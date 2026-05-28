Kiver a víz a látványtól: Nem mertek egyedül maradni a forgatáson az új horrorfilm színészei, annyira nyomasztó volt a helyszín

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 28. 21:00
A legújabb hollywoodi horrorfilm forgatásán akkora volt a rettegés, hogy az Oscar-jelölt színésznő sokszor egyedül sem mert maradni a sötét folyosókon. A stábtagok szerint a mesterségesen felépített díszletek között konkrétan tapintani lehetett a gonoszt, így a színészek valódi pánikot éltek át a kamerák előtt.
Valami egészen hátborzongató dolog készül Hollywoodban, a legújabb horrorfilm forgatásán ugyanis elszabadult a pokol. A stáb tagjai szerint a díszletek között olyan fojtogató volt az atmoszféra, hogy a színészek sokszor a felvételek után is reszkettek a félelemtől. A netes legendán alapuló mozi ráadásul egy mindössze 19 éves zseni fejéből pattant ki, aki most alaposan ráhozta a frászt a világ legnagyobb sztárjaira.

Kiszabadult a netes horror a valóságba: a fiatal rendező zseniális alkotása lehet 2026 legsikeresebb horrorfilmje Fotó: Collection ChristopheL via AFP / afp

A semmiből jött a világ legfiatalabb rendezője

Az egész egy ártatlan internetes mémnek indult, amiből a zseniális Kane Parsons még 16 évesen csinált egy YouTube-sorozatot. A videói pillanatok alatt letarolták a netet, az első részt eddig több mint 72 millióan látták. A sztori lényege a „Backrooms” nevű elmélet: eszerint ha nem figyelünk, átpotyoghatunk a valóság falain egy végtelen, sárga, üres folyosókból álló labirintusba, ahol szörnyek vadásznak ránk.

A hollywoodi stúdiók azonnal lecsaptak a srácra, aki 19 évesen a filmtörténelem legfiatalabb rendezőjeként kapott hatalmas költségvetést, hogy mozifilmet forgasson az őrületből. A főszerepekre ráadásul olyan gigasztárokat szerzett meg, mint az Oscar-jelölt Chiwetel Ejiofor és Renate Reinsve. A szakértők szerint a film 2026 legnagyobb kasszasikere lesz, és már a nyitóhétvégén 35 millió dollárt kaszálhat.

Sikoltozva menekültek a horrorfilm díszletei közül

Bár a költségvetés hatalmas volt, Kane ugyanazzal az ingyenes 3D-s szoftverrel tervezte meg a film díszleteit, amivel annak idején a gyerekszobájában dolgozott. Az eredmény annyira természetellenes és nyomasztó lett, hogy a színészek valódi pánikot éltek át a kamerák előtt.

Én már hozzászoktam a látványhoz, mert a gépen én terveztem az egészet, ismertem, mint a tenyeremet. De az biztos, hogy Renate Reinsve soha nem akart egyedül maradni a díszletben, és úgy érezte, gonosz a levegő odabent

– mesélte a fiatal rendező a LADbible-nek.

Kane hozzátette, hogy a forgatáson uralkodó baljóslatú hangulat nem a vágás vagy a trükkök eredménye: a színészek és a stáb valóban rettegtek a hátborzongató folyosókon. Úgy tűnik, a netes horrorsztori megelevenedett, a nézők pedig hamarosan a saját bőrükön tapasztalhatják meg a tiszta tébolyt a mozikban.

 

