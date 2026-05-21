"Csatornává válok ilyenkor" – Fénynyelven üzen Viktória: sokan bolondnak nézik, de őt ez nem zavarja

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 21. 20:00
Sokan csak legyintenek rá, mások szerint viszont valami egészen különleges történik, amikor megszólal. Kiss Viktória állítja: a fénynyelv segítségével kommunikál, információkat közvetít egy magasabb tudatból, hogy segítsen az embereken.
Lukács-Sánta Andrea
Univerzális energiát közvetít Kiss Viktória a fénynyelv segítségével – legalábbis ezt állítja magáról. A budapesti nő szerint mindenki képes lenne érteni azt, amit mond, hiszen a fénynyelvhez nem kell nyelvtudás, csak beleérző képesség. Viki szerint sokan beszélnek manapság ezen a kommunikációs csatornán, pedig nem egy egységes nyelvről van szó, hiszen „ahány ember, annyi fénynyelv”. Valóság ez vagy halandzsa?

A szakértők szerint a fénynyelv a "tudatfelhőből" érkezik
A fénynyelv a "tudatfelhőből" érkezik, mondja Viktória  Fotó: Shutterstock AI Generator

Fénynyelv és a tudatalatti kapcsolata

"Bárhonnan is közelítjük meg a tudatalattinkat, a végeredmény ugyanaz: befolyásolni tudjuk az életünket, és képesek leszünk irányítani a saját jövőnket” – mondja Kiss Viktória, aki szerint az elakadásokat, a feldolgozatlan problémákat sokféle módszerrel orvosolhatjuk, és a fénynyelv ismerete és használata is egy ilyen lehetőség. Ráadásul Viki szerint bárki képes lenne ezen a nyelven beszélni.

Minden gyerek képes rá, aztán valahogy elfelejtjük felnőtt korunkra ezt a tudást. Befolyásol minket a környezetünk, az emberek hajlamosak halandzsázásnak hívni, sokak szerint hülyeség az egész. Én azt mondom: kétféle ember van. Van, aki megengedi, hogy értse, érezze, hogy egy fénynyelven beszélő ember mit akar közölni és van, aki nem

– avat be véleményébe a a budapesti nő.

Kiss Viktória a fénynyelv ismerője – kérdés, megértik-e őt mások is ezen a nyelven Fotó: magánalbum

Viki sem mindig beszélt fénynyelven, korábban ő sem merült el ebben a hétköznapi ember számára titokzatos világban. Azóta kezdte kutatni a léte értelmét, amióta a gyereke 22 évvel ezelőtt megszületett.

Egy csoportos foglalkozáson aktiválódott bennem a fénynyelv, aztán egyszer csak én magam is megszólaltam rajta. Néhány éve történt ez, de látom, hogy egyre többen spontán beszélni kezdik. Egy csatornává válok ilyenkor, rajtam keresztül áramlik az energia a befogadó felé, hatok a tudatalattijára. A frekvencia, vagyis a rezgés megváltozik, növekszik, az pedig csodás eredményeket képes generálni

– állítja az asszony.

A fénynyelvnek nincs szókincse, nincs nyelvtana sem, és mindenki másképpen beszéli. Viki azt mondja, hogy a TikTokon sokan bolondnak nézik, de nem haragszik érte.

Őket nem érinti meg, nem érdeklődnek az ilyesmi iránt és kész

– legyint a kétkedőkre.

Érzőképzőben tanítják a fénynyelvet

Kiss Viktória és Szendrődy Szonja néhány éve úgy gondolták, hogy nem véletlenül kerültek kapcsolatba ezekkel az univerzális tanokkal, ezért közösen beindították az Érzőképző Iskolát. Segíteni szeretnének azoknak, akik arra törekednek, hogy jobban megértsék önmagukat és magyarázatokat keresnek a múltjuk eseményeire, vagy jobban akarják érteni a fénynyelvet, esetleg meg is akarnak szólalni rajta.

Szonja és Viktória Fotó: magánalbum

Az általános rezgésszint sokkal magasabb mostanában, mint régebben volt. Egyre több embernek nyílik meg a szíve és a látása, egyre többen válnak befogadóbbá, és ez nagyon jó. Amit régebben hülyeségnek gondoltak, kiderült, hogy nem az, ma már a tudósok is rájöttek, hogy van értelme sok mindennek, amiket korábban nem tartottak valódinak


– mondja Viki, hozzáteszi: "Sejtszinten kell takarítani, vagyis kirezgetni az ott tárolt régi, akadályozó mintákat, hogy aztán a helyükre teremtő fény kerüljön és azzá váljon a kereső, akivé válni szeretne."

Viki szeretné, ha minél többen értenék és beszélnék a fénynyelvet, ezért közvetít üzeneteket ezen a sajátos nyelven. Hogy aztán ez halandzsa, a lazítás egy formája vagy az Univerzum közvetítése, ki-ki döntse el maga.

@erzokepzo #szívcsakragyógyítás #tanuljvelem #spiritualitás #fénynyelv ♬ Gentle Soul - Ausku Studio

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
