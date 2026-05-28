Schobert Norbert kiakadt – Élő adásban védte meg a rákkal küzdő Rubint Rékát: „Réka már nem is élne...”

Az egész országot megdöbbentette, amikor áprilisban kiderült, hogy Rubint Réka már négy éve küzd rosszindulatú daganatos betegségével. A fitneszedző elképesztő erővel és kitartással néz szembe a megpróbáltatásokkal, ám az elmúlt hetekben nemcsak a kezelések és a vizsgálatok jelentettek számára nehézséget, hanem az internetes támadások is. Többen ugyanis azt kezdték el firtatni, hogyan lehet hiteles az a házaspár az egészséges életmód terén, akiknél mégis felütötte a fejét a rettegett kór. Schobert Norbert azonban megvédte a feleségét.

Schobert Norbert most nem hagyta szó nélkül a kritikákat. Egy élő Facebook videóban állt ki felesége mellett, és őszintén beszélt arról, mennyire igazságtalannak tartja azokat a véleményeket, amelyek Rékát támadják a betegsége miatt.

„Sokan írtátok azt, hogy nem vagyunk hitelesek, mert Réka ezzel a betegséggel küzd négy éve. Erről szeretnék egy pár szót mondani nektek, hogy a rák nem válogat. Teljesen tök mindegy, hogy Rubint Rékáról van szó, vagy Benedek Tibor volt vízipóló olimpiai bajnokról, vagy Balzsay Károly olimpikonról, a rák annyira nem válogat, hogy Magyarországon ma fél millió rákos beteg él, nyilván van tartva és jár kezelésre. És ezek 20 és 50 év közötti emberek. Magyarországon minden harmadik felnőtt rákos, csak még nem tudja. Mitől van ez, azt nem tudom, de azt igen, hogy évente 80 ezer új rákost fedeznek fel, és 40 ezren halnak meg. Ez ellen nem lehet mit tenni sem az egészséges életmóddal, sem semmivel. Rékának ez egy feladat, hogy bebizonyítsa: legyőzi, és segít egy csomó embernek, akik hisznek benne. Mindentől függetlenül én hiszek abban, hogy jó érzés karcsúan, cukorbetegség nélkül, elhízás nélkül élni, jobb az életminőség, jó ételt tudunk enni.”

Réka onkológusa szerint Réka már nem is élne, ha nem így táplálkozna, és nem így sportolna. Minden a fejben dől el

– fogalmazott Schobert Norbert a közösségi oldalára feltett élő videóban.

Norbi szavai sokakat megérintettek, hiszen a fitneszguru láthatóan minden erejével támogatja a feleségét ebben az embert próbáló időszakban. Réka korábban maga is beszélt arról, hogy bár nehéz út áll mögötte, esze ágában sincs feladni a harcot. Továbbra is dolgozik, edzéseket tart, közösséget épít, és próbál reményt adni azoknak, akik hasonló helyzetben vannak.