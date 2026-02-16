"24 percig klinikailag halott voltam, és már nem félek a haláltól"

Lauren Canaday 24 hosszú percig nem élt. Otthonában szívrohamot kapott, és annak ellenére, hogy mind a férje, mind a későbbi mentősök újraélesztették, majdnem fél órába telt, mire újraindult a szíve. Ezt követően kilenc napot töltött az intenzív osztályon, ebből kettőt kómában. Azonban, mire magához tért, már nem félt a haláltól.

Szokatlan halálközeli élménye teljesen megváltoztatta a nő gondolkodását. (Képünk illusztráció) Fotó: Pexels

A halál küszöbéről tért vissza a nő

Bár családja számára nagyon ijesztő volt ez az időszak, Lauren pozitívan írja le az egészet. Miután felébredt, semmire sem emlékszik a szívrohama előtti hétről, és nagy hiányosságok vannak az emlékeibe a kórházban töltött időről is. Még az olyan egyszerű dolgokkal is megküzdött, mint a beszéd és az írás, szerencsére az orvosok megállapították, hogy nem szenvedett maradandó agykárosodást.

Miközben az életéért küzdöttek perceken át, a nő egy szokatlan helyre csöppent. Elmondása szerint az egész egy alagúttal vagy erős fénnyel kezdődött, de ő valami szokatlant érzett.

Csak egy rendkívüli béke érzésére emlékszem. Ez a béke hetekig elkísért, miután felébredtem.

- emlékezett vissza.

Állítása szerint a nyugalom olyan erős volt, hogy még mindig arra gondol, amikor túlterheltnek érzi magát, sőt néha még arra a helyre is visszatér a padlóján, ahol összeesett.

Egyáltalán nem félek már a haláltól. Annak ellenére, hogy nem láttam semmi határozottat, egyáltalán nem aggódom miatta.

Lauren úgy gondolja, hogy a tapasztalata két jól elkülöníthető részre osztotta az életét, az egyik, mielőtt megállt a szíve, a másik pedig a mostani.

Úgy érzem, mintha az első életem februárban véget ért volna, és aztán a második életemben ébredtem.

Bár annyira felépült, hogy sétálni, túrázni, sőt rövid-időre még dolgozni is vissza tudott térni, azt mondja: soha nem érezte igazán ugyanúgy magát. Most egy mellkasába ültetett defibrillátorral él, ami állandó emlékeztetője annak, hogy milyen közel volt a halálhoz - írta a Mirror.