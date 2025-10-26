Egyiptom 51-es körzete: évtizedek óta elzárt titkok rejtőznek a piramisok mellett

Zawyet El Aryan, az „Egyiptom 51-es területe” néven ismert helyszín Gíza és Abuszír között fekszik, és egy ősi nekropolisznak ad otthont, amely két jelentős piramis-komplexumból áll.

Zawyet El Aryan egy évszázadok óta lezárt egyiptomi rejtély Fotó: Unsplash

Egyiptom titkos piramisai Gízától alig 5 kilométerre

Alessandro Barsanti olasz régész az 1900-as évek elején kezdte feltárni a területet, és egy hihetetlen, T-alakú gödröt fedezett fel a szilárd mészkőbe vájva, majdnem 30 méter mélységben, hatalmas gránittömbökkel kibélelve. A kamrák egyikének közepén egy nagy, ovális alakú gránitmedence állt, amelyben a beszámoló szerint ismeretlen anyag nyomai voltak, amelyek mára elvesztek a történelemben.

Azonban az első világháború és Barsanti 1917-es halála miatt évtizedekig alig tudott valaki a létezéséről, mivel a hatóságok lezárták és katonai bázisként használták, innen ered a helyszín beceneve is. Sok egyiptológus úgy véli, hogy Zawyet El Aryan egy soha be nem fejezett piramis lett volna.

A helyszín valódi célja máig rejtély. Azonban a belső falakon talált falfeliratok között szerepel a „Seba” szó, amelyet egyes kutatók az ókori egyiptomi „kapu a csillagokhoz” kifejezésként értelmeznek.

Az úgynevezett Réteges Piramist valószínűleg Khaba fáraó uralkodása idején, a III. dinasztia idején építették, nagyjából Kr.e. 2670 körül. Bár a piramis magja nagyrészt feltáratlan, a környéken nagy masztabák találhatók, amelyek feltehetően magas rangú tisztviselők nyughelyei voltak.

Az Északi Befejezetlen Piramist az IV. dinasztia korai vagy középső szakaszához sorolják, i.e. 2613–2494 körül. Az építtető kiléte ismeretlen, a kamrában és a lejtős lépcsőn pedig számos fekete és vörös tintás felirat látható.

A Réteges Piramistól északra mindössze 180 méterre áll egy hatalmas masztaba, ami ma „Mastaba Z500” néven ismert, amelyben nyolc márványmedencét találtak, mindegyiken Khaba fáraó serekh-hieroglifája szerepel.

Ma már semmilyen feltárás nem engedélyezett Zawyet El Aryanban, így a helyszín jelentőségének megértésében alig lehet előrelépni - írja az Express.