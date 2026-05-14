Szívfacsaró, mi tűnt fel a szülinapos Kathi Béla sírhelyén

Kathi Béla tragikus halála az egész hazai sportvilágot megrázta: a világbajnok erőemelő ciprusi nyaralása alatt szenvedett halálos kerékpárbalesetet tavaly. Testvére, Kathi Klára a mai napig nem tudta feldolgozni a történteket, elmondása szerint mélypontra került és 17 kilót fogyott. A 41 éves édesanya azonban 21 év után újra színpadra állt, hogy bajnoki éremmel tisztelegjen bátyja emléke előtt.

Erdős-Kathi Klára 21 év után tért vissza a színpadra, és rögtön három érmet nyert az Irondiva Classic Fitmodel versenyen: aranyat, ezüstöt és bronzot is szerzett. A boldogság és a fájdalom egyszerre tört elő belőle, hiszen a medálokat nem magának szánta.

A verseny után a temetőbe vitte az érmeket, amelyeket bátyja, Kathi Béla emlékének ajánlott fel - olvasható a verseny után megjelent Instagram-posztban.

Ez egy lelki út volt, hogy minél közelebb maradjak Bélához. Aki egy kicsit is ismerte őt, azt tudja, hogy egy szív-lélek ember volt és minden szívdobbanása ezért a sportért volt. Nekem pedig három gyerekes édesanyaként választani kellett Béla halála után, hogy nem mozdulunk ki a házból vagy felemelkedjünk és nem maradunk a mélységben. Bélának most volt a születésnapja és az érmekből, amiket gyűjtöttem egy biztos, hogy az övé és a sírhelyét fogja díszíteni

- nyilatkozta zokogva Kathi Béla testvére a színpadon.

Erdős-Kathi Klára a videó mellé néhány személyes sort is írt, amelyekkel testvére üzenetét szerette volna továbbadni. Elárulta, hogy bátyja mindig arra biztatott másokat, támogassák egymást, és soha ne adják fel, mert az egyszerűen nem lehet opció.