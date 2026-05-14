„Egy nap együtt – minden nap felelősséggel” – így figyelnek a lisztérzékenyekre a közétkeztetésben

A Magyar Cöliákia Egyesület és az OrganX Group – amely magában foglalja többek között a Hungast Csoportot, a Szupermenza szolgáltatási modellt, a kórházi étkeztetésben új korszakot nyitó Catey koncepciót, valamint a vállalati étkeztetésben érdekelt RESTOme és RESTOcafé márkákat – közös kampányt indít „Egy nap együtt – minden nap felelősséggel” címmel. Minden évben május 16-án rendezik a Cöliákia Világnapját, az ezt megelőző iskolai napon, május 15-én pénteken glunténmentes fogásokat szolgáltatnak az iskolákban, hogy felhívják a figyelmet a lisztérzékenyek kihívásaira.

A lisztérzékeny gyerekek is jó ételt kapnak a tányérjukba. A modern közétkeztetésben a gluténmentes ételek is elkészíthetőek gusztusosa, finoman Fotó: Török Gergely Ádám / Bors

A lisztérzékenység nem különálló csoport – ezt jelenti ez az emléknap

A Magyar Cöliákia Egyesület elnöke, Koltai Tünde felhívta a figyelmet, hogy a gluténmentes diéta is egy életre szól. A gyerekeknél pedig kiemelten fontos, hogy aki mást eszik, mint a többiek, nem kivételezett, hanem van egy állapota, ami odafigyelést igényel. Ilyen esetben biztosra kell menni, hogy amilyen ételt kapnak, az megfelel számukra.

A lisztérzékenység, más néven cöliákia, egy glutén által kiváltott, szisztémás autoimmun betegség, amely genetikai hajlam esetén alakul ki. A kiváltó tényező a kalászos gabonákban (búza, árpa, rozs) található glutén fehérjekomplex, ezen belül kiemelten a gliadin frakció, amely kóros immunválaszt indít el. A lisztérzékenység során aktiválódnak a gluténspecifikus T-lymphocyták, és megjelennek a transzglutamináz 2 elleni autoantitestek, ami a vékonybél nyálkahártyájának károsodásához (enteropathia) vezethet. Ugyanakkor a lisztérzékenység nem kizárólag bélbetegség: szisztémás kórkép, amelynek tünetei lehetnek gasztrointesztinálisak és extraintesztinálisak is, sőt bizonyos esetekben tünetmentesen is fennállhat.

A Szupermenza kínálatát kipróbálhatták az érdeklődők a XVIII. kerületi Brassói Úti Általános Iskolában is.

Nálunk ez a Szupermenza április óta működik, meg vagyunk vele elégedve. Végre látjuk, hogy a gyerekek változatosan esznek, salátát, zöldséget is fogyasztanak. Hálás vagyok, hogy ezt nálunk is bevezették. Egyre több gluténérzékeny gyermek jön hozzánk, ezért is fontosnak tartom, hogy legyen egy ilyen világnap, amikor ezt ki is emeljük. Ne érezzék megkülönböztetve magukat.

– magyarázta Váradi Petra Rita, az iskola igazgatója. Ebben az iskolában a Szupermenza szolgáltatja a menüt, így változatos ételek kerülnek a tányérra.

A kampányunk szlogenje, hogy 'egy nap együtt, minden nap felelősséggel'. Lényegében ez magában foglalja a küldetésünket; a felelősségvállalást a szolgáltatók részéről, hogy ezeket az igényeket megfelelő minőségben, megfelelő biztonsággal el tudja látni, mind a jogi hátteret, mind az élelmeszerbiztonsági hátteret tekintve. Fontos az érzékenyítés is, mert az érzékenységgel bíró gyerekekre ugyanúgy kell figyelni, nem külön, hanem egy csoport tagjaként kell őket kezelni. Ennek megfelelő minőségű és mennyiségű étel kell kerüljön a tányérjukra.

– nyilatkozta lapunknak Dávid-Dobos Zsófia, az OrganX csoport választéktervezési vezetője és vezető dietetikusa. Az országban közel 20 további dietetikus dolgozik azon, hogy az elkészített ételek allergének szempontjából is megfeleljenek, változatosak legyenek.