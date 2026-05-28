Mutatjuk a képeket: Fergeteges buliba torkolt a Hősök terén a Bajnokok Fesztiválja

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 28. 20:35
Őrült buli kerekedett a Hősök terén, ahová csütörtökön több ezer szurkoló kilátogatott. Szombaton este 18 órától rendezik meg a PSG-Arsenal BL-döntőt Budapesten.

Több ezer szurkoló látogatott ki csütörtökön a Hősök terén kialakított szurkolói zónába, ahol egész nap interaktív programokkal és látványos attrakciókkal várták a futballrajongókat a szervezők. A szombat este, 18 órakor kezdődő PSG-Arsenal BL-döntőre hangolva rengeteg francia és angol drukker jelent meg a Bajnokok Fesztiválján, ahol magyar szurkolókból sem volt hiány.

A szurkolók az igazi serleggel is készítettek fényképeket a szombati BL-döntő előtt Fotó: Tumbász Hédi / Bors

Óriási buli volt a BL-döntő előtt Budapesten

A hangulatra egyáltalán nem lehetett panasz: már a belépéskor két hatalmas kép fogadta az érkezőket, amelyeken a döntős csapatok sztárjai szerepeltek. A nap folyamán kispályás focitornát is rendeztek, miközben a látogatók megtekinthették – és természetesen lefotózhatták – az eredeti Bajnokok Ligája-trófeát, amely előtt már reggeltől hosszú sorok kígyóztak.

A Hősök terén emellett mezkiállítást is berendeztek, ahol mindenki megtalálhatta kedvenc csapatának vagy játékosának relikviáját. Különösen népszerűnek bizonyult a PSG és az Arsenal mezét formázó óriási hőlégballon, amely előtt folyamatosan készültek a közös fotók. A délutáni órákban egy rezesbanda fokozta tovább a hangulatot, zenéjükre sokan táncra perdültek, miközben a DJ-k egész nap gondoskodtak a folyamatos zenei aláfestésről.

Emellett a kilátogatók találkozhattak a kétszeres világbajnok Cafuval, aki 142 fellépésével válogatottsági rekorder Brazíliában, valamint a Chelsea-vel 2012-ben Bajnokok Ligáját nyert Ashley Cole-lal.

Fesztiválhangulat uralkodott a Hősök terén a BL-döntő előtt – mutatjuk a legjobb képeket:

Galéria: Fesztiváli buliba torkolt a BL-döntő felvezetése a Hősök terén
A Hősök terén fotózkodhattak a rajongók a BL-serleggel

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
