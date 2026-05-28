Mutatjuk a képeket: Fergeteges buliba torkolt a Hősök terén a Bajnokok Fesztiválja

Több ezer szurkoló látogatott ki csütörtökön a Hősök terén kialakított szurkolói zónába, ahol egész nap interaktív programokkal és látványos attrakciókkal várták a futballrajongókat a szervezők. A szombat este, 18 órakor kezdődő PSG-Arsenal BL-döntőre hangolva rengeteg francia és angol drukker jelent meg a Bajnokok Fesztiválján, ahol magyar szurkolókból sem volt hiány.

A szurkolók az igazi serleggel is készítettek fényképeket a szombati BL-döntő előtt Fotó: Tumbász Hédi / Bors

Óriási buli volt a BL-döntő előtt Budapesten

A hangulatra egyáltalán nem lehetett panasz: már a belépéskor két hatalmas kép fogadta az érkezőket, amelyeken a döntős csapatok sztárjai szerepeltek. A nap folyamán kispályás focitornát is rendeztek, miközben a látogatók megtekinthették – és természetesen lefotózhatták – az eredeti Bajnokok Ligája-trófeát, amely előtt már reggeltől hosszú sorok kígyóztak.

A Hősök terén emellett mezkiállítást is berendeztek, ahol mindenki megtalálhatta kedvenc csapatának vagy játékosának relikviáját. Különösen népszerűnek bizonyult a PSG és az Arsenal mezét formázó óriási hőlégballon, amely előtt folyamatosan készültek a közös fotók. A délutáni órákban egy rezesbanda fokozta tovább a hangulatot, zenéjükre sokan táncra perdültek, miközben a DJ-k egész nap gondoskodtak a folyamatos zenei aláfestésről.

Emellett a kilátogatók találkozhattak a kétszeres világbajnok Cafuval, aki 142 fellépésével válogatottsági rekorder Brazíliában, valamint a Chelsea-vel 2012-ben Bajnokok Ligáját nyert Ashley Cole-lal.

Fesztiválhangulat uralkodott a Hősök terén a BL-döntő előtt