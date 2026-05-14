Összetört a szívünk: Vin Diesel és Paul Walker lánya a vörös szőnyegen borultak egymás nyakába – Fotó

Idén már 79. alkalommal rendezik meg a Cannes-i Filmfesztivált. Dél-Franciaország festői tájain pedig elképesztő csillaghullásra lehet számítani, hiszen a sztárok május 12. és 23. között azért gyűlnek össze, hogy részt Európa legfontosabb filmes eseményen. Ezen az ünnepi mozidömpingen mindig történik valami, amitől a közönségben felmegy a pumpa vagy éppen könnybe lábad az emberek szeme. Tegnap este utóbbira láthattunk példát, mikor is a Halálos iramban-filmek sztárja, Vin Diesel, valamint Paul Walker lánya, Meadow Walker találkozása láttán érzékenyült el a fél világ.
A Halálos iramban Brian O’Connerje, azaz Paul Walker halálakor a franchise rajongói kedvenc karakterüket veszítették el, de ami ennél is szívszaggatóbb, hogy a tragikus 2013-as baleset után egy 15 éves kislányból lett árva gyermek. Meadow Walker viszont szerencsére nem maradt szülői szeretet nélkül, hiszen édesapja legjobb barátja, Vin Diesel rögtön a szárnyai alá vette. A lány és a pótapja között pedig olyan szoros kapcsolat alakult ki az évek alatt, hogy Meadow Walker 2021-es esküvője során Diesel vezette őt az oltárhoz.
De most ugorjunk jelenbe, mert a fogadott édesapa és „lánya” ismét összefutottak, méghozzá a Cannes-i Filmfesztivál vörös szőnyegén, mielőtt a hamarosan tévésorozat formájában folytatódó Halálos iramban-filmek első részének vetítése elkezdődött volna.
Ugyanis bármilyen nehéz ezt elhinni, de a franchise idén már 25 éves lett, ezt pedig Cannes-ban is meg kellett ünnepelniük. Így Vin Diesel és Paul Walker lánya mellett a benzingőzös filmszéria több tagja, például Michelle Rodriguez vagy Jordana Brewster is a francia Riviérára látogatott, hogy megünnepeljék a negyedévszázadossá érő alkotásukat.
Még nem tudjuk, Meadow Walker mit szól ehhez, de tegnap talán Vin Diesel ördögi ötletéről is diskurálhattak egy keveset. A tar sztár ugyanis nem mást talált ki, minthogy a következő fejezetre a több mint íz éve elhunyt Paul Walkert is szeretné ismét a szereplők között látni. Ám ez Dieselt cseppet sem aggasztja, és azt találta ki, hogy a család beleegyezésével és némi számítógépes animáció segítségével feltámasztaná barátját.
A stúdió azt mondta nekem: »Vin, lehetne a Halálos iramban fináléja 2027 áprilisában?« Én azt válaszoltam: Három feltétellel. Az első, hogy visszahozzuk a franchise-t Los Angelesbe! A második, hogy visszatérjünk az autókultúrához, az utcai versenyzéshez! A harmadik pedig, hogy újraegyesítsük Domot és Brian O’Connert
– mondta még tavaly nyáron Diesel, szavai viszont elképesztő vihart kavartak.
Az eset egyébként korántsem lenne példátlan, nemrég például Val Kilmert is hasonló technikával, és egy kis mesterséges intelligenciával megspékelve „hozták vissza a túlvilágról”. A Halálos iramban 11. felvonásának megjelenésére egyébként még 2028-ig sajnos szinte biztosan várni kell, de addig talán lesz időnk hangolódni rá a frissen bejelentett sorozatok segítségével.
