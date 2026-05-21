"Csatornává válok ilyenkor" – Fénynyelven üzen Viktória: sokan bolondnak nézik, de őt ez nem zavarja

Univerzális energiát közvetít Kiss Viktória a fénynyelv segítségével – legalábbis ezt állítja magáról. A budapesti nő szerint mindenki képes lenne érteni azt, amit mond, hiszen a fénynyelvhez nem kell nyelvtudás, csak beleérző képesség. Viki szerint sokan beszélnek manapság ezen a kommunikációs csatornán, pedig nem egy egységes nyelvről van szó, hiszen „ahány ember, annyi fénynyelv”. Valóság ez vagy halandzsa?

A fénynyelv a "tudatfelhőből" érkezik, mondja Viktória Fotó: Shutterstock AI Generator

Fénynyelv és a tudatalatti kapcsolata

"Bárhonnan is közelítjük meg a tudatalattinkat, a végeredmény ugyanaz: befolyásolni tudjuk az életünket, és képesek leszünk irányítani a saját jövőnket” – mondja Kiss Viktória, aki szerint az elakadásokat, a feldolgozatlan problémákat sokféle módszerrel orvosolhatjuk, és a fénynyelv ismerete és használata is egy ilyen lehetőség. Ráadásul Viki szerint bárki képes lenne ezen a nyelven beszélni.

Minden gyerek képes rá, aztán valahogy elfelejtjük felnőtt korunkra ezt a tudást. Befolyásol minket a környezetünk, az emberek hajlamosak halandzsázásnak hívni, sokak szerint hülyeség az egész. Én azt mondom: kétféle ember van. Van, aki megengedi, hogy értse, érezze, hogy egy fénynyelven beszélő ember mit akar közölni és van, aki nem

– avat be véleményébe a a budapesti nő.

Kiss Viktória a fénynyelv ismerője – kérdés, megértik-e őt mások is ezen a nyelven Fotó: magánalbum

Viki sem mindig beszélt fénynyelven, korábban ő sem merült el ebben a hétköznapi ember számára titokzatos világban. Azóta kezdte kutatni a léte értelmét, amióta a gyereke 22 évvel ezelőtt megszületett.

Egy csoportos foglalkozáson aktiválódott bennem a fénynyelv, aztán egyszer csak én magam is megszólaltam rajta. Néhány éve történt ez, de látom, hogy egyre többen spontán beszélni kezdik. Egy csatornává válok ilyenkor, rajtam keresztül áramlik az energia a befogadó felé, hatok a tudatalattijára. A frekvencia, vagyis a rezgés megváltozik, növekszik, az pedig csodás eredményeket képes generálni

– állítja az asszony.

A fénynyelvnek nincs szókincse, nincs nyelvtana sem, és mindenki másképpen beszéli. Viki azt mondja, hogy a TikTokon sokan bolondnak nézik, de nem haragszik érte.

Őket nem érinti meg, nem érdeklődnek az ilyesmi iránt és kész

– legyint a kétkedőkre.