és összeköttetésben állnak egymással. A kutatók szerint ezek az építmények egy ősi civilizációhoz kapcsolódhatnak, amely akár 38 000 éves is lehet. A hivatalos álláspont szerint a piramisokat csupán 4500 éve építették, így az elmélet rendkívül megosztó. Zahi Hawass, világhírű egyiptológus egyenesen „hülyeségnek” nevezte a felfedezést, mivel szerinte a technológia nem képes ilyen mélységig „látni”.

Az új felfedezés sok vitát kiváltott a tudóstársadalomban Fotó: Forrás: MTI/EPA

A csapat azonban folytatja a munkát, és úgy véli, hogy a piramisok csak a jéghegy csúcsa, egy óriási földalatti rendszer bejáratai lehetnek. A szerkezetek céljáról egyelőre csak találgatnak, de természetes elemek – mint a levegő, víz, tűz és föld – szerepére utalnak. A felfedezések időben is ütköznek a mainstream régészet nézeteivel. A kutatók egy ősi, fejlett civilizációt sejtenek, amelyet egy globális kataklizma – például egy üstökös becsapódása – pusztított el mintegy 12 800 évvel ezelőtt. Ezt követően a túlélők adták tovább tudásukat az egyiptomiaknak és más kultúráknak. A teóriát erősíthetik azok az ősi feljegyzések, amelyek a világot elöntő vízről és egy „ellenséges kígyó” általi pusztításról szólnak – utalva egy üstökösre. A gízai fennsík alatt rejtőző „Lélek Alvilága” elnevezésű struktúra is szerepel ezekben az írásokban, amely akár a most feltételezett rendszerre is utalhat, írja a Daily Mail.