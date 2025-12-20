Aggasztó választ adott a mesterséges intelligencia szakértője - kiderült melyik munkák nincsenek veszélyben

Egy mesterséges intelligencia szakértő aggasztó választ adott arra a kérdésre, hogy milyen munkák maradhatnak meg az új technológia mellett, és kik nem lesznek olyan nagy biztonságban, ha munkahelyükről van szó.

Kiderült kik munkája került veszélybe a mesterséges intelligencia miatt. (Képünk illusztráció) Fotó: Pexels

Úgy tűnik, egy ideig még házat nem fog építeni a mesterséges intelligencia

Növekszik az aggodalom, hogy a mesterséges intelligenciához kapcsolódó munkahelyvesztések már elkezdődtek, a BBC beszámolója szerint több cég is azt nyilatkozta, hogy az MI új lehetőségei állnak a közelmúltbeli leépítések hátterében. Sok főnök számára pedig az ideális dolgozó az, aki nem igényel fizetést vagy szünetet, így az aggasztó jóslatok szerint 2026-ban a hús-vér munkaerő további része lesz helyettesítve, hogy csökkentsék a költségeket.

Egy kanadai számítógép technikus, Yoshua Bengio saját gondolatait is megosztotta azzal kapcsolatban, hogy szerinte kiknek a munkáját fenyegeti ez a közelgő veszély kevésbé.

Ez inkább idő kérdése, mint az, hogy történik-e vagy sem. A kognitív munkák, az a munka, amit a billentyűzet mögött lehet végezni

- magyarázta a világ leggyakrabban idézett számítógépes szakembere nemrég a Diary of a CEO műsorában.

A robotika még mindig le van maradva, bár haladást látunk, szóval ha fizikai munkát végzel... az több időt fog igénybe venni. Viszont szerintem ez csak ideiglenes dolog.

Tehát ez rossz hír, ha számítógép előtt dolgozol, de ha azt gondolod, hogy a fizikai munkád miatt biztonságban vagy, a szakértő figyelmeztetett, ugyanis bár a robotika le van maradva az MI mögött jelenleg, ami késik, nem múlik.

Óriási kárt okozhat később egy rossz szándékú mesterséges intelligencia

Bengio figyelmeztetett, hogy a gépek felemelkedése sokkal több problémát okozhat számunkra, mivel szerinte egy rossz szándékú MI sokkal nagyobb kárt tehet, ha képes irányítani a robotokat a fizikai világban.

Ha csak a virtuális világban maradhat, akkor embereket kell meggyőznie, hogy rosszat tegyenek. Az MI egyre jobb a meggyőzésben, ahogy egyre több tanulmány mutatja, de még könnyebb, ha egyszerűen feltörheti a robotokat, hogy olyat tegyenek, ami tudjuk, hogy ártana nekünk

- magyarázta a szakértő.