„Jártam a mennyországban” – Találkozott Szent Péterrel és látta a mennyek kapuját is Tünde

A 65 éves Patyi Tünde Csilla egészen addig nem hitt a mennyországban, amíg saját maga nem járt ott. Négy éve különös halálközeli élménye volt, ami mind a mai napig élénken él az emlékezetében.

Tünde vallja, hogy halálközeli élményében látta a mennyországot és találkozott Szent Péterrel is. Fotó: MG

„Béke és szeretet vett ott körül”

A halálközeli élmények olyan emberi tapasztalatok, melyeket többnyire a klinikai halálból visszatértek mesélnek el.

Sokan élnek meg hasonló élményt anélkül is, hogy valóban a klinikai halál állapotába kerülnének.

Tina Hines például fél órán át volt kómában és állítja, látta Jézust és járt a mennyországban. De Colton Burpó is világhírűvé vált, amikor kiderült, hogy járt a mennyországban.

Most azonban egy magyar nő is az emberek elé áll saját történetével.

Tünde egy koponyaműtét után tapasztalta meg a halálközeli élményt, amit azóta sem tud elfelejteni.

Egyik nap hirtelen összeestem, minden előjel nélkül. A kórházban kiderült, hogy agydaganatom van, így amint lehet, meg kell műteni. A beavatkozás altatásban történt, a különös élmény pedig akkor ért, amikor épp ébredeztem a műtét után. Még nem voltam magamnál, nem érdekelt a külvilág, és egyszer csak hopp, fent találtam magam a mennyországban. Nagyon jó és kellemes érzés volt. Emlékszem, hogy láttam egy ezüstszínű téglából kirakott falat, ami nagyon szépen csillogott, már-már misztikusan. A két fal között pedig egy gyönyörű, kovácsoltvas, fekete kapu állt. Annyira gyönyörű volt! Én még ilyen szép, kovácsoltvas, cizellált kaput sosem láttam

– meséli Tünde, aki szerint olyan érzés volt, mintha egy hatalmas, fehér fényességben történne az egész.

– Már éppen mentem volna be a kapun, amikor egyszer csak megjelent Szent Péter a kapunál. Korábban nem hittem ilyesmiben, de tényleg megtörtént. Egy ősz, göndör hajú, derűs, nyugodt férfi volt, kezében a kulccsal, akivel metakommunikációval beszélgettünk. A kulcs maga is gyönyörű volt, de nem adta át nekem, hiába kértem, hogy engedjen be a kapun. Intett a kezével, hogy nem, még nem jöhetsz be. Azt mondta, hogy majd én fogom saját magam kinyitni az ajtaját, de most még nem. Emlékszem, hogy nagyon vágyakoztam odabentre. Minden annyira szép volt, és azt tapasztaltam, hogy ott az anyagi világ egyáltalán nem fontos. Ami lényeges, az a szeretet, a mérhetetlen nagy szeretet – részletezi a látottakat Tünde, akinek akkor, négy éve vissza kellett jönnie a mennyországból, de azóta is visszavágyik. Külön szimbolikus, hogy a vízió előtt is isteni jelek vették körbe őt: kórházba kerülése után hét nappal műtötték meg és a daganata is pontosan 7 cm-es volt. A 7-es pedig egy isteni szám a Bibliában, méghozzá a teljesség jele.