Sebestyén Balázs titokban tartaná, ha beteg lenne: „Engem ne sajnáljon senki!”

Az egész ország gyászolja a kedden elhunyt Scherer Pétert. A legendás színész halála sokakat megrázott, így nem meglepő, hogy a Rádió 1 Balázsék című rádióműsorban is megemlékezett róla Sebestyén Balázs, Rákóczi Ferenc és Ráskó Eszter. A három műsorvezető személyes hangvételben beszélt Pepéről, akit mindannyian kivételes embernek tartottak.

Balázsék szerint Scherer Pétert mindenki szerette az országban - Fotó: MW / MW

Scherer Péter kedd délelőtt hunyt el

A halálát hosszan tartó betegség okozta

Még a kollégái közül is sokakat meglepett az, hogy Scherer Péter beteg volt

Sebestyén Balázst nagyon meghökkentette Scherer Péter halála

Sebestyén Balázst teljesen megrázta a tragédia.

„Ez mindenkit nagyon leütött. Ő volt az az ember, akit mindenki nagyon szeretett. Nagyon szerethető, nagyon kedves és egy végtelenül bájos ember volt. (...) Ő egy olyan ember volt, hogy ha volt vele kapcsolatod, ha nem, ránéztél, és szeretted”

– emlékezett vissza Sebestyén Balázs Scherer Péterre.

Rákóczi Feri is arról beszélt, mennyire ösztönösen fordult mások felé Scherer Péter.

„Állandóan csak adott magából, én motoros találkozón találkoztam vele, oda jött hozzám, hogy »Mi van velem«, úgy, hogy előtte nem sokat találkoztunk. (...) Egy embert nem tudsz, aki azt mondaná, hogy nem szereti őt” – mondta el.

Scherer Péter kedden hunyt el - Fotó: Fülöp Ildikó / Veszprém Megyei Napló

Sebestyén Balázs Scherer Péter betegségéről: „Így is lehet viselni”

Scherer Péter hosszú betegség után hunyt el, ám erről szinte senki sem tudott. A betegséget nem hozta nyilvánosságra, a szűk családján és néhány közeli barátján kívül még sok kollégája sem tudott arról, milyen harcot vív a háttérben. A rádióműsorban erről is beszélgettek a műsorvezetők.

Sebestyén Balázs szerint Scherer Péter óriási méltósággal viselte a betegséget.

„Szó nélkül csinálta végig ezt a betegséget, tényleg kevesen tudták. Nem beszélt róla, nem sajnáltatta magát, nem csinált ebből hírt. (...) Szerintem az is nagyon szép, hogy milyen méltósággal, milyen optimizmussal viselte ezt a betegséget. Nyilán ez nem tartozik a külvilágra, hogy belül harc zajlik – mert szerintem sem –, de közben azzal az életigenléssel, szerepvállalással, küzdéssel, aminek nyilván megvoltak a sötétebb árnyoldalai, amit nem láttunk a szűk családon kívül (...) Nyilván, aki tudta, hogy baj van, látta, de ő mindig azt mondta, hogy itt vagyok, és győzni fogok, és csak a mosoly, csak a humor és csak az a fajta életszeretet, nem lehet más opció. Így is lehet viselni.”