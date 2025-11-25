Íme 10 dolog, amit jobb, ha tudsz a mesterséges intelligenciáról

A jegyvásárlástól kezdve a kép és videószerkesztésen át ma már szinte mindenki használ mesterséges intelligenciát (MI), még ha nem is feltétlen tud róla. Mint minden innovációnak, ennek is megvannak a maga előnyei és veszélyei. Íme 10 dolog, amit érdemes tudni az MI-ről.
A ChatGPT egy, az OpenAI által fejlesztett, rendkívül népszerű nyelvi modell, ami természetes nyelvfeldolgozási technikákkal működik. Lényege, hogy hatalmas mennyiségű szöveges adat alapján képes kérdésekre válaszolni, ötleteket adni, szövegeket írni, és akár programozási hibákat is segít megtalálni – olvasható a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság (NMHH) társoldalán. A ChatGPT-nek van ingyenesen elérhető és fizetős verziója is, de közel sem ez az egyetlen MI, amit bárki használhat.
A mesterséges intelligencia mára az élet több területén is nélkülözhetetlen szerepet tölt be és sokszor úgy is használjuk, hogy tudnánk róla. Például az MI végzi az e-mail szűrését és kategorizálását, az MI „benne van” a telefonok kamerájában, képszerkesztőiben, ez véd meg minket a banki csalóktól (elemzi a tranzakciókat) és a navigációs alkalmazások forgalmi adatait is az MI elemzi. Emellett az online vásárlásainkra is hatással van: neki köszönhetjük a személyre szabott hirdetéseket, ajánlatokat.
A generatív modellek – különösen a szövegeknél, képeknél és zenéknél –, nem mindig tökéletesek. Időnként téves információt közölhetnek, vagy nem kívánt, helytelen kimenetet is produkálhatnak. Ezért érdemes mindig ellenőrizni a létrehozott tartalmat.
Egyre nehezebben lehet megkülönböztetni a mesterséges intelligencia által generált tartalmakat a valós videóktól, képektől. Olyannyira, hogy sokszor még az MI sem képes megmondani valamiről, az valódi vagy csak egy generált tartalom. Ezért is érdemes kellő óvatossággal kezelni az elénk kerülő képeket, videókat.
Nem számít saját szellemi tulajdonnak vagy alkotásnak, amit MI-vel generálunk, amennyiben az emberi alkotó szellemi tevékenysége nélkül, kizárólag mesterséges intelligencia által jött létre. Vagyis bárhol szabadon felhasználható. Ha viszont a tartalom létrehozásában jelentős emberi kreatív közreműködés (pl. a promptok aprólékos kidolgozása, a generált részek jelentős szerkesztése, válogatása, elrendezése) valósult meg, akkor az így létrejött mű már kaphat szerzői jogi védelmet. Ebben az esetben a szerzői jog a felhasználót illeti.
Az MI-megoldások képesek rögzíteni a hangunkat, majd valós időben létrehozni olyan új hangot, amely pontosan úgy szól, mint az eredeti, ezzel megszemélyesítve minket. Egy kiberbűnöző ily módon létrehozhat mesterséges telefonos hangüzeneteket, és elhitetheti munkatársainkkal, bankunkkal vagy egy családtagunkkal, hogy mi telefonálunk és bármire megkérheti őket a nevünkben. Az MI ugyanezt képekkel vagy videóval is megteheti – hívja fel a figyelmet az NKI. Hogyan hogyan lehet ezt kivédeni? Egyszerűen keressük fel mi magunk az illetőt (személyesen, telefonon, e-mailben, stb.), tényleg ő telefonált-e, vagy tényleg ő látható- e a képen, videón.
Mivel a mesterséges intelligencia a legújabb, legmodernebb technológiának számít, cégek százai kínálnak különböző MI-szolgáltatásokat. Sokan közülük az adatainkat vagy hitelkártyánk adatait szeretnék felhasználni, éppen ezért tájékozódjunk, mielőtt regisztrálunk vagy használatba veszünk egy mesterséges intelligencia-szolgáltatást!
Amikor mesterséges intelligencia rendszert használunk - például online csevegünk vele-, legyünk tudatában annak, hogy a rendszerbe bevitt információk nemcsak feldolgozásra, hanem megőrzésre is kerülnek, sőt a mások számára adott válaszokban felhasználásra is kerülhetnek. Ez azt jelenti, hogy ha bármilyen személyes adatot vagy bizalmas munkahelyi információt is megadunk, ezek az információk
Az MI nem feltétlenül a munkákat veszi el, hanem a feladatokat automatizálja majd, amivel a munkahelyek szép lassan átalakulnak. Ez azt jelenti, hogy a rutint és az ismétlődést igénylő feladatokat biztosan az MI fogja végezni a jövőben, ennek okán teljes munkakörök ritkábban szűnnek majd meg, de az azon belüli rutinfeladatok automatizálódni fognak. Emiatt kevesebb emberre lesz szükség egy adott feladat elvégzéséhez.
Az MI legnagyobb veszélye az, hogy elveszíthetjük felette az irányítást és létrejöhet egy szuperintelligencia, ami kipusztíthatja az emberiséget (pl. ha úgy dönt, hogy a fennmaradására az emberek jelentik a legnagyobb veszélyt). Ez ugyan egyelőre csak egy teória, de az nagyon is való veszély, hogy az MI képes lesz önmagát egyre gyorsabban és hatékonyabban fejleszteni és a fejlődés olyan sebességet érhet el, amit az ember már képtelen követni vagy ellenőrizni, így létrejön az ún. intelligencia robbanás. Ennek pedig beláthatatlan következményei lennének.
