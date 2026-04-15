Nagy Duett 2026Exatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
18°C Székesfehérvár

Tas, Anasztázia névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Hátborzongató igazság: valójában így épültek fel a piramisok

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 15. 18:30
A kutatás mindenre rámutat. Így épültek a piramisok.

Új kutatás vethet véget az egyik legismertebb történelmi rejtélynek: hogyan épült meg az egyiptomi Nagy Piramis. A szakértők évtizedek óta próbálják megfejteni, miként tudták az ókori munkások modern gépek nélkül megemelni és pontosan elhelyezni a hatalmas kőtömböket.

Piramisok nyomában - Hogyan épültek fel?
Fotó: muratart /  Shutterstock 

Hogyan épültek fel a piramisok?

A Kheopsz piramis több mint 2,3 millió kőtömbből áll, amelyek egyenként akár 15 tonnát is nyomhatnak. Az építmény alapja oldalanként körülbelül 230 méter, magassága pedig eléri a 146 métert. Az építés pontos módszeréről azonban nem maradt fenn korabeli írásos forrás. Most egy új tanulmány szerint a piramist egy rejtett, spirális rámpa segítségével építhették fel. Vicente Luis Rosell Roig informatikus elmélete szerint a munkások nem külső, hatalmas rámpákat használtak, hanem egy úgynevezett „peremrámpát”, amely a piramis külső élén haladt felfelé.

Ez a rámpa az építkezés során folyamatosan a szerkezet részévé vált: ahogy egy újabb réteget építettek, a rámpát részben betemették, így az végül láthatatlanná vált a kész piramisban. A kutatás számítógépes szimulációval vizsgálta a folyamatot. Az eredmények szerint a kőtömböket akár 4-6 percenként is a helyükre tehették, ami folyamatos és gyors építési tempót jelentett.

Ezzel a módszerrel a piramis akár 14-21 év alatt is elkészülhetett. Ha beleszámítják a kőbányászatot, a szállítást és a munkaszüneteket is, az építkezés teljes ideje 20-27 év lehetett, ami megfelel a korábbi becsléseknek. Az elmélet egy másik rejtélyre is magyarázatot adhat: a piramis belsejében talált üregekre. A kutatás szerint ezek a terek a rejtett rámpa maradványai lehetnek. 

Az Óbirodalom idején az egyiptomiak nem rendelkeztek vas eszközökkel, kerekes szállítóeszközökkel vagy csigákkal, viszont használtak rézvésőket, vízzel síkosított szánokat, köteleket és emelőkarokat. A kövek szállításában a Níluson közlekedő hajók is szerepet játszhattak.

A modell azt is vizsgálta, hogy a szerkezet stabil maradhatott-e az építés során. Az elemzések szerint a mészkő szerkezet képes volt elviselni a rá nehezedő súlyt, így az építmény statikailag megvalósítható volt ezzel a módszerrel. Ha a jövőbeli régészeti vizsgálatok megerősítik ezeket a jeleket, az alapjaiban változtathatja meg a piramis építéséről alkotott képet, derül ki a Daily Mail cikkéből.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
