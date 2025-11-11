Trump-Orbán-csúcsSzentmártonkátai vonatbalesetTisza-AdóMegasztár
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
2°C Székesfehérvár

Márton névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

A tudósok sem hitték el, mit látnak – rejtélyes bejáratot találtak gízai piramisban

gízai piramisok
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 11. 06:00
felfedezéskutatás
Elképesztő. Újabbnál újabb dolgokat fedeznek fel a piramisban.

Több mint 4500 évvel az építése után a kutatók most új titokra bukkantak a Menkauré-piramisban, a gízai piramismező harmadik, egyben legkisebb tagjában. A tudósok két levegővel teli üreget azonosítottak a piramis keleti oldalán, amelyek egy eddig ismeretlen bejáratra utalhatnak.

piramis, gíza
Mi lapul a piramis mélyén? 
Fotó:  Pexels

A gízai piramis újabb titkokat rejt 

A piramis i. e. 2510 körül épült, 61 méter magas, és Menkauré fáraó sírjaként szolgált. A király szarkofágja azonban a 19. században rejtélyes módon eltűnt, amikor a Beatrice nevű hajó, amely Londonba szállította volna, Málta közelében elsüllyedt.

A felfedezést a Kairói Egyetem és a Müncheni Műszaki Egyetem közös kutatócsoportja tette. Radar-, ultrahang- és elektromos ellenállás-vizsgálattal (ERT) térképezték fel a több ezer éves gránittömbök mögötti teret, anélkül hogy megbontották volna az építményt.

Az elemzések során két eltérő méretű, levegővel telt üreget találtak a keleti homlokzat mögött, közvetlenül a föld közelében. Az egyik 1,4 méter mélyen, 1x1,5 méteres, a másik 1,1 méter mélyen, 0,9x0,7 méteres. A tudósok szerint ezek egy második, elfeledett bejárathoz tartozhatnak.

A keleti oldalon található kőlapok különösen sima és polírozott felületűek, akárcsak az északi oldalon lévő ismert bejárat körüliek – ami megerősíti, hogy valaha itt is nyílhatott kijárat.

„Ez egy jelentős felfedezés Gízában” 

– mondta Christian Grosse, a müncheni egyetem professzora. 

„A vizsgálati módszereink pontos képet adnak a piramis belső szerkezetéről, és erősen valószínű, hogy egy másik bejárat létezett itt.”

A NDT & E International folyóiratban publikált tanulmány szerint a módszerek korlátai ellenére a három technológia egybehangzó eredményeket hozott, így a következtetések megbízhatónak tekinthetők.

Ha a feltételezés helytálló, a keleti oldalon húzódó üregek eddig ismeretlen kamrákhoz vagy folyosókhoz vezethetnek – olyanokhoz, amelyek kincseket vagy temetkezési relikviákat rejthetnek, amelyeket még senki nem látott a modern korban. A kutatók hangsúlyozták, hogy a felfedezést egyiptológusoknak kell alaposan értelmezniük, mielőtt konkrét következtetéseket vonnának le. Egy biztos: a Gízai-fennsík újra bebizonyította, hogy az ókori Egyiptom még mindig több titkot őriz, mint amit a tudomány eddig feltárt, derül ki a Daily Mail cikkéből.

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu