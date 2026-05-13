KincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
14°C Székesfehérvár

Szervác, Imola névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Visszatértek a halálból: a vak nő, aki látta az orvosát, és más megmagyarázhatatlan csodák

Visszatértek a halálból: a vak nő, aki látta az orvosát, és más megmagyarázhatatlan csodák

halálközeli élmény
PUBLIKÁLÁS: 2026. május 13. 20:15
tudományos bizonyítékklinikai halál
Képzeld el, hogy leáll a szíved, az orvosok már csak a gépek egyenletes sípolását hallják. Sokan állítják, hogy ilyenkor is mindenre emlékeznek. A halálközeli élmények kutatása szerint a tudatunk önálló életre kelhet, amikor a testünk feladja. Tarts velünk ebbe a különös világba!
Porosz Viktória
A szerző cikkei
  • A kutatások szerint a halálközeli élmények során a tudat akkor is képes pontos információkat rögzíteni, amikor nincs agyműködés. 
  • Világszerte több millió ember számolt be kísértetiesen hasonló élményekről a klinikai halál állapotában.
  • Az ilyen élményen átesett betegek gyakran gyökeresen megváltozott személyiséggel térnek vissza az életbe. 

Sokan legyintenek a halálközeli élményekre, mondván, azok csupán az oxigénhiányos agy hallucinációi. Csakhogy léteznek olyan dokumentált esetek, amikre a még a professzorok sem találnak ésszerű magyarázatot. Íme a legbizarrabb halálközeli élmények.

Halálközeli élmények közös eleme az alagút
A halálközeli élmények során az emberek gyakran sötét alagúton haladnak át, ami fény felé vezet.
Fotó: carlos castilla /  Shutterstock 

Közös elemek a halálközeli élményekben

Amikor valaki átéli a halálközeli élmények különös állapotát, az agya már alig működik, mégis olyan kalandokat mesél el, amiket a fizikai érzékszerveivel képtelenség lett volna felfognia. A történeteikben van valami közös: szinte mindenki ugyanazokról a megdöbbentő állomásokról számol be. A kutatók szerint léteznek állomások, amelyeket a visszatérők többsége végigjár, függetlenül attól, hogy miben hisznek vagy hol élnek. 

A leggyakoribb élmények, amikről a betegek beszámolnak

  • Testen kívüli kaland: úgy érzik, hirtelen elhagyják a fizikai testüket, és a szoba egy külső pontjáról figyelik az eseményeket. 
  • Tűéles látás és hallás: annak ellenére, hogy a testük öntudatlan, hajszálpontosan látják a műszereket és hallják az orvosok minden szavát. 
  • Végtelen nyugalom: a korábbi kínzó fájdalom helyét hirtelen átveszi a leírhatatlan béke és a teljes fájdalommentesség érzése. 
  • Találkozás a fénylénnyel: megjelenik egy végtelenül barátságos, szeretetet árasztó fehér fény, amely körbeöleli az embert.
  • Az élet nagy mozifilmje: az érintettek lepörgetik maguk előtt az összes fontos pillanatukat, és mélyebben megértik tetteik súlyát. 
  • Egy egészen más világ: sokan arról mesélnek, hogy egy olyan birodalomba csöppentek, ami semmihez sem fogható a földi létben. 
  • Más lények jelenléte: gyakran találkoznak elhunyt szeretteikkel vagy ismeretlen, vigasztaló lényekkel a túloldalon. 
  • Az alagút-effektus: tipikus élmény a sötét alagúton való áthaladás, amely a fény felé vezet. 
  • Különös előzetes ismeretek: előfordul, hogy a betegek olyan információkat tudnak meg a jövőjükről vagy a családjukról, amiket korábban nem ismerhettek.

Akik visszatértek a halálból – A látó vak rejtélye a kórházban

Akad egy igazán hátborzongató történet egy nőről, aki születése óta vak volt. Amikor a műtőasztalon leállt a keringése, hirtelen a szoba sarkából figyelte az eseményeket. Később pontosan elmesélte, hogyan gurult el az orvosa tolla az ablak alá, és leírta az eszközök színét is. Mivel korábban soha nem volt vizuális élménye, ez a beszámoló teljesen felforgatta a tudományos világot. 

Mindent hallott a sógor a folyosón

Előfordul, hogy a betegek nemcsak a saját kórtermükben nézelődnek, hanem a szomszédos szobákba is átlátogatnak. Egy nő például hajszálpontosan leírta, milyen össze nem illő ruhát viselt a lánya a kórház egy másik szárnyában. Egy másik férfi szóról szóra visszamondta a családtagjai beszélgetését, amit a váróteremben folytattak, miközben ő odabent mély kómában feküdt. A rokonok teljesen lefagytak, hiszen olyan titkokat is tudott, amiket csak négyszemközt beszéltek meg a folyosó végén. 

Lélek elhagyja a testet
A halálközeli élmények során a betegek gyakran a plafonról figyelik saját újraélesztésüket.
Fotó: Frame Stock Footage /  Shutterstock 

Az elveszett fogsor

Egy neves kardiológus, Pim van Lommel a legrangosabb orvosi szaklapban, a The Lancet-ben írt egy esetről, ami még a sokat látott nővéreket is meglepte. A mély kómában lévő beteg újraélesztésekor az ápoló kivette a férfi műfogsorát, és elrakta egy fiókba. Miután a beteg napokkal később felébredt, azonnal rámutatott az ápolóra, és megkérte, adja vissza a fogait. Ez azért furcsa, mert abban az állapotban semmit nem érzékelhetett volna a környezetéből a fizikai érzékszerveivel. 

Változások, amik egy életre szólnak

Bruce Greyson, a Virginiai Egyetem professzora szerint ezek az élmények gyökeresen átírják az emberek személyiségét. Aki visszatért, az általában segítőkészebb lesz a környezetével, és teljesen elpárolog belőle a halálfélelem. Gyakran emlegetik az életút-áttekintést, ahol minden tettüket újraélik, de a másik fél érzéseit is tapasztalják közben. Ez a belső utazás segít nekik abban, hogy a gyógyulás után sokkal tudatosabb életet éljenek. 

Agy nélkül is van gondolat?

A modern neurológia most kezd el foglalkozni azzal a lehetőséggel, hogy a tudatunk talán nem is az agyunkban lakik. Elképzelhető, hogy a testünk csak egyfajta vevőegység, ami közvetíti a tudatot. Ha a készülék le is áll, az adás még megy tovább a háttérben. Ezek a kutatások azt sugallják, hogy a létezésünk sokkal színesebb és titokzatosabb, mint azt korábban gondoltuk. 

Nézz meg videón egy halálközeli élménybeszámolót:

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu