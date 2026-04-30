Veszélyben a Föld vízkészlete a mesterséges intelligencia miatt: literenként issza a vizet a robot, miközben válaszol neked

Vége a Will Smith-es mémek korának: az OpenAI ledobta az atomot, és kiadta az eddigi legokosabb modelljét, a GPT-5.5-öt. A ChatGPT fejlődése egyszerre lenyűgöző és félelmetes – nemcsak az állásunkat féltjük, hanem lassan az önálló gondolkodásunkat is. Sokan már most szívesebben töltenek időt a mesterséges intelligenciával, mint valódi hús-vér emberekkel, hiszen a gép nem vitatkozik, sőt, elvégzi helyettünk a piszkos munkát.

Sokan már elválaszthatatlanok tőle, de a ChatGPT titokzatos és sötét oldala az egész bolygót tönkreteheti Fotó: Unsplash.com

A ChatGPT mindent tud, de nagy árat kér

Az OpenAI nem szerénykedett az új verzió bemutatásakor. Ígéretük szerint az 5.5-ös frissítés már nemcsak egy chatbot, hanem egy digitális mindenes, aki ráadásul fél szavakból is megért minket.

Kiadjuk a GPT-5.5-öt, az eddigi legokosabb és legintuitívabb modellünket. Ez a következő lépés a számítógépes munkavégzés új korszaka felé

– büszkélkedett a cég közleményében.

A fejlesztők szerint az új modell képes átlátni a káoszt: ha adunk neki egy kusza, több lépésből álló feladatot, ő megtervezi, ellenőrzi és végrehajtja, amíg kész nem lesz. Ez persze remekül hangzik a hétfő reggel mellé, de van egy bökkenő, amiről a nagy tech-óriások mélyen hallgatnak.

Liter számra issza a vizet a gép

Bár a mesterséges intelligencia segíthet a rákos megbetegedések korai felismerésében vagy a klímakutatásban, a mindennapi használata valóságos környezeti katasztrófa. A sötét igazság ugyanis az, hogy minden egyes alkalommal, amikor megkérdezzük a géptől, mit főzzünk vacsorára, egy kicsit közelebb lökjük a bolygót a szakadék széléhez.

A jelentések szerint a ChatGPT szomjasabb, mint egy sivatagi vándor: minden egyes 10-50 kérdésből álló beszélgetés során nagyjából 5 deciliter vizet emészt fel a szerverek hűtése. És ez még semmi! A Forbes adatai szerint az AI-központok fenntartása naponta több mint félmillió kilowattóra villamos energiát igényel.

A tudomány vagy a pusztítás az útja?

Az OpenAI persze védekezik. Azt állítják, hogy az amerikai Nemzeti Laboratóriumokkal összefogva éppen a tudományos áttöréseken és az energiahatékonyságon dolgoznak – írja a LADbible.

A GPT-5.5 jobban megérti, mit akarsz elérni, és a munka oroszlánrészét is leveszi a válladról

– állítja a cég, de arról nem beszélnek, hogy a kényelmünknek brutális ára van.