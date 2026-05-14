Young G Béci súlyos betegségéről vallott – teljesen átalakította a korábbi életét

Az egészség sokszor csak akkor kerül igazán előtérbe az ember életében, amikor már komoly problémák jelentkeznek. A folyamatos munka, a stressz és a hajtás rengeteg előadót teljesen felőröl lelkileg és fizikailag is, sokan azonban csak nagyon későn mernek megállni. Young G Béci, vagyis Rácz Béla most őszintén beszélt arról, hogyan változtatta meg az életét az autoimmun betegsége, ami évekre háttérbe szorította a zenét is. A rapper azonban ma már új dalokon dolgozik, és úgy érzi, lassan ismét visszatalál önmagához.

Young G Béci betegsége miatt háttérbe kellett szorítania a fellépéseket (Fotó: Kunos Attila)

Young G Béci volt, amikor mozdulni sem tudott

Young G Béci A Való Világból lett ismert, majd később a zenében is berobbant. Bár a népszerűsége töretlen volt, a rapper bevallotta, hogy a betegsége olyan súlyos állapotba sodorta, hogy egy időre teljesen háttérbe kellett szorítania a zenélést és a fellépéseket.

Konkrétan ágyhoz kötött voltam és nem tudtam mozogni, amíg a biológiai terápiát meg nem kaptam. A fellépéseket is azért kellett háttérbe szorítani, mert van egy autoimmun betegségem. Ez olyan szinten korlátozott engem, hogy ezért is mondtam le több lehetőséget

– vallotta be őszintén.

A rapper szerint az állapota miatt teljesen új életet kellett kezdenie, hiszen a zene hosszú időre kiszorult a mindennapjaiból. Az előadó arról is beszélt, hogy a betegsége miatt kénytelen volt más bevételi forrás után nézni, hiszen hosszú időn keresztül nem tudott aktívan zenélni.

A betegség miatt el kellett kezdenem keresni egy másfajta pénzkeresési lehetőséget. Jelenleg is éppen a vállalkozásomat rakom rendbe, repülőtéri parkolón dolgozom és igyekszem nyárig fellendíteni

– mondta.

Béci azonban hangsúlyozta, hogy a zene továbbra is az élete része, csak most sokkal tudatosabban és megfontoltabban akar haladni.

„Nagyon sokáig nem zenéltem, így most semmiképp sem akarom elkapkodni. Olyat akarok készíteni, ami számomra megfelelő és az én lelkemet valóban meg tudja mutatni. Nagyon sok új ötletem van” – fogalmazott.

Új dalokkal készül visszatérni

A rapper elárulta, hogy már rendszeresen jár stúdióba, és több új dal is készülőben van, de most mindent sokkal átgondoltabban csinál, mint régen. Azt is elárulta, hogy már nem az a legfontosabb számára, hogy mindenáron a zenéből éljen, inkább az érdekli, hogy újra örömmel tudjon színpadra állni.

Jelenleg járok stúdiózni, és nagyon jó dalok készülnek és készültek, viszont addig nem szeretném még megosztani őket, amíg nem teljes a marketing. Régen zenéltem már, és muszáj olyat alkotnom, hogy semmiképp se kárba menjenek a zenék, hanem valóban ütősek legyenek. Bár nagyon jó lenne csak a zenéből megélni, de ezt már meghagyom a fiataloknak. Nekem a legfontosabb, hogy újra színpadon tudjak lenni, és hogy ez egy valódi örömzenélés legyen

– mondta.