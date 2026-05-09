30 percig volt halott – hátborzongató listával tért vissza a túlvilágról

Különös és megrázó történetet osztott meg Dr. Mary Neal amerikai ortopéd gerincsebész, aki azt állítja: egy halálközeli élmény során járt a túlvilágon, majd egy titokzatos „feladatlistával” tért vissza.

Dr. Mary Neal elárulta, mit látott a túlvilágon

Utazás a túlvilágra

A nő 1999-ben Chilében kajakozott a barátaival, amikor egy vízesésnél a víz alá szorult. Elmondása szerint hosszú ideig nem tudott kiszabadulni, és összesen 24 percig nem kapott oxigént, mielőtt újraélesztették volna. Dr. Neal később arról beszélt, hogy miközben a teste a víz alatt volt, úgy érezte, a lelke elhagyta a testét, és egy másik világba kerül. A sebész szerint ez volt élete „legcsodálatosabb utazása”. Állítása szerint hatalmas szeretet és béke járta át, miközben úgy érezte, végre „otthon van”.

A nő elmondta, hogy egy különös ösvényen vezették végig, ahol egy kupolaszerű építmény mellett tartózkodott, miközben látta, ahogy barátai a folyóparton próbálják újraéleszteni. Dr. Neal tudta, hogy meghalt, mégis teljes nyugalmat érzett. Állítása szerint ekkor kapott egy „teendőlistát” is azzal kapcsolatban, milyen feladatai vannak még az életben. Azt mondta, a listán szereplő dolgok közül több idővel valóra vált.

A sebész ugyanakkor azt is állítja, hogy a túlvilági élmény során közölték vele: a fia fiatalon meg fog halni. A nő akkor ezt elképzelhetetlennek tartotta, hiszen gyermeke, Willy mindössze kilencéves volt és teljesen egészséges. Tíz évvel később azonban a tragédia valóban bekövetkezett: a fiút halálra gázolta egy sofőr, aki vezetés közben telefonált. Dr. Neal elmondása szerint hosszú ideig próbált tudományos magyarázatot találni arra, amit átélt, mert orvosként és alapvetően szkeptikus emberként nehezen tudta elfogadni saját tapasztalatait, írja a Mirror.

Azt mondta, ha korábban valaki más meséli el ugyanezt neki, valószínűleg hallucinációnak tartotta volna az egészet. A baleset után a nő végül teljesen felépült sérüléseiből, noha eltörtek a lábai és rendkívül súlyos állapotban mentették ki a folyóból. Dr. Neal ma könyvekben és interjúkban beszél a történetéről, de hangsúlyozza: a titokzatos listán szereplő dolgok közül még mindig nem teljesült minden.