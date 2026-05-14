Egy fizetős Android alkalmazást ingyen néznél meg? Ha így teszel, könnyen lenullázhatod a bankszámlád!

Előfordulhat, hogy egy alkalmazásra nem szeretnénk pénzt kiadni. Akadnak viszont olyan kamu applikációk amelyek a megszólalásig hasonlítanak az eredeti Google Play felületre, így ha innen letöltünk valamit, rosszindulatú Android Package Kit, vagyis APK fájlokat telepítünk, amivel hozzáférést adhatunk az illetékteleneknek.
Többféle rosszindulatú szofvert találtak a szakértők, amelyeken keresztül adatokat és pénzt csalnak ki a felhasználókból. Egyes szoftverek képesek arra, hogy a tranzakciót az eredeti címzett helyett a csalók felé irányítsák, a közbeavatkozással pedig elérik, hogy a pénzt ezek a csalók kapják meg.
Ez kamu Google Play alkalmazások telepítésével történik; az alkalmazás helyett rosszindulatú APK fájlokat töltünk le. Ezután az alkalmazás a kisegítő lehetőségekhez kér hozzáférést – ezt egyébként a legtöbb alkalmazás meg szokta kérdezni –, egyúttal egy külső szerverhez is kapcsolódik, amivel képesek lesznek lekövetni az eszközünket és a tranzakció irányát is befolyásolhatják.
Az áldozat ebből nem érzékel semmit, csak akkor, amikor már a pénz rossz helyre érkezik. Az efféle tranzakciókat pedig szinte lehetetlen visszafordítani.
Egy másik átverés, hogy a Google Play Store felületéhez hasonló oldalra tévedve rákapcsolódnak az áldozatok eszközére, az alkalmazásokon keresztül pedig az akkumulátor és a teljesítmény monitorozása mellett azt is le tudják követni, mikor használjuk a telefont. Az azonosított csaló szoftverek között szerepel a PixRevolution, a TaxiSpy RAT, a BeatBanker, a Mirax, és a más távoli irányítású eszközöket bevető SURXRAT.
Az Android telefonok már képesek arra, hogy a telefonon próbálkozó csalók hívásait automatikusan elutasítsák.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.