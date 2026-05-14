Elképesztő, mit mondott a Borsnak kiesése után az Exatlon Bajnoka

Nagyon izgalmasan alakult eddig a TV2 sikerműsorának utolsó hete, ahol a versenyzők már nem a csapatért, hanem önmagukért futnak. Születtek hatalmas meglepetések és drámai fordulatokban is bővelkedett az Exatlon Hungary döntő hete. Karvalics Eszter számára például az elődöntő előtt ért véget a verseny, amire sokan nem számítottak.

Az Exatlon 2026 versenyzői közül Karvalics Eszter fitnesz bajnok a döntő előtt búcsúzott a versenytől (Fotó: TV2)

Így alakult Karvalics Eszter Exatlonja

Négy év után idén visszatért a sport-reality a TV2 képernyőjére

Az Exatlon Bajnokok csapatát erősítette a fitnesz bajnok

Eszternek voltak nagyon erős napjai, bejutott az egyéni szakaszba

De az elődöntő előtt párbajban kiejtette Csóri Dorka

Karvalics Eszter elfáradt az Exatlon egyéni szakaszára

A sport-reality utolsó hetében már nincsenek kékek és pirosak, mindenki egyénileg versenyez. A nyomás egyre nagyobb az Exatlon 2026 versenyzőin, egyre fáradtabbak, kérdés: ki, hogyan birkózik meg mindezzel, kinek, milyen hatással van a teljesítményére. Szerdán a hármak viadala után kik nem jutottak tovább egyenes ágon, párbajra kényszerültek, a nők közül Csóri Dorka vívott meg Karvalics Eszterrel. S bár a fitnesz bajnok a nagy csata előtt azt mondta: nagyon ott van fejben, jól látszott a futamok közben, hogy kapkod, nem tud már koncentrálni. Végül sima csatában ki is esett.

„Szerettem volna továbbjutni, de ha már párbajra került a sor, jobban örültem, hogy Dorkával kell futnom” – mondta a Borsnak kiesése után Eszter, akit már nagyon vár itthon világhírű teniszező párja, Marozsán Fábián.