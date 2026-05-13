Visszatértek a halálból: a vak nő, aki látta az orvosát, és más megmagyarázhatatlan csodák

A kutatások szerint a halálközeli élmények során a tudat akkor is képes pontos információkat rögzíteni, amikor nincs agyműködés.

Világszerte több millió ember számolt be kísértetiesen hasonló élményekről a klinikai halál állapotában.

Az ilyen élményen átesett betegek gyakran gyökeresen megváltozott személyiséggel térnek vissza az életbe.

Sokan legyintenek a halálközeli élményekre, mondván, azok csupán az oxigénhiányos agy hallucinációi. Csakhogy léteznek olyan dokumentált esetek, amikre a még a professzorok sem találnak ésszerű magyarázatot. Íme a legbizarrabb halálközeli élmények.

A halálközeli élmények során az emberek gyakran sötét alagúton haladnak át, ami fény felé vezet.

Közös elemek a halálközeli élményekben

Amikor valaki átéli a halálközeli élmények különös állapotát, az agya már alig működik, mégis olyan kalandokat mesél el, amiket a fizikai érzékszerveivel képtelenség lett volna felfognia. A történeteikben van valami közös: szinte mindenki ugyanazokról a megdöbbentő állomásokról számol be. A kutatók szerint léteznek állomások, amelyeket a visszatérők többsége végigjár, függetlenül attól, hogy miben hisznek vagy hol élnek.

A leggyakoribb élmények, amikről a betegek beszámolnak

Testen kívüli kaland: úgy érzik, hirtelen elhagyják a fizikai testüket, és a szoba egy külső pontjáról figyelik az eseményeket.

Tűéles látás és hallás: annak ellenére, hogy a testük öntudatlan, hajszálpontosan látják a műszereket és hallják az orvosok minden szavát.

Végtelen nyugalom: a korábbi kínzó fájdalom helyét hirtelen átveszi a leírhatatlan béke és a teljes fájdalommentesség érzése.

Találkozás a fénylénnyel: megjelenik egy végtelenül barátságos, szeretetet árasztó fehér fény, amely körbeöleli az embert.

Az élet nagy mozifilmje: az érintettek lepörgetik maguk előtt az összes fontos pillanatukat, és mélyebben megértik tetteik súlyát.

Egy egészen más világ: sokan arról mesélnek, hogy egy olyan birodalomba csöppentek, ami semmihez sem fogható a földi létben.

Más lények jelenléte: gyakran találkoznak elhunyt szeretteikkel vagy ismeretlen, vigasztaló lényekkel a túloldalon.

Az alagút-effektus: tipikus élmény a sötét alagúton való áthaladás, amely a fény felé vezet.

Különös előzetes ismeretek: előfordul, hogy a betegek olyan információkat tudnak meg a jövőjükről vagy a családjukról, amiket korábban nem ismerhettek.

Akik visszatértek a halálból – A látó vak rejtélye a kórházban

Akad egy igazán hátborzongató történet egy nőről, aki születése óta vak volt. Amikor a műtőasztalon leállt a keringése, hirtelen a szoba sarkából figyelte az eseményeket. Később pontosan elmesélte, hogyan gurult el az orvosa tolla az ablak alá, és leírta az eszközök színét is. Mivel korábban soha nem volt vizuális élménye, ez a beszámoló teljesen felforgatta a tudományos világot.