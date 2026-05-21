Két sérült és 72 milliós kár: rémisztő balesetet okozott a világsztár

A közelgő labdarúgó-világbajnokság egyik nagy sztája lehet Jamal Musiala, akiről éppen a németek kerethirdetése előtt derült ki: bő egy éve súlyos balesetet okozott az A8-as autópályán.

Jamal Musiala 194 km/h-s sebességgel karambolozott tavaly, csoda, hogy nem történt nagyobb baj

A Bayern München 23 éves létére már hatszoros bajnoka tavaly áprilisban 194 km/h-s sebességgel száguldott az ütközéskor. Csodával határos módon ő és az anyósülésen a 16 éves húga, Latisha sértelenül szálltak ki az autójából. A vétlen másik sofőr és párja is megúszták könnyű sérülésekkel és kisebb agyrázkódással.

Musiala egy közel 70 millió forintot érő, versenyautókat idéző "szolgálati kocsit", egy 925 lóerős Audi RS E-tron GT Performance-t vezetett, amely 2,5 másodperc alatt gyorsul 0-ról 100-ra.

Ugrott Jamal Musiala jogsija

– Való igaz, volt egy autóbalesetem, amit én okoztam. Természetesen vállalom is érte a felelősséget. Hálás vagyok, hogy a figyelmetlenségem miatt senki sem sérült meg súlyosan. A büntetésemet elfogadtam, beleértve a jogosítványom bevonását is. Traumatikus élmény volt, fel kellett dolgoznom magamban. Ma már egyszerűen csak boldog és hálás vagyok, hogy sem más, sem én nem sérült meg komolyan – mondta a Bildnek a világ nyolcadik legértékesebb labdarúgója, hozzátéve: a Bayern és a német szövetség vezetői természetesen mindenről tudtak és támogatták őt.

A balesetben érintett mindkét autó (a másik egy Volkswagen Golf) totálkáros lett, az anyagi kár mintegy 200 ezer euróra (72 millió forint) tehető.