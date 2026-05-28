A világ legexkluzívabb éjszakai partiját rendezik Budapesten

Nemcsak a pályán lesz őrület a Bajnokok Ligája döntőjén: történelmet ír Budapest, ugyanis az UEFA először rendez hivatalos afterparty-t egy BL-finálé után. A helyszín sem akármilyen: a Vajdahunyad vára alakul át exkluzív futballbulivá május 30-án este.
Miközben a Paris Saint-Germain és az Arsenal a Puskás Arénában csap össze Európa trónjáért, addig a háttérben már készül a futballvilág legexkluzívabb éjszakája, ez egészen hajnali háromig tart majd. A hangulatról a világhírű német DJ Claptone gondoskodik, de nem ő lesz az egyetlen sztárvendég. A szervezők szerint több külföldi futball-legenda is ott lesz az eseményen, így könnyen lehet, hogy a szurkolók testközelből találkozhatnak korábbi BL-győztes ikonokkal.
"A futball igazi ünnepe lesz ez az este. A Vajdahunyad vára különleges fény- és hangtechnikával alakul át egyedülálló helyszínné, és a szurkolók a futballsztárokkal is találkozhatnak" – mondta Balogh Balázs főszervező.
A PSG-Arsenal Bajnokok Ligája-döntő szombaton 18 órakor kezdődik a Puskás Arénában, de úgy tűnik, Budapesten a lefújás után sem áll meg az élet. Sőt: akkor indul csak igazán.
