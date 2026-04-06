„Jártam a mennyországban” – Találkozott Szent Péterrel és látta a mennyek kapuját is Tünde

A 65 éves Patyi Tünde Csilla egészen addig nem hitt a mennyországban, amíg saját maga nem járt ott. Négy éve különös halálközeli élménye volt, ami mind a mai napig élénken él az emlékezetében.
Tünde egy koponyaműtét után tapasztalta meg a halálközeli élményt, amit azóta sem tud elfelejteni.
Egyik nap hirtelen összeestem, minden előjel nélkül. A kórházban kiderült, hogy agydaganatom van, így amint lehet, meg kell műteni. A beavatkozás altatásban történt, a különös élmény pedig akkor ért, amikor épp ébredeztem a műtét után. Még nem voltam magamnál, nem érdekelt a külvilág, és egyszer csak hopp, fent találtam magam a mennyországban. Nagyon jó és kellemes érzés volt. Emlékszem, hogy láttam egy ezüstszínű téglából kirakott falat, ami nagyon szépen csillogott, már-már misztikusan. A két fal között pedig egy gyönyörű, kovácsoltvas, fekete kapu állt. Annyira gyönyörű volt! Én még ilyen szép, kovácsoltvas, cizellált kaput sosem láttam
– meséli Tünde, aki szerint olyan érzés volt, mintha egy hatalmas, fehér fényességben történne az egész.
– Már éppen mentem volna be a kapun, amikor egyszer csak megjelent Szent Péter a kapunál. Korábban nem hittem ilyesmiben, de tényleg megtörtént. Egy ősz, göndör hajú, derűs, nyugodt férfi volt, kezében a kulccsal, akivel metakommunikációval beszélgettünk. A kulcs maga is gyönyörű volt, de nem adta át nekem, hiába kértem, hogy engedjen be a kapun. Intett a kezével, hogy nem, még nem jöhetsz be. Azt mondta, hogy majd én fogom saját magam kinyitni az ajtaját, de most még nem. Emlékszem, hogy nagyon vágyakoztam odabentre. Minden annyira szép volt, és azt tapasztaltam, hogy ott az anyagi világ egyáltalán nem fontos. Ami lényeges, az a szeretet, a mérhetetlen nagy szeretet – részletezi a látottakat Tünde, akinek akkor, négy éve vissza kellett jönnie a mennyországból, de azóta is visszavágyik. Külön szimbolikus, hogy a vízió előtt is isteni jelek vették körbe őt: kórházba kerülése után hét nappal műtötték meg és a daganata is pontosan 7 cm-es volt. A 7-es pedig egy isteni szám a Bibliában, méghozzá a teljesség jele.
Az asszony boldogan jött vissza a mennyországból, magával hozva az érzést, hogy semmilyen tárgyi, fizikai vagyon nem számít, csakis a szeretet és a béke.
Abszolút nem félek a haláltól. Hogyha menni kell majd, nagyon szívesen elindulok, hiszen tudom, hogy hova fogok jutni. Ugyan nem tudtam akkor bemenni a kapun, de éreztem, hogy odabent csak még gyönyörűbb lehet ez az egész. Ez a tudás, amit ott megszereztem az örökké való, és persze igaz. Ma már tudom, hogy tényleg van mennyország és nem kell félni a haláltól. Ez egy olyan csodálatos megtapasztalás, hogy úgy érzem most már tényleg bármi jöhet az életembe
– meséli. Hogy pontosan mi történt ez idő alatt fizikailag Tündével, arról nem sokat tud. Mások azt mondták neki, hogy beszélt, miközben ébredezett, de ő fejben egészen máshol járt. A műtét részleteit is csak a zárójelentésből tudja, az orvosok pedig azóta is csodálják, hogy milyen könnyen felépült a koponyaműtét után. Ugyanis nem kellett újratanulnia írni vagy olvasni, a mai napig egészséges és mindenre emlékszik élénken, amit akkor átélt.
Tünde úgy érzi, hogy okkal küldték még vissza a Földre. Bár ő már nagyon szívesen átlépett volna a mennyország kapuján, valamilyen feladat vár még rá az életben.
Jó lett volna ott maradni, abban a békében és abban a szeretetben, de még van valamilyen feladatom az életben. Így viszont legalább már tudom, hogy hová kerülünk a halál után, hogy biztonság és szeretet vár ránk. Vicces, mert teljesen olyan volt az élmény, mintha a valóság lenne. Nem álomszerű volt, sőt, ismerős is volt minden, mintha már jártam volna itt
– teszi hozzá Tünde. A halálközeli élményt átélő nő egyébként bár járt a mennyországban, ettől függetlenül hisz a reinkarnációban is. Meditációi során két korábbi élete is megjelent már lelki szemei előtt és hiszi, hogy a jelenleginek is csak akkor lesz vége, ha elvégezte sorsfeladatát.
– Több ilyen feladatom is volt, például, hogy világra hozzam a kislányomat, vagy hogy édesanyámról haláláig gondoskodjak és segítsek a rokonaimnak, barátaimnak, ismerőseimnek spirituálisan. De biztosan van még valami, amiben számítanak rám az égiek és véghez kell vinnem, hiszen van valami oka annak, hogy itt maradtam – vallja.
A 65 éves nő az élmény óta gyakran meditál és sűrűn fordul az arkangyalokhoz és más segítő angyalokhoz is segítségért, pedig korábban egyáltalán nem volt vallásos. Most is inkább spirituálisnak tartja magát, mint hívőnek. Ha kell, minden nap vet kártyát és keresi az égiek iránymutatását, hogy rájöjjön mi az oka annak, hogy járt a mennyországban és mi dolga még a Földön, hogy nem maradhatott ott.
