Sebestyén Balázs titokban tartaná, ha beteg lenne: „Engem ne sajnáljon senki!”

Az egész ország gyászolja a kedden elhunyt Scherer Pétert. A legendás színész halála sokakat megrázott, így nem meglepő, hogy a Rádió 1 Balázsék című rádióműsorban is megemlékezett róla Sebestyén Balázs, Rákóczi Ferenc és Ráskó Eszter. A három műsorvezető személyes hangvételben beszélt Pepéről, akit mindannyian kivételes embernek tartottak.
Sebestyén Balázst teljesen megrázta a tragédia.
„Ez mindenkit nagyon leütött. Ő volt az az ember, akit mindenki nagyon szeretett. Nagyon szerethető, nagyon kedves és egy végtelenül bájos ember volt. (...) Ő egy olyan ember volt, hogy ha volt vele kapcsolatod, ha nem, ránéztél, és szeretted”
– emlékezett vissza Sebestyén Balázs Scherer Péterre.
Rákóczi Feri is arról beszélt, mennyire ösztönösen fordult mások felé Scherer Péter.
„Állandóan csak adott magából, én motoros találkozón találkoztam vele, oda jött hozzám, hogy »Mi van velem«, úgy, hogy előtte nem sokat találkoztunk. (...) Egy embert nem tudsz, aki azt mondaná, hogy nem szereti őt” – mondta el.
Scherer Péter hosszú betegség után hunyt el, ám erről szinte senki sem tudott. A betegséget nem hozta nyilvánosságra, a szűk családján és néhány közeli barátján kívül még sok kollégája sem tudott arról, milyen harcot vív a háttérben. A rádióműsorban erről is beszélgettek a műsorvezetők.
Sebestyén Balázs szerint Scherer Péter óriási méltósággal viselte a betegséget.
„Szó nélkül csinálta végig ezt a betegséget, tényleg kevesen tudták. Nem beszélt róla, nem sajnáltatta magát, nem csinált ebből hírt. (...) Szerintem az is nagyon szép, hogy milyen méltósággal, milyen optimizmussal viselte ezt a betegséget. Nyilán ez nem tartozik a külvilágra, hogy belül harc zajlik – mert szerintem sem –, de közben azzal az életigenléssel, szerepvállalással, küzdéssel, aminek nyilván megvoltak a sötétebb árnyoldalai, amit nem láttunk a szűk családon kívül (...) Nyilván, aki tudta, hogy baj van, látta, de ő mindig azt mondta, hogy itt vagyok, és győzni fogok, és csak a mosoly, csak a humor és csak az a fajta életszeretet, nem lehet más opció. Így is lehet viselni.”
Ráskó Eszter ugyanakkor más oldalról közelítette meg a kérdést.
„Hát ez engem inkább elszomorít amúgy. Nekem ebből az jön le – ez csak egy feltételezés –, hogy nem engedheti meg magának, hogy elengedje magát.”
Feri szerint a színészek számára különösen nehéz lehet ilyen helyzetben megnyílni.
„Színészként ez szerintem nehezebb. Ha egészen mással foglalkozott volna, akkor az emberek megbocsájtóbbak azzal, hogy ezt előveszed, hogy neked van egy ilyen betegséged. Szerintem a színészek tudatosan azt mondják, hogy van egy kép rólam, egész egyszerűen nem fér ez bele.”
Sebestyén Balázs úgy gondolja, Scherer Péter döntése inkább belső tartásból fakadt.
„Szerintem itt arról van szó, hogy nem kell, hogy sajnáljatok, megoldom, nincs szükségem erre a részvétre, meg tudom csinálni, túlélem, és nem akarok a részvétből táplálkozni, engem ne sajnáljon senki, ez az én harcom, de tudom, hogy győzni fogok. A titoktartás mögött szerintem sokszor inkább ez van, és nem az, hogy én vállalhatom-e, vagy nem, mert színész vagyok.”
Eszter azt is hozzátette, mennyire nehéz támogatni valakit, ha a környezete nem tud a problémájáról.
„Ilyenkor az embereket támogatni is nehéz. Az nem biztos, hogy jó, ha nem tudod, hogy valakinek épp szüksége van valamilyen többlet energiára. (...) Szerintem ha valaki hasonló cipőben jár, akkor engedje be az embereket annyira, hogy tudjanak téged nem sajnálni, hanem kényeztetni, jól szeretni.”
Balázs erre is reagált:
„Biztos, hogy nem! Engem ne szeressenek idegen emberek. A barátok meg a család oké, de a nagyobb tömegnek mi köze van ahhoz, hogy én beteg vagyok? A kolléga és a barát között is nagy a különbség. Nyilván nem voltunk még ebben a helyzetben, megítélni is baromi nehéz”
– gondolkodott el a műsorvezető.
