KincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
20°C Székesfehérvár

Bonifác névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Elképesztő, mit mondott a Borsnak kiesése után az Exatlon Bajnoka

búcsú
PUBLIKÁLÁS: 2026. május 14. 15:18
szerelemKarvalics EszterExatlon Hungary
A piros lányok közül már csak Ekler Luca álma válhat valóra, már csak ő maradt versenyben a sport-reality trófeájáért és a 15 milliós fődíjért. Az Exatlon szerdai adásában ugyanis Karvalics Eszter kiesett. A fitnesz bajnok lapunknak mesélt arról, milyen érzésekkel búcsúzott a versenytől.
D.G.
A szerző cikkei

Nagyon izgalmasan alakult eddig a TV2 sikerműsorának utolsó hete, ahol a versenyzők már nem a csapatért, hanem önmagukért futnak. Születtek hatalmas meglepetések és drámai fordulatokban is bővelkedett az Exatlon Hungary döntő hete. Karvalics Eszter számára például az elődöntő előtt ért véget a verseny, amire sokan nem számítottak.

Karvalics Eszter imádta az Exatlon akadálypályáit.
Az Exatlon 2026 versenyzői közül Karvalics Eszter fitnesz bajnok a döntő előtt búcsúzott a versenytől (Fotó: TV2)

Így alakult Karvalics Eszter Exatlonja

  • Négy év után idén visszatért a sport-reality a TV2 képernyőjére
  • Az Exatlon Bajnokok csapatát erősítette a fitnesz bajnok
  • Eszternek voltak nagyon erős napjai, bejutott az egyéni szakaszba
  • De az elődöntő előtt párbajban kiejtette Csóri Dorka

Karvalics Eszter elfáradt az Exatlon egyéni szakaszára

A sport-reality utolsó hetében már nincsenek kékek és pirosak, mindenki egyénileg versenyez. A nyomás egyre nagyobb az Exatlon 2026 versenyzőin, egyre fáradtabbak, kérdés: ki, hogyan birkózik meg mindezzel, kinek, milyen hatással van a teljesítményére. Szerdán a hármak viadala után kik nem jutottak tovább egyenes ágon, párbajra kényszerültek, a nők közül Csóri Dorka vívott meg Karvalics Eszterrel. S bár a fitnesz bajnok a nagy csata előtt azt mondta: nagyon ott van fejben, jól látszott a futamok közben, hogy kapkod, nem tud már koncentrálni. Végül sima csatában ki is esett.

Szerettem volna továbbjutni, de ha már párbajra került a sor, jobban örültem, hogy Dorkával kell futnom” – mondta a Borsnak kiesése után Eszter, akit már nagyon vár itthon világhírű teniszező párja, Marozsán Fábián.

Nagyon erős versenyzőnek tartottam végig, de vele kiegyenlített esélyeink voltak, hiszen egy-egy medálunk volt, Lucának pedig három. Be kell valljam, én az egyéni szakaszra már nagyon elfáradtam, de a párbajhoz is úgy álltam oda, hogy mindent beleadtam, az első pontot sikerült is behúznom, ami plusz motivációt adott és reményteli voltam, de végül a homokzsákok kifogtak rajtam. Dorka megérdemelte a győzelmet, nagyon ügyes volt. Én rendkívül örültem, hogy idáig is eljutottam. Hálát és boldogságot érzek, mert fantasztikus kaland volt és az elmúlt nyolc hét alatt rengeteg élményt gyűjtöttem, fantasztikus embereket ismertem meg és nagyon sokat tanultam magamról is. Alig várom, hogy hazaérjek és megölelgessem a szeretteimet!

Ekler Luca megölelgette kieső barátnőjét.
Az Exatlon Bajnokok csapatában Eszter és Ekler Luca szoros barátságot kötött (Fotó: TV2)

Ma már az elődöntő a tét az Exatlon Hungary-ben

Tegnap két versenyző, Karvalics Eszter és a sérülten párbajozó Horváth Roland Exatlon-álma is szertefoszlott. De a verseny megy tovább, ma tiszta lappal indul mindenki a négyek viadalán, a nap győztesei pedig péntekre pihenőt kapnak, hiszen ők egyenes ágon, újabb futamok és párbaj nélkül jutnak be a szombati elődöntőbe. Kérdés, hogy a papírforma, az előzetes esélylatolgatás mennyire jön be, hiszen az egyéni szakasz elmúlt pár napja is bőven tartogatott meglepetéseket.


Exatlon Hungary 19.45-től a TV2-n!

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu