Rárontott az Artemis II az űrlényekre? Egy ufóvadász szerint csillagközi háború is fenyegethet minket

Április 1-jén az egész világ izgatottan figyelte, ahogy az Artemis II legénysége az Orion űrhajóval átszelte a sztratoszférát és a Hold felé vette az irányt, hogy eszközöket teszteljen a későbbi gigaküldetéshez, vagyis az ember második holdralépéséhez. Az ufóhívők szerint a legénység a tűzzel játszott azzal, hogy a Hold sötét oldalát is feltérképezte.
Hajmeresztő összeesküvés-elmélet kapott szárnyra. Az ufóhívők mindig is azt hitték, hogy a Hold nemcsak egy égitest, hanem egy idegen civilizáció, az úgynevezett „nem földi intelligenciák” otthona. A vad elmélet szerint az űrlények a Hold sötét oldalán élnek, és szándékosan nem fedték eddig fel magukat az emberiség előtt. Úgy vélik, húztak egyfajta határvonalat a Holdon, és az Artemis II a sötét oldalra lépve pont azon gázolt át, ráadásul nem is először, hiszen már földi űrhajó járt azon a vidéken évtizedekkel ezelőtt. Most úgy gondolják az ufószakértők, hogy az akcióval ismét megsértették az idegenek felségterületét.
Veszélyes játékot játszunk. Ha a Holdon valóban léteznek idegenek, akkor egy újabb emberi invázió ellenséges reakciót válthat ki. Nem tudjuk, milyen technológiával rendelkeznek
– vélekedett Robert Pulme UFO- és szellemvadász, aki az elmúlt 20 évben elmélyedt az X-akták világában, próbálva megválaszolni az emberiség legnagyobb kérdését, hogy tényleg egyedül vagyunk-e az univerzumban.
Az Artemis II küldetés valódi célja, hogy a legénység tesztelje az Orion űrhajó létfenntartó rendszereit mélyűri környezetben, hogy aztán a későbbi, Artemis III misszió során újra ember szállhasson le a Hold felszínén. A NASA persze elhatárolódik attól, hogy valóságalapja lenne bármiféle idegen fenyegetésnek. A misszió tisztán tudományos, űrlények pedig nincsenek a Holdon.
Pulme nem kertelt, szerinte a mostani misszió olaj lehet a tűzre. Attól tart, hogy a hite szerint ott élő lények eddig csak passzív megfigyelőink voltak, ám az Artemis csapata kihúzta a gyufát és lángra is lobbantotta a dühüket. Úgy véli, nemsokára hatalmas támadást indíthatnak ellenünk.
– Az idegenek nem hülyék. Ha akarják, hogy észrevegyük őket, akkor megmutatkoznak nekünk – tárta szét karjait az ufóvadász, kiemelve: az is lehet, hogy nem fegyverrel lépnek fel ellenünk, hanem az Orionba csempésznek valami nagyon veszélyeset.
Idegen DNS is visszatérhet a rakétával, fogalmunk sincs, hogy mivel állunk szemben.
Ez a misszió fordulópont lehet a földi világ és az idegenek számára is. Most, hogy továbbmerészkedtünk az űrbe, ők is ide jöhetnek – zárta szavait Robert Pulme.
Többen úgy hiszik, hogy nem kell egészen a Holdig menni, hogy idegenekkel találkozzunk, mert már rég köztünk járnak, különböző fajaik és típusaik vannak – némelyikük vízben, mások a levegőben élnek.
A Hold sötét oldaláról az űrszondák korábban hátborzongató fotókat készítettek, mintha tényleg lennének ott idegenek. Ezt nézd:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.