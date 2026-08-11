30 éves lesz a Csillag Születik győztese: 15 évvel a verseny után könyv készül László Attiláról

László Attila a Csillag Születik 3. évadának győztese lett, akkor mindössze 15 évesen, ám azóta hosszú évek teltek el. A fiatal zenész idén ősszel már a 30. születésnapját ünnepli, aminek apropóján nemcsak nagykoncertet ad, de egy könyvet is kiad, amiről most először a Borsnak mesélt.

László Attila Csillag Születik-es győzelme óta 15 év telt el, ma már felnőtt férfi, de most is énekel (Fotó: László Attila Facebook)

A Csillag Születik László Attilája a győzelme óta eltelt 15 évben sem hagyta el a zenei pályát, sőt nagyon sikeres, számos fellépése van. És bár a hatalmas hírveréstől távol maradt, úgy érzi, így is elérte, amire vágyott, azaz, hogy énekelhessen.

„15 éve voltam a Csillag Születikben, és idén leszek 30 éves, úgyhogy ez egy elég érdekes, jubileumi év számomra. Nagyon örülök, hogy sikerült azóta az éneklés és a zene világában maradnom, készültek saját dalaim, bár mostanság kevesebb, hiszen épp koncertszezon van, ami szerencsére nagyon aktív, és sok helyre hívnak fellépni” – vágott bele Attila.

Az elmúlt 15 év egy nagyon szép tanulási folyamat volt számomra. Akkor hirtelen felkerültem a csúcsra, majd meg kellett tanulnom, hogy türelmesnek kell lenni, mindenért megdolgozni lépésről lépésre, és úgy elérni, amit lehet. Én boldog vagyok azzal, amit elértem, és ha a következő 5 évre kérhetnék valamit, akkor – teljesen őszintén – csak egészséget kérnék, mert ha az megvan, akkor mindent lehet. Remélem, hogy tovább zenélhetek és minél több helyre eljuthatok, mert ahogy én adok, úgy kapok én is az emberektől, és ez ettől szép. Nincsenek nagyratörő álmaim, én csak énekelni szeretnék

– vallotta be őszintén.

László Attila dalai mellett könyvet is írt

A fiatal énekes lapunknak elárulta, amellett, hogy a 30. születésnapján, október 18-án nagykoncertet ad Budapesten az Erzsébetligeti Színházban, megjelenik első saját könyve is, amiben az elejétől a végig a saját gondolatai és tapasztalatait olvashatják majd a nézők.

„Két éve egy ismerősöm előállt egy igen érdekes ötlettel, hogy szerinte írnom kellene egy könyvet. Úgyhogy idén talán az lesz a legnagyobb dolog, hogy a 30. születésnapomkor meg fog jelenni egy kisebb könyv rólam. Legegyszerűbben talán úgy tudnám összefoglalni, miről szól, hogy amit én gondolok a világról, és amit a világ gondol rólam. Szóval azt hiszem, ez foglalkoztat leginkább az évben” – mesélte sejtelmesen a Csillag Születik győztese.

Eleinte féltem ettől az egésztől, nem is nagyon akartam, mert 30 év alatt még az ember nem tud annyit, hogy írjon egy könyvet. De végül elkészült, az eddigi 30 évemről szól, és remélem, hogy aki majd elolvassa, az egy kicsit jobban megismer, és kap belőlem valamit, amit eddig nem. Aztán majd, amikor 60 éves leszek készítünk egy kétszer ekkorát

– zárta a beszélgetést nevetve.