Brutális emberölés Budapesten: 18 év fegyházat kapott az anyagyilkos drogos

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 28. 20:40
Első fokon 18 év fegyházbüntetésre ítélték azt a férfit, aki kábítószeres hallucinációi miatt halálra késelte az édesanyját budapesti otthonukban.
A bíróság bűnösnek találta a tragédia idején 24 éves elkövetőt, aki egy budapesti fesztiválon fogyasztott többféle kábítószert, köztük amfetamint. A férfi a drogok hatására otthonában azt hallucinálta, hogy ölnie kell, ezért támadt rá saját anyjára.

Súlyos fegyházbüntetéssel végződött az anyagyilkosság Budapesten: a férfi kábítószer hatása alatt mészárolta le az édesanyját / Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

Kábítószer vezette a horrorisztikus anyagyilkossághoz

A vádlott sokallta a rá kiszabott 18 éves fegyházbüntetést és enyhítésért fellebbezett. A hatóságok szerint azonban a büntetés mértéke arányos az elkövetett brutális bűncselekménnyel – derül ki a Tények videórészletéből.

 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
