Postásokként élhetnek köztünk az idegenek

Sokféle összeesküvés-elmélet kering az idegen civilizációk létezése kapcsán. Nemcsak hazánkban, hanem világszerte is több olyan ufó-észlelésről számoltak már be, amelyek nyomán több ufóhívő állítja: az űrlények már rég beépültek közénk. Most nemzetközileg ismert szakértők robbantották a bombát: idegen kémek járnak köztünk, akikkel te is találkozhattál.

Az űrlények köztünk járhatnak. llusztráció: Unsplash

Léteznek űrlények?

Erre a kérdésre évezredek óta keresi a választ az emberiség. Ahogy a technológia fejlődik, úgy egyre több X-aktát próbálnak a szőnyeg alá söpörni – legalábbis ezt állítja az ufó-szakértők nagy része. Hogy mi az igazság

senki sem tudja biztosan, Robert Pulme brit ufókutató azonban egy valamire esküdni merne, mégpedig hogy a földönkívüliek már rég itt vannak közöttünk. Ezek az idegenek az álcázás mesterei, akik emberi alakot öltöttek és hétköznapi feladatokat látnak el.

Az ufó-közösségben sokan osztanak meg tippeket arról, hogyan épülhettek be közénk az űrlények, és észlelésekről is beszámolnak. Az általunk összegyűjtött bizonyítékokból egyértelmű, hogy az idegenek a mindennapi életünk részei

– magyarázta a DailyStarnak Robert, hozzátéve, hogy az űrlények átlagos munkaköröket betöltve tartják szem előtt az embereket. Ennél fogva lehetnek villanyszerelők, bolti eladók, postások is.

– Olyan munkákat választanak, ahol szem előtt vannak, mégis láthatatlanok maradnak. Dolgozhatnak a helyi kisboltban vagy éppen postásként – hangsúlyozta, kiemelve: bárki, bárhol a világban összefuthatott már velük.

Barlanglakó, ezeréves lények

Egy neves csillagász még ennél is továbbment: Jacques Vallée, egykori NASA-munkatárs úgy hiszi, hogy a beépült ufók akár a miénkkel párhuzamos valóságokból, dimenziókból érkezhettek hozzánk. Anna Whitty ufó-szakértő úgy hiszi, az idegenek az emberiség legfejlettebb formái, akik mindig is köztünk éltek. Az otthonuk a tenger mélye vagy hatalmas barlangrendszerek, ahova egy ezerévente ismétlődő, globális természeti katasztrófa taszította őket.