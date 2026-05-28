Brutális emberölés Budapesten: 18 év fegyházat kapott az anyagyilkos drogos

A bíróság bűnösnek találta a tragédia idején 24 éves elkövetőt, aki egy budapesti fesztiválon fogyasztott többféle kábítószert, köztük amfetamint. A férfi a drogok hatására otthonában azt hallucinálta, hogy ölnie kell, ezért támadt rá saját anyjára.
A vádlott sokallta a rá kiszabott 18 éves fegyházbüntetést és enyhítésért fellebbezett. A hatóságok szerint azonban a büntetés mértéke arányos az elkövetett brutális bűncselekménnyel – derül ki a Tények videórészletéből.
