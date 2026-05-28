Gyilkos szellemek vadásznak az élőkre egy elátkozott tónál – már több mint 200 embert rántott a mélybe

A Lanier-tóban 1994 óta több mint 200 ember vesztette életét.

A helyiek szerint a tavat bosszúálló szellemek és egy ősi átok sújtja.

Legutóbb egy húszéves fiatalember fulladt meg a kísértetjárta vízben.

Rendszeresen felzúgnak a szirénák egy, az amerikai Georgia állambeli tó körül, melyről azt pletykálják, hogy szellemek szedik ott áldozataikat. A Lanier-tó más, mint a többi: ott a halál és a rettegés az úr. Sokan azt hiszik, bosszúálló kísértetek szedik áldozataikat, és rosszabbak mint a fekete kalapos szellem.

A hátborzongató tóban állítólag hemzsegnek a szellemek. - Fotó: Pexels

Mi folyik a szellemlakta tónál?

Több hátborzongató paranormális tapasztalás is történik arrafelé, amelyek azt jelzik, hogy szellemek vannak a környéken. Sokak szerint a Lanier-tavat elátkozták, és kísértetek tucatja járja a vizet. A félelmetes teória alapja a tóhoz köthető vérfagyasztó statisztika, mely szerint 1994 óta több mint 200 ember vesztette ott életét. A babonás helyiek szerint mind bosszúra éhes, a túlvilágra áttérni képtelen szellemek áldozatai lettek. Nem egy személy állítja, hogy éjszakánként egy kék ruhás hölgy alakja a víz felett lebegve keresi áldozatát.

Nem vagyunk biztonságban, ez a hely gonosz! Éjszakánként tisztán hallani az elárasztott templom harangjait a víz alól, és a dühös szellemek szó szerint megragadják az emberek lábát, hogy lehúzzák őket a vizes sírba

– nyilatkozta korábban egy helyi szemtanú, kiemelve, hogy az átkozott tóhoz szinte minden évben friss vér tapad. Legutóbb 2022. március 30-án történt meg a legrosszabb. Egy 20 éves fiatal miatt érkeztek mentők a helyszínre, ám mire odaértek, már túl késő volt. A fiatal férfi rejtélyes körülmények között megfulladt.

Ősi átok sújtja a Lanier-tavat

Több mint 50 éve hiszik a helyiek, hogy a mesterséges tóra azért hullott átok, mert az 1950-es években a völgy elárasztásakor végzetes hibát követtek el az élők. Egész templomokat, falvakat, házakat – és megszámlálhatatlan jelöletlen sírt temetett maga alá a mély. Úgy hiszik, az ekkora létrejött rontás nem ereszti az elveszett lelkeket a víz fogságából, így azóta se találnak nyugodalmat. Bosszút esküdtek, ezért aki a tóba vagy a vízre merészkedik, annak az életére törnek.