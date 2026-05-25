Sokkoló UFO-aktát hozott nyilvánosságra a Pentagon, helikoptert üldöztek a narancssárga gömbök

Valósággal felrobbantotta az internetet az Amerikai Védelmi Minisztérium legújabb ufojelentése. A Pentagon által pénteken közzétett, eddig szigorúan titkos aktákból kiderül: tavaly év végén egy rutinnak induló katonai küldetés pillanatok alatt sci-fi horrorrá változott az Egyesült Államok egyik legtitkosabb támaszpontja közelében.

A Pentagon legújabb UFO-jelentése szerint a rejtélyes gömbök még a vadászgépeket is üldözőbe vették Fotó: New Africa / shutterstock

Minden azzal kezdődött, hogy a hadsereg különös, dübörgő hangokat és azonosítatlan repülő tárgyakat észlelt a hegyekben. A rejtély kivizsgálására azonnal helikopterre ültettek egy magas rangú hírszerző tisztet és legénységét.

Sokkolta a katonákat a helikopter mellett felbukkanó UFO

Arra azonban senki sem számított, ami ezután következett: egy ismeretlen objektum hirtelen egyenesen a helikopterük felé repült, majd alig három méterre a géptől kettévált, és elképesztő sebességgel kilőtt.

Számtalan narancssárga gömböt láttunk, amelyek minden irányban rajzottak a hegy hátterében. A jelenség percekig tartott, mielőtt elhalványult

– olvasható a tiszt sokkoló beszámolójában.

Halálos fogócska a felhők felett

A legdurvább sokk azonban csak ezután érte a katonákat. Miközben a bázisról vadászgépeket küldtek a helyszínre, a helikopter mellett közvetlenül két hatalmas, narancssárgás-fehéren izzó, ovális alakú gömb jelent meg a semmiből, amelyek percekig mozdulatlanul lebegtek a rotorok felett. Majd ahogy jöttek, úgy tűntek el, hogy megkezdjék a hajszát a riasztott vadászgépek ellen.

Ugyanazok a gömbök, amelyekkel mi találkoztunk, most a vadászgépeket üldözték. A leszállás után röviden beszéltem a legénységgel – leginkább azért, hogy köszönetet mondjak. Köpni-nyelni nem tudtunk a látottak után

– emlékezett vissza a neve elhallgatását kérő hírszerző, akit teljesen kikészítettek a látottak.

A Pentagon egyelőre tehetetlen: a hivatalos dokumentumok szerint a mai napig fogalmuk sincs, hogy földönkívüli technológia, vagy egy ellenséges szuperfegyver játszadozott-e az amerikai hadsereggel – írja New York Post.