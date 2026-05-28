Robbanás a MOL telephelyénScherer PéterKincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
21°C Székesfehérvár

Csanád, Emil névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Szellem illusztrációja és a Lanier-tó

Gyilkos szellemek vadásznak az élőkre egy elátkozott tónál – már több mint 200 embert rántott a mélybe

Lanier-tó
PUBLIKÁLÁS: 2026. május 28. 20:00
szellemparanormális jelenségkísértethalálátok
Létezik egy elátkozott hely a földön, amely bárkit bármikor a halál kezére adhat. A szellemlakta helyhez tragédiák sora köthető, már legalább 200 holttestet találtak ott. A helyiek úgy vélik, aki az átkozott tó vizébe lép, kísértetek bosszúja rántja a mélybe.
Erdei Róbert Arnold
A szerző cikkei
  • A Lanier-tóban 1994 óta több mint 200 ember vesztette életét. 
  • A helyiek szerint a tavat bosszúálló szellemek és egy ősi átok sújtja.
  • Legutóbb egy húszéves fiatalember fulladt meg a kísértetjárta vízben. 

Rendszeresen felzúgnak a szirénák egy, az amerikai Georgia állambeli tó körül, melyről azt pletykálják, hogy szellemek szedik ott áldozataikat. A Lanier-tó más, mint a többi: ott a halál és a rettegés az úr. Sokan azt hiszik, bosszúálló kísértetek szedik áldozataikat, és rosszabbak mint a fekete kalapos szellem.

Szellemek lakta elátkozott tó
A hátborzongató tóban állítólag hemzsegnek a szellemek.  - Fotó: Pexels

Mi folyik a szellemlakta tónál?

Több hátborzongató paranormális tapasztalás is történik arrafelé, amelyek azt jelzik, hogy szellemek vannak a környéken. Sokak szerint a Lanier-tavat elátkozták, és kísértetek tucatja járja a vizet. A félelmetes teória alapja a tóhoz köthető vérfagyasztó statisztika, mely szerint 1994 óta több mint 200 ember vesztette ott életét. A babonás helyiek szerint mind bosszúra éhes, a túlvilágra áttérni képtelen szellemek áldozatai lettek. Nem egy személy állítja, hogy éjszakánként egy kék ruhás hölgy alakja a víz felett lebegve keresi áldozatát.

Nem vagyunk biztonságban, ez a hely gonosz! Éjszakánként tisztán hallani az elárasztott templom harangjait a víz alól, és a dühös szellemek szó szerint megragadják az emberek lábát, hogy lehúzzák őket a vizes sírba

– nyilatkozta korábban egy helyi szemtanú, kiemelve, hogy az átkozott tóhoz szinte minden évben friss vér tapad. Legutóbb 2022. március 30-án történt meg a legrosszabb. Egy 20 éves fiatal miatt érkeztek mentők a helyszínre, ám mire odaértek, már túl késő volt. A fiatal férfi rejtélyes körülmények között megfulladt. 

Ősi átok sújtja a Lanier-tavat

Több mint 50 éve hiszik a helyiek, hogy a mesterséges tóra azért hullott átok, mert az 1950-es években a völgy elárasztásakor végzetes hibát követtek el az élők. Egész templomokat, falvakat, házakat – és megszámlálhatatlan jelöletlen sírt temetett maga alá a mély. Úgy hiszik, az ekkora létrejött rontás nem ereszti az elveszett lelkeket a víz fogságából, így azóta se találnak nyugodalmat. Bosszút esküdtek, ezért aki a tóba vagy a vízre merészkedik, annak az életére törnek.

További borzongásra vágysz? Akkor játszd le ezt a videót:

(The Sun)

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu