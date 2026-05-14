Elképesztő, mit mondott a Borsnak kiesése után az Exatlon Bajnoka

Nagyon izgalmasan alakult eddig a TV2 sikerműsorának utolsó hete, ahol a versenyzők már nem a csapatért, hanem önmagukért futnak. Születtek hatalmas meglepetések és drámai fordulatokban is bővelkedett az Exatlon Hungary döntő hete. Karvalics Eszter számára például az elődöntő előtt ért véget a verseny, amire sokan nem számítottak.
A sport-reality utolsó hetében már nincsenek kékek és pirosak, mindenki egyénileg versenyez. A nyomás egyre nagyobb az Exatlon 2026 versenyzőin, egyre fáradtabbak, kérdés: ki, hogyan birkózik meg mindezzel, kinek, milyen hatással van a teljesítményére. Szerdán a hármak viadala után kik nem jutottak tovább egyenes ágon, párbajra kényszerültek, a nők közül Csóri Dorka vívott meg Karvalics Eszterrel. S bár a fitnesz bajnok a nagy csata előtt azt mondta: nagyon ott van fejben, jól látszott a futamok közben, hogy kapkod, nem tud már koncentrálni. Végül sima csatában ki is esett.
„Szerettem volna továbbjutni, de ha már párbajra került a sor, jobban örültem, hogy Dorkával kell futnom” – mondta a Borsnak kiesése után Eszter, akit már nagyon vár itthon világhírű teniszező párja, Marozsán Fábián.
Nagyon erős versenyzőnek tartottam végig, de vele kiegyenlített esélyeink voltak, hiszen egy-egy medálunk volt, Lucának pedig három. Be kell valljam, én az egyéni szakaszra már nagyon elfáradtam, de a párbajhoz is úgy álltam oda, hogy mindent beleadtam, az első pontot sikerült is behúznom, ami plusz motivációt adott és reményteli voltam, de végül a homokzsákok kifogtak rajtam. Dorka megérdemelte a győzelmet, nagyon ügyes volt. Én rendkívül örültem, hogy idáig is eljutottam. Hálát és boldogságot érzek, mert fantasztikus kaland volt és az elmúlt nyolc hét alatt rengeteg élményt gyűjtöttem, fantasztikus embereket ismertem meg és nagyon sokat tanultam magamról is. Alig várom, hogy hazaérjek és megölelgessem a szeretteimet!
Tegnap két versenyző, Karvalics Eszter és a sérülten párbajozó Horváth Roland Exatlon-álma is szertefoszlott. De a verseny megy tovább, ma tiszta lappal indul mindenki a négyek viadalán, a nap győztesei pedig péntekre pihenőt kapnak, hiszen ők egyenes ágon, újabb futamok és párbaj nélkül jutnak be a szombati elődöntőbe. Kérdés, hogy a papírforma, az előzetes esélylatolgatás mennyire jön be, hiszen az egyéni szakasz elmúlt pár napja is bőven tartogatott meglepetéseket.
