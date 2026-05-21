Figyelmeztetést adtak ki a népszerű spanyol üdülőhelyre utazók számára

Sürgős figyelmeztetést adtak ki a külföldre utazó családok számára, mivel egy spanyol üdülőhelyen megnőtt a kanyarójárvány miatti esetek száma. A felhívás arra a tényre reagál, hogy az esetek száma megduplázódott azóta, hogy a hónap elején Alcantarillában (Murcia) járványt hirdettek.

A régió egészségügyi minisztériuma szerint jelenleg nyolc megerősített esetet regisztráltak. A köhögés és tüsszentés útján terjedő kanyaró a világ egyik legfertőzőbb betegségének számít, fertőzési aránya közel 100 százalék. Lázzal, köhögéssel és jellegzetes foltos kiütéssel járó kanyaró az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) szerint „súlyos betegség, amely súlyos szövődményekhez, sőt halálhoz is vezethet”. Csütörtökig négy esetet azonosítottak, köztük három felnőttet és egy csecsemőt.

A hatóságok közlése szerint az első esetet május 5-én azonosították. Az első eseteknél a tünetek megjelenése és a diagnózis felállítása között akár két hét is eltelt. Ez az időtartam később csökkent: a legújabb eseteket már a tünetek megjelenésétől számított mindössze négy nappal később azonosították. A hatóságok szerint a betegek közül négyen egy másik beteggel való érintkezés útján fertőződtek meg. A fertőzöttekre vonatkozó információkat nem hozták nyilvánosságra.

A minisztérium közlése szerint a fertőzési lánc visszakövetésével a hatóságoknak sikerült korlátozniuk a járvány terjedését. Juan José Pedreño egészségügyi miniszter szerint az Epidemiológiai Szolgálat által végzett intézkedéseknek köszönhetően a járvány nem csúszott „ki az irányítás alól”.

Kezdetben úgy vélték, hogy a járvány egy alcantarillai keresztelőünnepségen keletkezett. A vizsgálat azonban később kizárta ezt az elméletet. Az elmúlt évben több mint 6 000 kanyaróesetet jelentettek Európában – ezek körülbelül egyharmada öt év alatti gyermekeknél fordult elő. A tavaly február és idén január közötti 12 hónapos időszakban hatan haltak meg a betegségben - írja a The Sun.