Rárontott az Artemis II az űrlényekre? Egy ufóvadász szerint csillagközi háború is fenyegethet minket

Robert Pulme UFO- és szellemvadász szerint az áprilisi holdmisszió felbőszíti a földönkívülieket, mert hívatlanul mentünk a lakhelyükre.

Az Artemis II legénysége a Hold sötét oldalán is járt, ahol teóriák szerint ufók tanyáznak.

Az ufóvadász úgy véli, a felbőszült idegenek háborút is indíthatnak ellenünk.

Április 1-jén az egész világ izgatottan figyelte, ahogy az Artemis II legénysége az Orion űrhajóval átszelte a sztratoszférát és a Hold felé vette az irányt, hogy eszközöket teszteljen a későbbi gigaküldetéshez, vagyis az ember második holdralépéséhez. Az ufóhívők szerint a legénység a tűzzel játszott azzal, hogy a Hold sötét oldalát is feltérképezte.

Ufóinvázió fenyegetheti a bolygónkat.

Az Artemis II legénysége bajt hozhat a fejünkre?

Hajmeresztő összeesküvés-elmélet kapott szárnyra. Az ufóhívők mindig is azt hitték, hogy a Hold nemcsak egy égitest, hanem egy idegen civilizáció, az úgynevezett „nem földi intelligenciák” otthona. A vad elmélet szerint az űrlények a Hold sötét oldalán élnek, és szándékosan nem fedték eddig fel magukat az emberiség előtt. Úgy vélik, húztak egyfajta határvonalat a Holdon, és az Artemis II a sötét oldalra lépve pont azon gázolt át, ráadásul nem is először, hiszen már földi űrhajó járt azon a vidéken évtizedekkel ezelőtt. Most úgy gondolják az ufószakértők, hogy az akcióval ismét megsértették az idegenek felségterületét.

Veszélyes játékot játszunk. Ha a Holdon valóban léteznek idegenek, akkor egy újabb emberi invázió ellenséges reakciót válthat ki. Nem tudjuk, milyen technológiával rendelkeznek

– vélekedett Robert Pulme UFO- és szellemvadász, aki az elmúlt 20 évben elmélyedt az X-akták világában, próbálva megválaszolni az emberiség legnagyobb kérdését, hogy tényleg egyedül vagyunk-e az univerzumban.

Az Artemis II küldetés valódi célja, hogy a legénység tesztelje az Orion űrhajó létfenntartó rendszereit mélyűri környezetben, hogy aztán a későbbi, Artemis III misszió során újra ember szállhasson le a Hold felszínén. A NASA persze elhatárolódik attól, hogy valóságalapja lenne bármiféle idegen fenyegetésnek. A misszió tisztán tudományos, űrlények pedig nincsenek a Holdon.