Íme 10 dolog, amit jobb, ha tudsz a mesterséges intelligenciáról

A jegyvásárlástól kezdve a kép és videószerkesztésen át ma már szinte mindenki használ mesterséges intelligenciát (MI), még ha nem is feltétlen tud róla. Mint minden innovációnak, ennek is megvannak a maga előnyei és veszélyei. Íme 10 dolog, amit érdemes tudni az MI-ről.

A mesterséges intelligencia felgyorsítja és személyre szabja többek között az utazási ügyintézést is, de megvannak a maga veszélyei. Fotó: ImageFlow / Shutterstock

1, A ChatGPT nem egyenlő az MI-vel

A ChatGPT egy, az OpenAI által fejlesztett, rendkívül népszerű nyelvi modell, ami természetes nyelvfeldolgozási technikákkal működik. Lényege, hogy hatalmas mennyiségű szöveges adat alapján képes kérdésekre válaszolni, ötleteket adni, szövegeket írni, és akár programozási hibákat is segít megtalálni – olvasható a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság (NMHH) társoldalán. A ChatGPT-nek van ingyenesen elérhető és fizetős verziója is, de közel sem ez az egyetlen MI, amit bárki használhat.

2, A tudtunk nélkül is használjuk

A mesterséges intelligencia mára az élet több területén is nélkülözhetetlen szerepet tölt be és sokszor úgy is használjuk, hogy tudnánk róla. Például az MI végzi az e-mail szűrését és kategorizálását, az MI „benne van” a telefonok kamerájában, képszerkesztőiben, ez véd meg minket a banki csalóktól (elemzi a tranzakciókat) és a navigációs alkalmazások forgalmi adatait is az MI elemzi. Emellett az online vásárlásainkra is hatással van: neki köszönhetjük a személyre szabott hirdetéseket, ajánlatokat.

3, Nem tévedhetetlen az MI

A generatív modellek – különösen a szövegeknél, képeknél és zenéknél –, nem mindig tökéletesek. Időnként téves információt közölhetnek, vagy nem kívánt, helytelen kimenetet is produkálhatnak. Ezért érdemes mindig ellenőrizni a létrehozott tartalmat.

4, Nem tudja az MI, hogy mit hozott létre

Egyre nehezebben lehet megkülönböztetni a mesterséges intelligencia által generált tartalmakat a valós videóktól, képektől. Olyannyira, hogy sokszor még az MI sem képes megmondani valamiről, az valódi vagy csak egy generált tartalom. Ezért is érdemes kellő óvatossággal kezelni az elénk kerülő képeket, videókat.

Egy kutatás szerint a mesterséges intelligencia általi hosszan tartó interakciók torzítják egyes felhasználók valóságérzékelését is. Fotó: Summit Art Creations / Shutterstock

5, Bárki bármire felhasználhatja az MI-által létrehozott tartalmakat

Nem számít saját szellemi tulajdonnak vagy alkotásnak, amit MI-vel generálunk, amennyiben az emberi alkotó szellemi tevékenysége nélkül, kizárólag mesterséges intelligencia által jött létre. Vagyis bárhol szabadon felhasználható. Ha viszont a tartalom létrehozásában jelentős emberi kreatív közreműködés (pl. a promptok aprólékos kidolgozása, a generált részek jelentős szerkesztése, válogatása, elrendezése) valósult meg, akkor az így létrejött mű már kaphat szerzői jogi védelmet. Ebben az esetben a szerzői jog a felhasználót illeti.