Összetört a szívünk: Vin Diesel és Paul Walker lánya a vörös szőnyegen borultak egymás nyakába – Fotó

Idén már 79. alkalommal rendezik meg a Cannes-i Filmfesztivált. Dél-Franciaország festői tájain pedig elképesztő csillaghullásra lehet számítani, hiszen a sztárok május 12. és 23. között azért gyűlnek össze, hogy részt Európa legfontosabb filmes eseményen. Ezen az ünnepi mozidömpingen mindig történik valami, amitől a közönségben felmegy a pumpa vagy éppen könnybe lábad az emberek szeme. Tegnap este utóbbira láthattunk példát, mikor is a Halálos iramban-filmek sztárja, Vin Diesel, valamint Paul Walker lánya, Meadow Walker találkozása láttán érzékenyült el a fél világ.

A Vin Diesel-filmek leghíresebb darabját, a Halálos iramban-t ünneplik a Cannes-i Filmfesztivál 2026-os felhozatalában (Fotó: KPA Honorar & Belege)

Pótapa és fogadott lánya a Cannes-i Filmfesztiválon?

A Halálos iramban Brian O’Connerje, azaz Paul Walker halálakor a franchise rajongói kedvenc karakterüket veszítették el, de ami ennél is szívszaggatóbb, hogy a tragikus 2013-as baleset után egy 15 éves kislányból lett árva gyermek. Meadow Walker viszont szerencsére nem maradt szülői szeretet nélkül, hiszen édesapja legjobb barátja, Vin Diesel rögtön a szárnyai alá vette. A lány és a pótapja között pedig olyan szoros kapcsolat alakult ki az évek alatt, hogy Meadow Walker 2021-es esküvője során Diesel vezette őt az oltárhoz.

De most ugorjunk jelenbe, mert a fogadott édesapa és „lánya” ismét összefutottak, méghozzá a Cannes-i Filmfesztivál vörös szőnyegén, mielőtt a hamarosan tévésorozat formájában folytatódó Halálos iramban-filmek első részének vetítése elkezdődött volna.

Ettől biztosan kicsordul a könnyed: Vin Diesel és Meadow Walker ölelkeznek Cannes vörös szőnyegén (Fotó: PA)

Ugyanis bármilyen nehéz ezt elhinni, de a franchise idén már 25 éves lett, ezt pedig Cannes-ban is meg kellett ünnepelniük. Így Vin Diesel és Paul Walker lánya mellett a benzingőzös filmszéria több tagja, például Michelle Rodriguez vagy Jordana Brewster is a francia Riviérára látogatott, hogy megünnepeljék a negyedévszázadossá érő alkotásukat.

A Halálos iramban szereposztásának jelentős része is tiszteletét tette a Cannes-i Filmfesztiválon (Fotó: Doug Peters/EMPICS Entertainment)

Paul Walker halála után is visszatér?

Még nem tudjuk, Meadow Walker mit szól ehhez, de tegnap talán Vin Diesel ördögi ötletéről is diskurálhattak egy keveset. A tar sztár ugyanis nem mást talált ki, minthogy a következő fejezetre a több mint íz éve elhunyt Paul Walkert is szeretné ismét a szereplők között látni. Ám ez Dieselt cseppet sem aggasztja, és azt találta ki, hogy a család beleegyezésével és némi számítógépes animáció segítségével feltámasztaná barátját.

A stúdió azt mondta nekem: »Vin, lehetne a Halálos iramban fináléja 2027 áprilisában?« Én azt válaszoltam: Három feltétellel. Az első, hogy visszahozzuk a franchise-t Los Angelesbe! A második, hogy visszatérjünk az autókultúrához, az utcai versenyzéshez! A harmadik pedig, hogy újraegyesítsük Domot és Brian O’Connert

– mondta még tavaly nyáron Diesel, szavai viszont elképesztő vihart kavartak.