Súlyos medvetámadás történt Erdélyben, két héten belül ez már a második eset

Két héten belül másodszor támadt emberre medve a Beszterce-Naszód megyei Bükkös (Bichigiu) településen: csütörtök délután egy 72 éves férfit sebesített meg egy nagyvad - közölte az észak-erdélyi megye katasztrófavédelmi felügyelősége.

Az áldozatot a település határában, egy nehezen megközelíthető, a legközelebbi bekötőúttól másfél kilométerre lévő területen találták meg. A támadás nyomán a bal lábán és a két karján, a hasán, valamint a hátán szenvedett sérüléseket. A 72 éves férfi eszméleténél volt, együttműködött a segítségére siető mentősökkel.

A helyszínre a csendőrség és a helyi vészhelyzeti bizottság tagjai is kiszálltak - írta az Agerpres.

A Telcs (Telciu) községhez tartozó hegyvidéki településen két hete, május 8-án egy 53 éves nő holttestét találták meg, mellette egy tehén tetemével - a helyi állatorvos szerint mindkettőjükkel medve végzett. A megyei hatóságok ezt követően a környezetvédelmi minisztérium jóváhagyását kérték a Romániában védett állat kilövéséhez.

A hegyvidéki település nehezen megközelíthető térségében lakó asszonyt azután kezdte el keresni a családja, hogy egy napja nem válaszolt a telefonhívásukra. A rendőrség bűnvádi eljárást indított az ügyben, és boncolást rendelt el.

Stelian Dolha prefektus az Agerpres hírügynökségnek elmondta: a környékbeli vadászterületen idén tavasszal mintegy 30 medvét számláltak, öttel többet, mint tavaly. Az optimális létszám hat egyed lenne. A faluban juhra is támadt medve.

Beszterce-Naszód megyében a TimpOnline.ro helyi portál szerint 38 barnamedve kilövését hagyták jóvá megelőzési céllal. A részben hegyekkel borított észak-erdélyi megyében a tavalyi medveszámlálás során 1004-re becsülték a nagyvadak számát.

A bükkösihez hasonló esetről számoltak be pár nappal korábban a helyi hatóságok Hargita megyében is, ahol egy férfi holtestét találták meg a Farkaslakához közeli erdős területen. Az eset nyomán 22 székelyföldi polgármester kérte nyílt levélben Nicusor Dan államfőtől a vadászati kvótákra vonatkozó törvény kihirdetését.