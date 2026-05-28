Hatalmas a füst Zuglóban: feszítővágóval mentették a sérült sofőrt a brutális hármas karambol után

A Mogyoródi út és a Miskolci utca kereszteződésében történt a súlyos karambol, amelyhez hatalmas erőkkel vonultak ki a hatóságok.

A brutális zuglói karambol helyszínén feszítővágóval kellett kiszabadítani az egyik összeroncsolódott autó utasát / Fotó: Katasztrófavédelem

Drámai karambol a kereszteződésben

Az ütközés következtében az egyik gépkocsi annyira összeroncsolódott, hogy a fővárosi hivatásos tűzoltóknak feszítővágót kellett használniuk, hogy egy embert kimentsenek a fogságából. A sérültet a kiemelés után azonnal átadták a mentőknek, a tűzoltók pedig a helyszínelést követően szüntetik meg a forgalmi akadályt – közölte a Katasztrófavédelem.